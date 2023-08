Conclusiones del primer debate de las primarias presidenciales republicanas

(CNN) — Con Donald Trump saltándose el primer debate de las primarias presidenciales republicanas de 2024, ocho de sus rivales…

(CNN) — Con Donald Trump saltándose el primer debate de las primarias presidenciales republicanas de 2024, ocho de sus rivales en las primarias —la mayoría de ellos hombres con corbatas similares a la de color rojo brillante que suele llevar el expresidente- se enfrentaron por el segundo puesto este miércoles por la noche.

Vivek Ramaswamy, empresario de 38 años y candidato por primera vez, estaba junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el centro del escenario, y fue la figura central durante gran parte de la noche. Ramaswamy se enfrentó al exvicepresidente Mike Pence por su experiencia, a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley por la política exterior, al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie por Trump, entre otros.

Y como se ha posicionado como defensor de Trump, Ramaswamy fue, en ocasiones, un doble del expresidente, que cedió momentáneamente el escenario este miércoles por la noche pero que lo recuperará este jueves cuando se entregue en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, al ser acusado de subversión electoral.

A pesar de todos los fuegos artificiales del enfrentamiento de dos horas, el debate tuvo la sensación de ser un evento secundario. Trump ha mantenido su enorme ventaja en las encuestas a pesar de sus problemas legales, y nada de lo que ocurrió este miércoles por la noche puede dar un vuelco a la carrera electoral.

La ausencia del expresidente significó que varios candidatos que se han posicionado como críticos estridentes del expresidente se vieron privados de oportunidades para enfrentarse directamente a él. Christie, que según Ramaswamy está llevando a cabo una campaña “basada en la venganza y el agravio” contra Trump, pasó más tiempo discutiendo con el empresario que con el expresidente. El exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson pasó largos tramos del debate sin ser reconocido.

Mientras tanto, para el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, lo más significativo este miércoles fue que pudo participar en el debate. Burgum fue trasladado este martes a un servicio de urgencias de Milwaukee tras sufrir un desgarro de alto grado en el tendón de Aquiles.

“Creo que me lo tomé demasiado al pie de la letra cuando me dijeron: ‘Vete a Milwaukee y rómpete una pierna'”, bromeó.

El debate se desarrolló ante un público alborotado de unas 4.000 personas en el Fiserv Forum de Milwaukee. Las reacciones del público —incluidos abucheos y silbidos cuando los candidatos criticaron a Trump— a veces ahogaron a los moderadores de Fox News.

A continuación, siete conclusiones del primer debate de las primarias presidenciales republicanas de 2024:

Los golpes a Ramaswamy

Con Trump ausente en el debate de este miércoles, el objetivo de la mayoría de los participantes en el debate no era DeSantis o el senador de Carolina del Sur Tim Scott o cualquier candidato que haya ocupado alguna vez un cargo electo. Era el recién llegado Ramaswamy. El primer ataque al empresario de Ohio vino de Pence: “Vivek, hace poco dijiste que un presidente no puede hacerlo todo. Bueno, tengo noticias para ti, Vivek. He estado en el pasillo. He estado en el Ala Oeste. El presidente de Estados Unidos tiene que enfrentarse a todas las crisis a las que se enfrenta Estados Unidos”.

Esto provocó un acalorado intercambio de acusaciones e improperios entre los dos candidatos. Más tarde, en la primera parte del debate, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie comparó las respuestas de Ramaswamy con las de ChatGPT. Christie aprovechó entonces que Ramaswamy preguntaba retóricamente qué hacía en el escenario del debate un tipo poco conocido con un nombre gracioso para señalar que la ocurrencia sonaba terriblemente parecida a la vieja frase de campaña de Barack Obama sobre que él era “un chico delgado con un nombre gracioso que cree que América tiene un lugar para él”.

En otro momento, Pence fue a por Ramaswamy cuando el empresario dijo: “Estamos en medio de una crisis de identidad nacional”. El exvicepresidente replicó: “No tenemos una crisis de identidad, Vivek. No estamos buscando una nueva identidad nacional”.

El ataque contra Ramaswamy fue sorprendente. Es nuevo en política. Al mismo tiempo, los últimos sondeos le han mostrado en ascenso frente a otros candidatos que llevan, en algunos casos, décadas en la política electoral. Para los oponentes de Ramaswamy, se trata de echar por tierra cualquier impulso que esté teniendo.

DeSantis no destaca

DeSantis creó la expectativa de que sería el centro de atención del debate de este miércoles. Fue cualquier cosa menos eso.

Desde luego, no fue el que más habló. Aunque su campaña sugirió que sus oponentes republicanos tendrían sus “cuchillos fuera” para DeSantis, él no estaba en el extremo receptor de muchos ataques. Y en un momento clave —cuando se pidió a los candidatos que levantaran la mano si apoyarían a Trump si es condenado en un tribunal— DeSantis se asomó al escenario para ver cómo habían respondido los demás antes de levantar a medias la palma de la mano derecha.

DeSantis, que se ganó el puesto en el centro del escenario, pareció contentarse con salir de Milwaukee sin arriesgar su segundo puesto en las encuestas. Pero tampoco hizo mucho por borrar la impresión, confirmada por las encuestas, de que está más cerca del resto del pelotón que en una grada con Trump o en una propia.

El primer debate de las primarias republicanas se llevó a cabo el 23 de agosto sin la presencia de Donald Trump.

Cuando habló, DeSantis se basó en gran medida en líneas ensayadas familiares para cualquiera que le haya oído hablar en los últimos meses. Al igual que hace en la campaña electoral, abrió el debate declarando: “Nuestro país está en declive” y “Tenemos que enviar a Joe Biden de vuelta a su sótano”. Bromeó sobre los cuadros de Hunter Biden, un chiste habitual cuando visita los primeros estados candidatos. Dijo que bajo un gobierno de DeSantis, las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos acabarían “muertas como piedras”, una promesa que ha repetido durante semanas.

En ocasiones, los moderadores intentaron apartar a DeSantis de sus comentarios. Cuando DeSantis promocionó su historial de delincuencia declarando que estaba en su punto más bajo en 50 años en Florida, Brett Baier, de Fox, intervino para decir que la delincuencia había aumentado en Miami. DeSantis aclaró: “Bueno, en todo el estado”. Preguntado sobre si apoyaría una prohibición federal del aborto de seis semanas, DeSantis habló de su victoria electoral en Florida. Presionado para que diera una respuesta, respondió como lo ha hecho durante semanas, negándose a descartarlo o a respaldarlo.

DeSantis intentó deshacerse de su reputación de polemista frío y rígido hablando enérgicamente y directamente a los estadounidenses en casa, a menudo apuntando directamente a la cámara, y compartiendo anécdotas de una superviviente de un aborto y de una madre cuyo hijo murió envenenado con fentanilo. Compartió su biografía —mencionando tres veces su servicio militar y hablando repetidamente de su joven familia—, un reconocimiento de que los votantes pueden no conocer aún su historia más allá de los choques culturales y las políticas de covid-19 que le han convertido en una estrella republicana.

El fallido momento del perro de presa de Christie

Si había un candidato del que se esperaba que saliera de la noche de este miércoles con un momento noqueador, ése era Christie. Hace casi ocho años, el exgobernador puso en aprietos a Marco Rubio durante el último debate antes de las primarias de New Hampshire al señalar el hábito del senador de Florida de repetir frases. Aunque Rubio obtuvo más votos que Christie en el Estado del Granito —quedó quinto frente al sexto puesto de Christie—, el senador luchó por quitarse la reputación de ser robótico.

Christie parecía dispuesto a dar a Ramaswamy el mismo trato. Pero aunque la frase “ChatGPT” de Christie recordó a su actuación en debates anteriores, no consiguió hacer tropezar al empresario de Ohio. En cambio, Ramaswamy pasó a atacarle por sus críticas a Trump.

Los candidatos presidenciales republicanos, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie (izquierda) y el exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence hablan durante un descanso en el primer debate de la temporada de primarias del Partido Republicano organizado por FOX News en el Fiserv Forum el 23 de agosto de 2023 en Milwaukee, Wisconsin. (Foto de Win McNamee/Getty Images)

Preguntado por si apoyaría al expresidente si es condenado por un delito, Christie dijo que el partido tiene que dejar de “normalizar esta conducta”, provocando los abucheos del público.

“Su afirmación de que Donald Trump está motivado por la venganza y el agravio sería mucho más creíble si toda su campaña no estuviera basada en la venganza y el agravio contra un hombre”, dijo Ramaswamy.

Antes del debate, Doug Mayer, asesor principal de la campaña de Christie, dijo a CNN que el exgobernador de Nueva Jersey convertiría a cualquiera que defendiera a Trump en Trump. Pero el intento de Christie de atacar al principal defensor del ex presidente en el escenario fue recibido con más vitriolo por parte del público.

“Me haces reír”, dijo Christie antes de que el sonido de los abucheos le ahogara. La óptica no ayudó: Fox News mostró una pantalla dividida en la que Christie permanecía en silencio mientras Ramaswamy sonreía hasta que los moderadores pidieron al público que le dejara terminar.

Distinciones sobre el aborto

Algunos candidatos apoyaron la prohibición federal del aborto a las 15 semanas. Otros se mostraron contrarios a una prohibición nacional. Y nadie dijo claramente que firmaría una prohibición federal del aborto de seis semanas, aunque hubieran aprobado leyes de este tipo como gobernadores.

Más de un año después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade, la política sobre el aborto sigue siendo una cuestión delicada para los candidatos republicanos, atrapados entre la necesidad de demostrar su buena fe contra el aborto y la realidad del panorama político, en el que los votantes han rechazado las estrictas restricciones al aborto y a los candidatos que las apoyaban.

En un extremo del espectro se situó Haley, que polemizó con Pence sobre la posibilidad de aprobar una prohibición federal. Haley instó a los demás candidatos a “ser honestos” con el pueblo estadounidense sobre las escasas probabilidades de conseguir que 60 senadores superen un filibustero y aprueben una prohibición federal del aborto. En su lugar, abogó por el consenso en cuestiones como el fomento de la adopción y el derecho de los médicos y enfermeras con objeciones morales al aborto a no practicarlo.

Cuatro puntos clave de la victoria en Ohio de los defensores del derecho al aborto

“El consenso es lo contrario del liderazgo”, respondió Pence. Pero incluso Pence no estaba dispuesto a ir más allá de respaldar una prohibición federal del aborto de 15 semanas, el límite ofrecido en un proyecto de ley que el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham presentó el año pasado.

“La prohibición de las 15 semanas es una idea cuyo momento ha llegado”, dijo Pence. Scott también apoyó la prohibición de las 15 semanas en el escenario.

“Entiendo que Wisconsin lo hará diferente a Texas”, dijo DeSantis. “Pero apoyaré la causa de la vida como gobernador y como presidente”.

DeSantis intenta, pero no lo consigue, esquivar la pregunta del 6 de enero tras ser presionado por Pence

Cuando los moderadores preguntaron a DeSantis si Pence tenía razón al rechazar la campaña de presión de Trump para anular las elecciones presidenciales de 2020, el gobernador de Florida intentó esquivar: ignoró lo que le habían preguntado y se quejó de la “militarización” del Gobierno federal.

Pero Pence se atrincheró, poniendo a DeSantis en un aprieto.

“El pueblo estadounidense merece saber si todos los presentes en este escenario están de acuerdo en que ese día cumplí mi juramento a la Constitución. No hay deber más importante, así que respondan a la pregunta”, dijo.

“Mike cumplió con su deber. No tengo ningún problema con él”, dijo DeSantis, intentando pasar página rápidamente.

El momento ilustró lo cauteloso que es el gobernador de Florida de alienar a la base de Trump.

Christie, sin embargo, se burló de la respuesta de DeSantis, tildándola de “discurso precocinado”.

Dijo que Pence “no merece un crédito a regañadientes; merece nuestro agradecimiento como estadounidenses”.

Haley se inclina por las elecciones generales

Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas bajo el mandato de Trump, subió al escenario este miércoles un mensaje más directamente orientado a un electorado general que los de sus rivales.

Lo que no está tan claro es si hizo lo suficiente para impresionar a los votantes republicanos como para conseguirlo.

Haley se opuso a una prohibición federal del aborto, diciendo que la realidad del umbral de 60 votos del Senado para romper el filibustero y la necesidad de una mayoría de la Cámara significa que el “consenso” es necesario en la materia. También afirmó que los anticonceptivos deben estar al alcance de todas las mujeres.

Fue una de las pocas candidatas en reconocer que el cambio climático es real.

La candidata presidencial republicana, la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, participa en el primer debate de la temporada de primarias del Partido Republicano organizado por FOX News en el Fiserv Forum el 23 de agosto de 2023 en Milwaukee, Wisconsin. (Foto de Win McNamee/Getty Images)

Fue la primera en criticar a Trump por su nombre, señalando el aumento del gasto durante su presidencia. Elogió las acciones de Pence el 6 de enero de 2021, a pesar de las presiones de Trump sobre el exvicepresidente para que intentara anular el resultado de las elecciones de 2020. Haley también llamó a su exjefe el “político más desagradable de Estados Unidos”.

“Así no podemos ganar unas elecciones generales”, dijo.

Y machacó a Ramaswamy durante un intercambio sobre Rusia, mientras Haley defendía el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

“Usted no tiene experiencia en política exterior, y se nota”, dijo durante uno de los intercambios más animados de la noche.

Scott se aferra a la rutina del Sr. Buen Chico

El plan de Scott para el debate era mantener su actitud de “matarlos con amabilidad”. Así lo hizo durante la primera parte del debate. El problema fue que ese enfoque le mantuvo fuera de la mayoría de los intercambios. Mientras los otros candidatos debatían y escaramuzaban sobre el aborto, Ucrania o si Trump debería ser indultado, Scott no estaba realmente en ello. Sí que intentó introducirse con advertencias sobre el “armamentismo” del Gobierno federal y la delincuencia en Estados Unidos. Pero todos sus comentarios y argumentos se desvanecieron en el fondo mientras los candidatos se amontonaban en Ramaswamy o Christie elogiaba a Pence por sus acciones el 6 de enero de 2021.

Cuando Scott tuvo la oportunidad de opinar sobre la frontera sur, la inmigración ilegal y el fentanilo, ofreció una larga respuesta sobre lo importante y fácil que sería terminar el muro fronterizo de Trump.

“Como próximo presidente de Estados Unidos, haré que ese muro fronterizo esté completo”, dijo Scott, alargando cada palabra de esa frase final. Hizo una pausa en busca de aplausos. No hubo aplausos.

Antes del debate, los estrategas republicanos argumentaron que este era el enfoque que Scott quería adoptar porque es su auténtico yo. La cuestión ahora es si el senador de Carolina del Sur lo mantendrá en el futuro.

