Congreso de Costa Rica aprueba en primer debate el proyecto de reforma del Código del Trabajo, que actualiza las jornadas laborales excepcionales

(CNN Español) — Después de una última discusión que tomó casi tres meses en el plenario legislativo, el Congreso de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley 21.182 de reforma del Código del Trabajo, que plantea modificar el horario de trabajo del sector privado.

La iniciativa, que ha sufrido varias modificaciones, llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios por primera vez en diciembre de 2018 y desde esa fecha inició un largo camino en el Congreso, hasta que en 2022 recibió el apoyo del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

El nuevo proyecto de jornada laboral —también denominada excepcional ampliada— consiste en cuatro días por semana de trabajo y tres de descanso si el horario es diurno y tres días laborados por cuatro de descanso si el trabajador tiene el horario nocturno. Ambas jornadas serán de 12 horas, con un tiempo efectivo de trabajo de 10 horas y media, porque incluyen hora y media de descanso.

Voces a favor y en contra del proyecto

Al finalizar la votación, la diputada oficialista Pilar Cisneros expresó que estaba complacida porque la iniciativa le permitirá a la gente que lo desea, optar por las jornadas. Dijo que se trata de jornadas excepcionales, porque más del 95% de los trabajadores del país se quedarán como están. Agregó que la decisión atraerá a empresas multinacionales que buscan “invertir con trabajos de calidad y muy bien pagados y muchos de ellos en las zonas rurales de Costa Rica”.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) expresó en un comunicado de prensa que la aprobación en primer debate representa un impulso a la competitividad del país, la atracción de inversión extranjera y la reactivación económica. Sostiene que la nueva jornada es voluntaria y facilita un período de tres meses de prueba donde el trabajador puede solicitar “no continuar bajo el nuevo horario; sin que esto implique un motivo de despido por parte del patrono”, indicó la organización.

Sin embargo, legisladores que votaron en contra de la iniciativa insisten en que es un retroceso en los derechos laborales.

La diputada Montserrat Ruiz, del partido Liberación Nacional, dijo a CNN que el proyecto ignora que en las relaciones laborales el poder lo ejerce el patrono, por lo que la jornada no es voluntaria, “si el trabajador no la acepta lo despiden o no lo contratan”.

La legisladora dijo también que es una forma de eludir el pago de horas extras y subrayó que afecta sobre todo a las madres trabajadoras, porque no se fortalecen opciones de cuidado para los hijos.

Del mismo criterio es el economista José Luis Arce quien, entre otros puntos de la iniciativa, objeta el tiempo de descanso.

Arce dijo a CNN que los defensores del proyecto enfatizan los beneficios de tres días libres en jornada diurna y cuatro en la nocturna, pero que lo hacen desde una posición de privilegio, para hogares de salarios altos, porque olvidan que para disfrutar del ocio hay que contar con cierto nivel de ingresos y de facilidades, que no están al alcance de todas las personas, por ejemplo, el cuidado infantil y de personas mayores.

“Para los hogares más pobres, posiblemente liderados por mujeres solas, significarán complicaciones y más precarización laboral, creando la posibilidad de despido y recontratación con peores condiciones salariales”, dijo el economista.

Las jornadas actualmente en Costa Rica son de 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales. Según el Ministerio de Trabajo existen jornadas ordinarias diurnas, nocturnas y mixtas, dependiendo de si se trabaja en el día, en la noche o una parte en el día y otra en la noche. También está la jornada extraordinaria, que contempla el tiempo más allá de la jornada ordinaria y que se paga como hora extra, siendo esta el equivalente a una hora ordinaria más un 50 % y en días feriados, cada hora extra debe pagarse el doble.

El proyecto establece que a toda nueva contratación para estas jornadas excepcionales ampliadas o bien, a trabajadores que desean pasarse al nuevo sistema, se les deberá pagar al menos el salario por hora del perfil ocupacional respectivo, más un incentivo equivalente al 16,67% si la jornada es diurna o mixta y un 25% sobre el salario mínimo por hora ajustado, si es jornada nocturna.

Consultas a la Corte Suprema de Justicia posterga segundo debate

Diputados de las fracciones del Partido Frente Amplio y de Liberación Nacional, presentaron consultas separadas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que determine si el proyecto tiene roces con la Constitución Política de Costa Rica.

Para la jefa de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén, la iniciativa contiene errores y roces de fondo y de procedimiento. “Identificamos por el fondo que el proyecto está en contraposición de varios convenios internacionales (…) y roza la Constitución en cuanto al pago de horas extra; es inconstitucional en nuestra opinión, habrá que esperar qué dice la Sala”, señaló la legisladora.

La Corte tiene un mes para determinar si la iniciativa no presenta roces con la Constitución Política y, de ser así, podrá regresar al plenario legislativo para el segundo debate que sería el definitivo. En caso contrario, el proyecto deberá corregirse según los señalamientos de la Sala Constitucional.

