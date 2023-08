Lionel Messi sobre el Balón de Oro: Después de haber ganado el Mundial, no estoy pensando en ese premio

(CNN Español) — Tras un par de meses después de su llegada a Miami y a punto de levantar un…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Tras un par de meses después de su llegada a Miami y a punto de levantar un título, Lionel Messi dio una rueda de prensa en la que se le vio alegre, un reflejo de lo que muestra en la cancha.

“Estoy muy feliz”, dijo, y destacó que ha tenido un buen proceso de adaptación y se siente agradecido por el recibimiento de la gente en Estados Unidos.

El argentino, quien es uno de los finalistas del premio del mejor futbolista del año de la UEFA (junto a Kevin de Bruyne y Erling Haaland), se refirió a la posibilidad de volver a ganar un Balón de Oro. “Después de haber ganado el Mundial, mucho menos estoy pensando en ese premio”. Messi dijo que el premio, bien, y si no… “ya tuve la suerte de ganarlo todo”.

Lionel Messi llegó a Estados Unidos después de romper récords en el FC Barcelona, de un paso desagradecido pero en todo caso victorioso por el PSG y de ganar el Mundial con Argentina en Qatar. En el Inter de Miami, Messi ha marcado 9 goles en 6 partidos en la Leagues Cup, y enfrentará en la final a Nashville.

De ganar el próximo sábado, el Inter Miami alcanzaría su primer trofeo en cuatro temporadas de competencia en la MLS.

“La verdad me siento muy feliz como he repetido antes, es un lugar que elegí para venir y lo elegí mi familia y yo con el tiempo, no elegí este lugar de un día para otro”, afirmó Messi. “Es un lugar donde estoy feliz de estar”.

Cuando se le preguntó sobre el período de ajuste para vivir en los Estados Unidos, el hombre de 36 años dijo que todavía están tratando de “acomodarse”, pero que la gente en Miami y “en el club” se lo han puesto “muy fácil”.

“Para ser sincero con usted, todavía estamos tratando de acomodarnos porque solo ha pasado aproximadamente un mes y medio desde que estamos aquí en Miami y todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir”, dijo Messi. “Pero ha sido muy fácil, muy fácil, estábamos convencidos de que queríamos venir aquí, y la gente lo hizo muy fácil, la gente del club y la gente que veo día a día en las calles y la ciudad increíble, eso hace que vivir aquí sea muy fácil y feliz.

“La escuela también nos ha ayudado a sentirnos cómodos e instalarnos en nuestro día a día, así que fue mucho más fácil de lo que pensaba porque nuestra experiencia de cambiar de Barcelona a París fue muy complicada y esto ha sido completamente diferente”, comentó el astro argentino.

Las frases más destacadas de Messi

“Creo que el equipo hizo un crecimiento muy grande, sobre todo desde la llegada del Tata al equipo”.

“Estoy muy feliz por la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo, también por mi familia”.

“El recibimiento de la gente fue extraordinario, no solo en Miami, también en Estados Unidos”.

“Los nenes dentro de poco empiezan el cole y eso hace que te termines de acostumbrar”.

“Cambiar de Barcelona a París fue difícil y esto en Miami fue totalmente diferente”.

“Después de haber ganado el Mundial, mucho menos estoy pensando en ese premio (el Balón de Oro)”.

“Uno nunca se termina de adaptar a este clima”.

“No tengo problema con la cancha sintética… hice mis inferiores en césped sintético”.

Las estadísticas de Messi en el Inter de Miami

Partidos jugados: 6

Goles: 9

Asistencias: 1

Tarjetas amarillas: 1

Minutos disputados: 474

Antes de la llegada de Messi, el Inter de Miami estaba en un estado muy pobre. De hecho, sigue siendo el peor equipo esta temporada en la MLS (liga en la que el argentino aún no ha disputado un partido) y en tanto está en la final de la Leagues Cup.

Sin Messi, el Inter esta temporada había disputado 22 partidos, con solo 5 derrotas, 22 goles y una diferencia de gol de -14. En cambio, en la Leagues Cup, con Messi a bordo: 6 partidos, 5 victorias, 21 goles y +14 de diferencia de gol.

Con el acompañamiento de Sergio Busquets y Jordi Alba, y la buena fórmula que ha armado con Josef Martínez y Robert Taylor, Messi ha llevado al Inter a otro nivel. El director técnico Gerardo “Tata” Martino ha sabido acoplar al equipo para explotar el poder futbolístico de Messi.

Esta semana se supo que Messi es uno de los ternados para el premio de mejor jugador que da Europa.

El alcance de Messi más allá del fútbol

La llegada de Lionel Messi al fútbol estadounidense ha causado un impacto dentro y fuera de la cancha de una magnitud sin precedentes.

Apple TV+ anunció que tendrá una serie de seis capítulos tipo documental con los detalles de la llegada del astro argentino al equipo.

La serie es producida para Apple TV por Smuggle Entertainment, productora que en junio ya había anunciado otra serie con el campeón del mundo como protagonista y su participación en cinco Mundiales hasta la consecución del título en Qatar 2022.

Con información de César López y Jacob Lev

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.