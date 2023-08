CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 604½ 609¾ 587½ 593¼ —10¾ Dec 632¼ 637¾ 615½ 621¾ —10 Mar 658 664¼ 643¼ 648¾ —9¼ May 676½ 680½ 660½ 665¼ —8¾ Jul 683¼ 687½ 668½ 672¾ —8½ Sep 695½ 695½ 678¾ 682½ —8 Dec 704 705½ 691 694¼ —7½ Mar 714¾ 714¾ 700½ 704 —7¼ May 709 709 703½ 705¼ —7 Jul 684½ 684½ 683½ 683½ —5¼ Sep 691 —5¼ Dec 700 —5¼ Mar 706¾ —5¼ May 707 —5¼ Jul 697 —5¼ Est. sales 103,017. Thu.’s sales 75,393 Thu.’s open int 379,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 471¼ 477 469 470¾ —1½ Dec 487¼ 493 485¾ 488 — ¼ Mar 502¼ 507½ 500¾ 502¾ — ¼ May 510 515½ 508¾ 511 +¼ Jul 514¼ 519 512¾ 514¾ +¼ Sep 507 511¼ 506 507¼ Dec 508 512½ 507½ 509 +¼ Mar 519¼ 522 517¾ 519 May 523¾ — ½ Jul 524¾ — ½ Sep 496½ — ¼ Dec 494 496 492¾ 492¾ — ¼ Jul 507¼ — ¼ Dec 495¾ 495¾ 493¼ 493¼ — ½ Est. sales 259,174. Thu.’s sales 333,510 Thu.’s open int 1,295,668, up 874 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 467¾ 478½ 460¾ 478¼ +12¼ Dec 494 504¼ 485¼ 501¼ +11¾ Mar 507 514¼ 503¾ 514¼ +11¾ May 508¾ +8¾ Jul 517 +8¾ Sep 502¼ 512¼ 502¼ 512¼ +8¾ Dec 504½ +8¾ Mar 506 +8¾ May 512 +8¾ Jul 472 +8¾ Sep 487¾ +8¾ Est. sales 727. Thu.’s sales 1,353 Thu.’s open int 4,323 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1364 1382 1361¼ 1381 +15¼ Nov 1370 1390½ 1368 1387¾ +16 Jan 1381½ 1401¾ 1379¾ 1399¼ +15¾ Mar 1386½ 1405¼ 1384½ 1402½ +15 May 1389 1405¾ 1387 1402½ +12¾ Jul 1388 1403¾ 1386¼ 1400¼ +11¼ Aug 1365¼ 1380¾ 1364¾ 1377¼ +10¼ Sep 1325 1331½ 1325 1330¼ +8 Nov 1300 1314 1300 1310¼ +7¼ Jan 1306 1316¾ 1306 1315½ +7¼ Mar 1307 1307 1303¼ 1303¼ +6 May 1298¼ +6 Jul 1299¾ +6 Aug 1289 +6 Sep 1268 +6 Nov 1248 1251 1245 1248¾ +5¾ Jul 1246¼ +5¾ Nov 1198¾ 1199 1198 1198 +½ Est. sales 202,271. Thu.’s sales 181,405 Thu.’s open int 686,803, up 13,690 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.44 67.08 65.38 66.73 +1.19 Oct 63.53 65.20 63.50 64.90 +1.22 Dec 62.00 63.64 61.93 63.36 +1.18 Jan 61.36 62.83 61.28 62.59 +1.09 Mar 60.63 62.00 60.63 61.78 +.99 May 60.38 61.38 60.38 61.17 +.92 Jul 59.77 60.73 59.77 60.52 +.87 Aug 59.69 59.75 59.64 59.69 +.80 Sep 58.85 58.85 58.78 58.78 +.70 Oct 57.90 57.90 57.66 57.81 +.59 Dec 57.21 57.50 57.07 57.32 +.53 Jan 57.09 +.54 Mar 56.75 +.54 May 56.47 +.56 Jul 56.37 +.57 Aug 56.06 +.57 Sep 55.70 +.57 Oct 55.45 +.54 Dec 55.45 +.52 Jul 55.36 +.52 Oct 55.35 +.52 Dec 55.21 +.52 Est. sales 126,648. Thu.’s sales 126,293 Thu.’s open int 477,665 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 423.00 426.80 420.60 422.80 +.10 Oct 415.50 419.40 413.50 417.50 +1.90 Dec 412.30 416.40 410.20 415.00 +2.70 Jan 407.70 411.50 405.80 410.70 +2.90 Mar 400.10 403.10 398.20 402.40 +2.40 May 394.20 397.10 392.50 396.30 +2.10 Jul 390.80 395.30 390.80 394.20 +1.80 Aug 388.50 392.10 388.50 390.90 +1.70 Sep 386.70 386.70 386.00 386.40 +1.20 Oct 382.00 382.00 379.50 381.00 +1.10 Dec 378.50 381.00 378.10 380.30 +1.40 Jan 378.10 +1.40 Mar 372.80 +1.30 May 370.00 +1.30 Jul 370.50 +1.50 Aug 367.70 +1.50 Sep 365.70 +2.00 Oct 362.80 +1.30 Dec 362.50 +1.00 Jul 361.00 +1.00 Oct 361.00 +1.00 Dec 355.40 +1.00 Est. sales 138,753. Thu.’s sales 177,672 Thu.’s open int 462,697

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.