CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 604¼ 617 598¼ 612½ +10¾ Dec 629 643½ 624¼ 639¾ +12¼ Mar 654¼ 668¾ 650 665½ +13¼ May 667½ 684 666¾ 681 +13½ Jul 673¼ 690 673 687¼ +13¾ Sep 684½ 698 681¼ 695¾ +14 Dec 695 709 692¼ 706¼ +14¼ Mar 704 715 700¾ 715 +14½ May 715¾ +15 Jul 690¼ +10¾ Sep 697¾ +10¾ Dec 706¾ +10¾ Mar 713½ +10¾ May 713¾ +10¾ Jul 703¾ +10¾ Est. sales 78,901. Tue.’s sales 85,001 Tue.’s open int 385,630, up 490 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 467 478¼ 465½ 476¼ +9¾ Dec 480 492¼ 478½ 490½ +11 Mar 495 505½ 492½ 503¾ +10¼ May 501¾ 512¾ 500¾ 511¼ +9¾ Jul 506 516¼ 504½ 514¾ +9¼ Sep 499¾ 507¼ 499¾ 507 +7½ Dec 502 509¼ 501 507¾ +5¾ Mar 512 519¼ 512 517¾ +5½ May 522½ +5¼ Jul 523½ +5¼ Sep 495¾ +2¾ Dec 490 492¼ 490 492 +3 Jul 506½ +3 Dec 491 492½ 491 492½ Est. sales 267,381. Tue.’s sales 263,667 Tue.’s open int 1,301,339 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 438 444½ 433¾ 444½ +3¼ Dec 464½ 472 456 470½ +5¼ Mar 472 483 472 482½ +5½ May 483 485¼ 483 485¼ +6¾ Jul 493½ +6¾ Sep 488¾ +6¾ Dec 481 +6¾ Mar 482½ +6¾ May 488½ +6¾ Jul 448½ +6¾ Sep 464¼ +6¾ Est. sales 1,285. Tue.’s sales 531 Tue.’s open int 4,356 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1350¼ 1362¼ 1333¾ 1359½ +8 Nov 1346 1364¼ 1332½ 1360½ +14½ Jan 1356 1374¾ 1343 1371 +15 Mar 1360 1378½ 1348¼ 1374¾ +14¾ May 1362¾ 1381½ 1351¾ 1377½ +14¼ Jul 1364¼ 1381 1352¾ 1377¼ +13¾ Aug 1339¾ 1359¾ 1334¼ 1356½ +12½ Sep 1302¼ 1315½ 1299¼ 1313¾ +11¾ Nov 1280¼ 1296¼ 1275¼ 1295 +11¼ Jan 1287¾ 1300 1287¾ 1300 +11¼ Mar 1278¾ 1289 1278½ 1289 +12 May 1284 +12¾ Jul 1285½ +13 Aug 1274¾ +13 Sep 1253¾ +13 Nov 1221 1233¼ 1221 1233¼ +9½ Jul 1230¾ +9½ Nov 1189½ +9½ Est. sales 186,054. Tue.’s sales 168,622 Tue.’s open int 665,704, up 1,667 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.21 66.66 63.96 66.15 +.94 Oct 63.09 64.76 61.91 64.32 +1.16 Dec 61.80 63.41 60.70 62.97 +1.17 Jan 61.17 62.64 60.18 62.26 +1.04 Mar 60.44 61.91 59.65 61.60 +.97 May 59.77 61.35 59.24 61.09 +.91 Jul 59.24 60.72 58.75 60.52 +.87 Aug 58.91 59.94 58.47 59.74 +.79 Sep 58.02 59.04 58.02 58.87 +.64 Oct 57.31 58.01 57.07 57.96 +.51 Dec 56.25 57.63 56.25 57.48 +.46 Jan 57.24 +.42 Mar 56.89 +.40 May 56.58 +.39 Jul 56.50 +.43 Aug 56.19 +.43 Sep 55.83 +.43 Oct 55.60 +.44 Dec 55.61 +.46 Jul 55.52 +.46 Oct 55.51 +.46 Dec 55.37 +.46 Est. sales 192,804. Tue.’s sales 196,607 Tue.’s open int 481,020 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 405.90 413.90 403.40 413.00 +6.70 Oct 398.00 405.40 395.20 404.50 +6.60 Dec 395.40 401.70 392.10 401.00 +6.00 Jan 392.80 397.90 389.10 397.20 +5.20 Mar 386.80 390.60 382.80 390.20 +4.40 May 382.20 385.50 379.20 385.20 +3.90 Jul 382.30 384.80 378.50 384.40 +3.50 Aug 376.70 381.90 376.70 381.60 +3.20 Sep 373.30 378.50 373.30 378.00 +3.10 Oct 370.00 373.50 368.00 373.10 +2.70 Dec 369.80 373.20 367.40 372.50 +2.30 Jan 370.50 +2.50 Mar 365.30 +2.50 May 362.60 +2.60 Jul 363.10 +2.70 Aug 360.30 +2.70 Sep 358.40 +2.70 Oct 355.60 +2.70 Dec 355.10 +2.70 Jul 353.60 +2.70 Oct 353.60 +2.70 Dec 348.00 +2.70 Est. sales 148,078. Tue.’s sales 196,607 Tue.’s open int 473,793

