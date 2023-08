CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 599 610¾ 594½ 601¾ +2½ Dec 625 637 621¼ 627½ +2 Mar 651 661¾ 646¼ 652¼ +1¼ May 667½ 676½ 661¾ 667½ +¾ Jul 673¾ 681¾ 668½ 673½ +½ Sep 684 687¼ 676¾ 681¾ +½ Dec 691¾ 697¼ 688¼ 692 +¾ Mar 698½ 700½ 698½ 700½ +1 May 700¾ +1 Jul 679½ +1 Sep 687 +1 Dec 696 +1 Mar 702¾ +1 May 703 +1 Jul 693 +1 Est. sales 82,106. Mon.’s sales 79,323 Mon.’s open int 385,140 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 469¼ 472½ 461 466½ —2¾ Dec 482¼ 485½ 474¼ 479½ —3 Mar 496¾ 499½ 488½ 493½ —3¼ May 504½ 506¾ 496¾ 501½ —3 Jul 508½ 510½ 501¼ 505½ —3 Sep 502½ 504¼ 496 499½ —4 Dec 505¾ 507¾ 499 502 —5 Mar 514½ 516 509¾ 512¼ —5¼ May 515 517¼ 515 517¼ —5 Jul 517 518¼ 517 518¼ —4¾ Sep 493 —4 Dec 492½ 492½ 488 489 —4 Jul 502½ 503½ 502½ 503½ —4 Dec 496½ 496½ 492½ 492½ —1 Est. sales 239,845. Mon.’s sales 257,021 Mon.’s open int 1,301,432 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442 447 438½ 441¼ +¼ Dec 466 470 462¼ 465¼ +¼ Mar 476½ 477 475¾ 477 May 478½ —2¾ Jul 486¾ —2¾ Sep 482 —2¾ Dec 474¼ —2¾ Mar 475¾ —2¾ May 481¾ —2¾ Jul 441¾ —2¾ Sep 457½ —2¾ Est. sales 521. Mon.’s sales 458 Mon.’s open int 4,366, up 87 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1369½ 1381 1341¾ 1351½ —18½ Nov 1361¾ 1373½ 1339 1346 —15¾ Jan 1371½ 1382¾ 1349½ 1356 —15½ Mar 1373¾ 1384½ 1353¼ 1360 —14¼ May 1375½ 1384¼ 1356¾ 1363¼ —13 Jul 1374½ 1384½ 1357¼ 1363½ —12 Aug 1358¼ 1364¾ 1338¾ 1344 —12½ Sep 1317 1320 1297¼ 1302 —13 Nov 1293½ 1300¾ 1279¼ 1283¾ —13 Jan 1304¾ 1304¾ 1287 1288¾ —13 Mar 1275¼ 1277 1275 1277 —13 May 1271¼ —13 Jul 1272½ —13¼ Aug 1261¾ —13¼ Sep 1240¾ —13¼ Nov 1223¾ —13 Jul 1221¼ —13 Nov 1180 —13 Est. sales 156,968. Mon.’s sales 192,659 Mon.’s open int 664,037, up 9,581 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 68.15 68.46 65.03 65.21 —2.78 Oct 65.80 66.06 62.95 63.16 —2.44 Dec 63.92 64.29 61.64 61.80 —1.98 Jan 63.23 63.49 61.08 61.22 —1.86 Mar 62.45 62.53 60.47 60.63 —1.75 May 61.91 62.06 59.97 60.18 —1.65 Jul 61.15 61.28 59.43 59.65 —1.56 Aug 60.44 60.44 58.92 58.95 —1.54 Sep 58.87 58.87 58.11 58.23 —1.50 Oct 58.06 58.06 57.21 57.45 —1.46 Dec 58.05 58.05 56.76 57.02 —1.41 Jan 57.77 57.77 56.82 56.82 —1.38 Mar 56.49 —1.37 May 56.19 —1.38 Jul 56.07 —1.36 Aug 55.76 —1.36 Sep 55.40 —1.37 Oct 55.16 —1.37 Dec 54.96 55.15 54.96 55.15 —1.35 Jul 55.06 —1.35 Oct 55.05 —1.35 Dec 54.91 —1.35 Est. sales 187,366. Mon.’s sales 141,598 Mon.’s open int 484,498 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 410.00 416.80 401.30 406.30 —3.50 Oct 399.40 406.10 393.20 397.90 —1.40 Dec 396.50 403.30 390.50 395.00 —1.50 Jan 392.80 399.10 387.70 392.00 —.80 Mar 385.60 391.70 381.80 385.80 —.10 May 381.40 386.70 377.90 381.30 —.10 Jul 381.00 386.00 378.50 380.90 —.10 Aug 379.60 382.90 377.00 378.40 Sep 374.60 378.50 373.30 374.90 +.30 Oct 373.40 373.60 368.70 370.40 +.40 Dec 370.10 373.30 368.30 370.20 +.50 Jan 368.00 +1.00 Mar 362.80 +.90 May 360.00 +.80 Jul 360.40 +.90 Aug 357.60 +.90 Sep 355.70 +.90 Oct 352.90 +.90 Dec 352.40 +.90 Jul 350.90 +.90 Oct 350.90 +.90 Dec 345.30 +.90 Est. sales 164,517. Mon.’s sales 142,756 Mon.’s open int 478,771

