CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 593½ 599¼ 584 588 —5¼ Dec 622 628½ 612½ 617 —4¾ Mar 649¾ 655 639¾ 644 —4¾ May 666¼ 670¾ 657 660½ —4¾ Jul 673¼ 676¾ 664¾ 668¾ —4 Sep 681¾ 685 674¾ 679¼ —3¼ Dec 697¼ 697¼ 687½ 691¾ —2½ Mar 699½ 702¼ 698 702¼ —1¾ May 704 —1¼ Jul 682¼ —1¼ Sep 689¾ —1¼ Dec 698¾ —1¼ Mar 705½ —1¼ May 705¾ —1¼ Jul 695¾ —1¼ Est. sales 78,802. Fri.’s sales 108,304 Fri.’s open int 362,754 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 476¼ 480 472¼ 478½ +7¾ Dec 494½ 497½ 489¼ 496¼ +8¼ Mar 508¾ 512 504¼ 511 +8¼ May 517 520 512¼ 519¼ +8¼ Jul 520 523½ 516¼ 522½ +7¾ Sep 511¾ 514¾ 509 514 +6¾ Dec 512¼ 515¾ 510¼ 514¾ +5¾ Mar 522½ 525½ 521½ 524¾ +5¾ May 529½ +5¾ Jul 530½ +5¾ Sep 501 +4½ Dec 495½ 498 492¾ 497¼ +4½ Jul 511 +3¾ Dec 494¾ 495½ 494¾ 495½ +2¼ Est. sales 242,269. Fri.’s sales 279,681 Fri.’s open int 1,260,527 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 480½ 484¾ 480½ 482½ +4¼ Dec 501½ 510 501½ 506 +4¾ Mar 520 522 517¾ 517¾ +3½ May 514 514 512¾ 512¾ +4 Jul 521 +4 Sep 516¼ +4 Dec 508½ +4 Mar 510 +4 May 516 +4 Jul 476 +4 Sep 491¾ +4 Est. sales 1,021. Fri.’s sales 736 Fri.’s open int 4,437, up 114 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1388¼ 1400¾ 1383¾ 1395¼ +14¼ Nov 1398¼ 1409½ 1394¾ 1405¾ +18 Jan 1408¼ 1420 1406 1416½ +17¼ Mar 1409¼ 1421¾ 1408 1417 +14½ May 1409¼ 1419¼ 1406¾ 1415½ +13 Jul 1405½ 1415¾ 1403½ 1411¾ +11½ Aug 1388 1390¾ 1380 1386 +8¾ Sep 1336¼ 1337¼ 1330 1336 +5¾ Nov 1312½ 1320 1307½ 1313½ +3¼ Jan 1322 1322 1313½ 1318½ +3 Mar 1304½ 1305½ 1304½ 1305½ +2¼ May 1306 1306 1299 1300¼ +2 Jul 1296½ 1300¾ 1296½ 1300¾ +1 Aug 1290 +1 Sep 1269 +1 Nov 1248½ 1254½ 1248½ 1253 +4¼ Jul 1250½ +4¼ Nov 1199 1199 1196¾ 1196¾ —1¼ Est. sales 207,386. Fri.’s sales 214,710 Fri.’s open int 694,271, up 7,468 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 67.16 67.74 66.12 66.90 +.17 Oct 65.20 65.85 64.27 64.96 +.06 Dec 63.78 64.27 62.78 63.45 +.09 Jan 62.97 63.39 62.02 62.78 +.19 Mar 62.06 62.53 61.22 62.02 +.24 May 61.87 61.88 60.59 61.43 +.26 Jul 61.15 61.20 59.93 60.79 +.27 Aug 59.85 60.02 59.59 59.98 +.29 Sep 58.82 59.08 58.82 59.08 +.30 Oct 57.45 58.11 57.45 58.11 +.30 Dec 57.49 57.63 56.83 57.62 +.30 Jan 57.37 +.28 Mar 56.72 57.03 56.72 57.03 +.28 May 56.76 +.29 Jul 56.51 56.63 56.51 56.63 +.26 Aug 56.32 +.26 Sep 56.04 +.34 Oct 55.71 +.26 Dec 55.71 +.26 Jul 55.62 +.26 Oct 55.61 +.26 Dec 55.47 +.26 Est. sales 107,566. Fri.’s sales 136,180 Fri.’s open int 472,882 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 424.60 428.00 421.50 425.70 +2.90 Oct 418.90 423.00 415.50 419.70 +2.20 Dec 416.90 421.00 414.30 418.80 +3.80 Jan 412.20 416.50 410.80 415.10 +4.40 Mar 403.80 408.00 403.00 407.00 +4.60 May 398.10 401.90 397.10 400.80 +4.50 Jul 396.20 399.50 395.20 398.70 +4.50 Aug 394.10 395.00 394.10 395.00 +4.10 Sep 390.40 390.40 388.40 389.90 +3.50 Oct 382.20 383.40 382.20 383.40 +2.40 Dec 382.00 384.50 380.40 382.00 +1.70 Jan 379.10 379.90 379.10 379.90 +1.80 Mar 374.50 +1.70 May 371.60 +1.60 Jul 372.10 +1.60 Aug 369.10 +1.40 Sep 366.90 +1.20 Oct 363.80 +1.00 Dec 363.80 +1.30 Jul 362.30 +1.30 Oct 362.30 +1.30 Dec 356.70 +1.30 Est. sales 169,062. Fri.’s sales 146,502 Fri.’s open int 461,200

