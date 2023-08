CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 588 589 568¾ 569¾ —18¼ Dec 616½ 618¼ 599½ 600½ —16½ Mar 643¾ 644¾ 627¼ 627¾ —16¼ May 659¾ 661¼ 645½ 645¾ —14¾ Jul 668½ 670 656 656½ —12¼ Sep 678¾ 680¾ 668½ 669 —10¼ Dec 691 693½ 683 683½ —8¼ Mar 700¾ 700¾ 696¼ 696¼ —6 May 699½ —4½ Jul 678¼ —4 Sep 685¾ —4 Dec 694¾ —4 Mar 701½ —4 May 701¾ —4 Jul 691¾ —4 Est. sales 84,187. Mon.’s sales 78,802 Mon.’s open int 359,696 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476½ 483 468½ 469½ —9 Dec 494¼ 499½ 485½ 486¾ —9½ Mar 508½ 514 500½ 501¾ —9¼ May 517¾ 521½ 509 510 —9¼ Jul 522 524½ 512¼ 513½ —9 Sep 512 514½ 505¼ 506¼ —7¾ Dec 512½ 516¼ 507 508 —6¾ Mar 523 524¾ 518¼ 518½ —6¼ May 523¾ —5¾ Jul 529¼ 529¼ 524¾ 524¾ —5¾ Sep 496 —5 Dec 494¾ 498 492¼ 492¼ —5 Jul 506 —5 Dec 490½ —5 Est. sales 273,965. Mon.’s sales 242,269 Mon.’s open int 1,245,794 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 478¾ 494½ 478¾ 491 +8½ Dec 505¼ 519 501¼ 516¾ +10¾ Mar 521½ 528¾ 519¼ 526¼ +8½ May 521¼ +8½ Jul 529½ +8½ Sep 516 — ¼ Dec 507¾ — ¾ Mar 509¼ — ¾ May 515¼ — ¾ Jul 475¼ — ¾ Sep 491 — ¾ Est. sales 1,021. Mon.’s sales 1,021 Mon.’s open int 4,274 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1382¾ 1394 1380½ 1382 —13¼ Nov 1393 1405 1392 1392½ —13¼ Jan 1403¾ 1415¾ 1402¾ 1405 —11½ Mar 1405½ 1416¾ 1405¼ 1407½ —9½ May 1406½ 1415¾ 1404½ 1407½ —8 Jul 1401¼ 1412½ 1399½ 1405 —6¾ Aug 1378½ 1388 1378½ 1381¼ —4¾ Sep 1328½ 1338 1328½ 1334½ —1½ Nov 1304½ 1317¾ 1304½ 1314¼ +¾ Jan 1315 1322¼ 1315 1319 +½ Mar 1307¼ 1308 1307 1307 +1½ May 1301¾ +1½ Jul 1303 +2¼ Aug 1292¼ +2¼ Sep 1271¼ +2¼ Nov 1254 1254 1253 1253 Jul 1250½ Nov 1196¾ Est. sales 217,677. Mon.’s sales 207,386 Mon.’s open int 701,978, up 7,707 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 66.68 67.48 66.31 66.56 —.34 Oct 64.62 65.52 64.35 64.77 —.19 Dec 63.14 63.93 62.80 63.33 —.12 Jan 62.29 63.23 62.13 62.68 —.10 Mar 61.64 62.47 61.40 61.99 —.03 May 61.02 61.83 60.82 61.43 Jul 60.33 61.21 60.26 60.82 +.03 Aug 59.81 60.25 59.81 60.03 +.05 Sep 59.00 59.40 59.00 59.15 +.07 Oct 58.09 58.25 58.09 58.20 +.09 Dec 57.37 57.99 57.37 57.71 +.09 Jan 57.47 +.10 Mar 57.13 +.10 May 56.85 +.09 Jul 56.71 +.08 Aug 56.40 +.08 Sep 56.09 +.05 Oct 55.81 +.10 Dec 55.77 +.06 Jul 55.68 +.06 Oct 55.67 +.06 Dec 55.53 +.06 Est. sales 111,269. Mon.’s sales 107,597 Mon.’s open int 471,110 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 425.10 426.00 418.50 419.30 —6.40 Oct 418.00 419.40 412.20 412.60 —7.10 Dec 417.10 418.70 411.40 411.90 —6.90 Jan 414.60 414.90 408.50 408.80 —6.30 Mar 407.00 407.00 401.30 401.90 —5.10 May 400.80 401.20 396.10 396.80 —4.00 Jul 398.70 399.10 394.70 395.50 —3.20 Aug 394.40 394.70 392.40 392.50 —2.50 Sep 389.90 390.00 387.30 387.70 —2.20 Oct 381.20 383.70 381.00 381.40 —2.00 Dec 381.10 382.10 379.90 380.40 —1.60 Jan 378.20 —1.70 Mar 373.10 —1.40 May 370.40 —1.20 Jul 370.80 —1.30 Aug 367.90 —1.20 Sep 365.80 —1.10 Oct 362.70 —1.10 Dec 362.10 —1.70 Jul 360.60 —1.70 Oct 360.60 —1.70 Dec 355.00 —1.70 Est. sales 176,553. Mon.’s sales 169,077 Mon.’s open int 462,630, up 1,430

