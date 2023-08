CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 572¾ 579½ 564½ 576¾ +7 Dec 602¾ 610¾ 599½ 607 +6½ Mar 630½ 637¼ 626½ 633½ +5¾ May 647 653¾ 643¾ 650 +4¼ Jul 657¼ 663 654¾ 659 +2½ Sep 668¾ 675¼ 668 671 +2 Dec 684¾ 689½ 683 685½ +2 Mar 700¼ 700¼ 696¾ 698¼ +2 May 701 +1½ Jul 678¼ 678¼ 676¼ 676¼ —2 Sep 683¾ —2 Dec 692¾ —2 Mar 699½ —2 May 699¾ —2 Jul 689¾ —2 Est. sales 107,979. Tue.’s sales 131,765 Tue.’s open int 357,990 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 469 474¾ 460¼ 461¾ —7¾ Dec 486¾ 491¾ 479½ 480¾ —6 Mar 501¾ 506¾ 495¼ 497 —4¾ May 510 514¾ 503¾ 505½ —4½ Jul 513½ 517¼ 507¾ 509¼ —4¼ Sep 506¾ 509¼ 503¾ 505¼ —1 Dec 507¾ 511½ 507 510 +2 Mar 518¾ 522 518¾ 520¾ +2¼ May 526 +2¼ Jul 524 526¾ 524 526¾ +2 Sep 498¼ +2¼ Dec 494 494½ 493½ 494½ +2¼ Jul 508¼ +2¼ Dec 490½ 492¾ 490½ 492¾ +2¼ Est. sales 335,203. Tue.’s sales 348,684 Tue.’s open int 1,214,917 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 491¼ 496¼ 474¾ 474¾ —16¼ Dec 517½ 522½ 500 500¼ —16½ Mar 530¼ 532¼ 510¾ 510¾ —15½ May 516¼ —5 Jul 524½ —5 Sep 511 —5 Dec 502¾ —5 Mar 504¼ —5 May 510¼ —5 Jul 470¼ —5 Sep 486 —5 Est. sales 895. Tue.’s sales 924 Tue.’s open int 4,390, up 116 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1378½ 1391¾ 1366¾ 1381¼ — ¾ Nov 1390¾ 1401 1380½ 1386¾ —5¾ Jan 1403 1413 1393½ 1399¾ —5¼ Mar 1404¾ 1414½ 1397 1402¾ —4¾ May 1405¾ 1413¾ 1398 1403½ —4 Jul 1402¼ 1411 1396½ 1401¼ —3¾ Aug 1380¼ 1386½ 1373½ 1378¼ —3 Sep 1332 1335¼ 1329 1331¼ —3¼ Nov 1313 1318 1306 1310½ —3¾ Jan 1319¼ 1319¼ 1315½ 1315½ —3½ Mar 1308 1308 1300 1303 —4 May 1302¼ 1302¼ 1295 1298¼ —3½ Jul 1298¼ 1299¾ 1297¼ 1299¾ —3¼ Aug 1289 —3¼ Sep 1268 —3¼ Nov 1253 1253 1249¼ 1250 —3 Jul 1247½ —3 Nov 1193¾ —3 Est. sales 200,068. Tue.’s sales 191,742 Tue.’s open int 698,855 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 66.50 67.20 65.35 65.54 —1.02 Oct 64.84 65.38 63.83 64.09 —.68 Dec 63.33 64.04 62.41 62.63 —.70 Jan 62.75 63.37 61.83 62.09 —.59 Mar 62.05 62.64 61.23 61.49 —.50 May 61.44 62.01 60.75 60.99 —.44 Jul 60.91 61.34 60.19 60.42 —.40 Aug 60.13 60.34 59.62 59.65 —.38 Sep 58.67 58.87 58.60 58.81 —.34 Oct 57.76 57.96 57.76 57.91 —.29 Dec 57.64 58.13 57.22 57.46 —.25 Jan 57.24 —.23 Mar 56.93 —.20 May 56.65 —.20 Jul 56.71 56.71 56.52 56.52 —.19 Aug 56.21 —.19 Sep 55.92 —.17 Oct 55.57 —.24 Dec 55.77 55.77 55.60 55.60 —.17 Jul 55.51 —.17 Oct 55.50 —.17 Dec 55.53 55.54 55.53 55.54 +.01 Est. sales 116,107. Tue.’s sales 126,623 Tue.’s open int 465,962 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 420.00 423.40 411.80 423.00 +3.70 Oct 413.20 416.20 405.90 411.00 —1.60 Dec 412.20 414.90 405.50 410.20 —1.70 Jan 408.80 411.50 403.30 407.60 —1.20 Mar 402.50 404.40 397.40 402.00 +.10 May 397.20 398.70 392.80 397.80 +1.00 Jul 395.60 397.20 391.90 397.00 +1.50 Aug 391.50 394.30 391.50 394.30 +1.80 Sep 387.70 389.50 384.50 389.50 +1.80 Oct 380.30 383.20 380.30 383.00 +1.60 Dec 380.60 382.30 378.60 382.10 +1.70 Jan 380.00 +1.80 Mar 374.90 +1.80 May 372.20 +1.80 Jul 372.50 +1.70 Aug 369.60 +1.70 Sep 367.40 +1.60 Oct 364.30 +1.60 Dec 363.80 +1.70 Jul 362.30 +1.70 Oct 362.30 +1.70 Dec 356.70 +1.70 Est. sales 138,058. Tue.’s sales 148,820 Tue.’s open int 461,143

