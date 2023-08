Consejo Electoral de Ecuador dice que garantizará derechos de participación del Movimiento Construye, partido de Fernando Villavicencio

(CNN Español) — El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) aseguró este martes en un comunicado que garantizará “los derechos…

(CNN Español) — El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) aseguró este martes en un comunicado que garantizará “los derechos de participación del binomio presidencial del Movimiento Construye”, el partido que llevaba como candidato presidencial al asesinado Fernando Villavicencio.

La autoridad electoral indicó que emitió el documento para responder a “la desinformación que circula en redes sociales” y las declaraciones sin sustento “que se realizan en algunos medios de comunicación”, aunque no identifica a qué desinformación ni a qué medios se refiere.

Dentro del boletín, el CNE asegura que ha dispuesto un equipo técnico con el fin de apoyar el proceso de inscripción y cumplir con el reemplazo del candidato presidencial. Sin embargo, en el comunicado no se hace mención de ningún nombre.

El Movimiento Construye anunció el fin de semana que había decidido nombrar al periodista Christian Zurita como reemplazo de Villavicencio, dejando como candidata a la vicepresidencia a Andrea González Náder, quien fugazmente había sido consideraba para suceder al candidato asesinado.

El comunicado del CNE señala que el Movimiento Construye ha respondido al procedimiento legal que requiere la inscripción de la nueva fórmula y que el organismo dispuso que se autorice la pauta publicitaria de esa fuerza política tal como había sido planeada antes del crimen, basándose para ello en el hecho de que la candidatura a vicepresidente se encuentra en firme.

Sin embargo, el CNE indica que el Movimiento Construye no presentó acreditaciones para el debate presidencial del domingo 13 y que por eso no pudo participar. El mismo domingo, las autoridades del Movimiento dieron una conferencia de prensa donde afirmaron que el CNE no los dejó participar.

El Movimiento Construye ha asegurado en redes sociales y en entrevistas que el CNE no ha ofrecido respuestas claras sobre el proceso electoral tras el asesinato de Villavicencio.

