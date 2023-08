Cuándo y cómo ver el lanzamiento del segundo vuelo comercial de Virgin Galactic

(CNN Español) — Un exatleta olímpico con Parkinson y el primer dúo madre-hija del Caribe serán los tripulantes del segundo…

(CNN Español) — Un exatleta olímpico con Parkinson y el primer dúo madre-hija del Caribe serán los tripulantes del segundo vuelo comercial de Virgin Galactic que será enviado al límite del espacio este jueves 10 de agosto.

Bautizada como “Galactic 02”, la misión busca eliminar las barreras de entrada a los vuelos espaciales tripulados e inspirar al mundo con las historias de sus tres pasajeros privados.

En junio pasado y tras casi dos décadas de desarrollo, la empresa fundada por Richard Branson lanzó a sus primeros clientes al borde del espacio. La nave se elevó sobre el desierto de Nuevo México a una altitud de 13.600 metros.

Según un comunicado de Virgin Galactic, su nueva misión busca conseguir algunos hitos, incluidos enviar a los primeros astronautas del Caribe, el primer dúo madre-hija en ir al espacio, el primer atleta olímpico, la segunda persona más joven en ir al espacio y la segunda persona con Parkinson.

¿Cuándo y dónde puedo ver en lanzamiento de Galactic 02?

La empresa de turismo espacial anunció el pasado jueves el inicio de la cuenta regresiva para Galactic 02. La ventana de vuelo se abrirá este jueves 10 de agosto a las 11 de la mañana, hora de Miami.

Su punto de despegue y aterrizaje será Puerto Espacial América en Nuevo México.

El lanzamiento podrá seguirse en vivo a través del sitio web de VirginGalactic.com. y en su canal de YouTube.

RT if you’re joining us for #Galactic02! Here’s how to watch the livestream:

✅ Sign up for spaceflight updates: https://t.co/70ZDzf8stU

✅ Visit our homepage on August 10 at 8:00 am PDT | 9:00 am MDT | 11:00 am EDT to tune-in LIVE

🚀 Watch our crew as they head to space!… pic.twitter.com/ZCaQXKPwta

— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 7, 2023

¿Quiénes son los civiles que viajarán en ‘Galactic 02’?

Jon Goodwin

Es un exatleta olímpico del Reino Unido, de 80 años. Compitió en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania, en la disciplina de canotaje. Según la biografía de Goodwin en Virgin Galactic, actualmente mantiene récords de varias expediciones en canoa que cubren miles de kilómetros dentro de Estados Unidos, el Himalaya y el Ártico.

Será la segunda persona con Parkinson que viaje al espacio, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2014 y que no lo ha detenido para demostrar de lo es capaz, incluyendo subir en bicicleta el monte Kilimanjaro, en Tanzania.

“Verme hacer esto será una inspiración para todas las demás personas que enfrentan desafíos en sus vidas. Espero que les muestre que estos obstáculos pueden ser el comienzo y no el final de nuevas aventuras”, aseguró Goodwin.

The future of space travel is not just for a select few; it’s for all of us. The #Galactic02 crew got a glimpse of the transformative and unifying power of space when they visited Spaceport America for the launch of our #Unity25 mission. pic.twitter.com/CPxYVpp3QV

— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 2, 2023

Keisha Schahaff

Originaria de Antigua y Barbuda, Schahaff estudió budismo y se formó como entrenadora de vida. Ganó dos asientos para realizar el vuelo al espacio a través de un sorteo filantrópico de recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro Space for Humanity.

Schahaff, de 46 años, recordó que su fascinación por los cielos comenzó desde que tiene memoria. Desde entonces se ha aferrado a su sueño de aventurarse en el espacio aún cuando parecía imposible hacerlo desde Antigua. Y eligió a su hija menor, Anastatia para que sea su compañera.

Ambas se convertirán en el primer dúo madre-hija en volar al espacio y las primeras del Caribe en hacer el viaje.

“Representar a mi isla, Antigua, es un verdadero honor. Espero que mi viaje inspire a otros a alcanzar sus sueños también”, dijo Schahaff.

Anastatia Mayers

Será la persona más joven de la tripulación con solo 18 años. Es estudiante de filosofía y física en la Universidad Aberdeen, en el Reino Unido. Su fascinación por la ciencia fue lo que llevó a su madre, Keisha, a elegirla para realizar el vuelo a bordo de Galactic 02.

Mayers también se convertirá en la segunda persona más joven en viajar al espacio.

“La filosofía y la física forman una combinación interesante, pero expresa tanto mi amor por la ciencia como mi curiosidad sobre cómo funciona el mundo”, añadió Mayers.

El CEO de Virgin Galactic, Michael Colglazier, dijo que el vuelo de este 10 de agosto busca aumentar el acceso al espacio e inspirar a personas de todo el mundo. Agregó que ver a Keisha, Ana y Jon embarcarse en esta experiencia ayuda a demostrar que el espacio se está abriendo a una población más amplia y diversa en todo el mundo.

