CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 618 620¾ 595¾ 599¼ —14 Dec 644 646¼ 622¾ 625½ —13½ Mar 667¼ 670 648 651 —11¾ May 681¼ 684 663¾ 666¾ —10½ Jul 688¾ 690¼ 670¾ 673 —10¼ Sep 697½ 698¼ 679¼ 681¼ —10¼ Dec 706 706 690½ 691¼ —11 Mar 711½ 711½ 699½ 699½ —11 May 699¾ —12 Jul 678½ —12 Sep 686 —12 Dec 695 —12 Mar 701¾ —12 May 702 —12 Jul 692 —12 Est. sales 79,323. Fri.’s sales 10,876 Fri.’s open int 386,212 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 486 493 468 469¼ —10¼ Dec 500½ 506¼ 481¼ 482½ —10½ Mar 513 519¾ 495¾ 496¾ —9¾ May 520¾ 527¼ 503¾ 504½ —9¾ Jul 525 531 508 508½ —10 Sep 513¼ 521 503 503½ —6½ Dec 515¼ 521½ 506¼ 507 —3¾ Mar 525½ 531¼ 516½ 517½ —3½ May 527¼ 527¼ 522¼ 522¼ —3½ Jul 523 —3¾ Sep 497 +¼ Dec 495¾ 498¾ 492½ 493 — ¼ Jul 512 512 507½ 507½ — ¼ Dec 495 496 488¼ 493½ Est. sales 257,019. Fri.’s sales 231,669 Fri.’s open int 1,308,994 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 436½ 444¼ 435¾ 441 +2½ Dec 458¼ 468¾ 458¼ 465 +3¾ Mar 472¼ 477¼ 472¼ 477 +4¾ May 482 482 481¼ 481¼ +2¼ Jul 489½ +2¼ Sep 484¾ +2¼ Dec 477 —5½ Mar 478½ —5½ May 484½ —5½ Jul 444½ —5½ Sep 460¼ —5½ Est. sales 458. Fri.’s sales 591 Fri.’s open int 4,279, up 41 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1369 1386¾ 1364½ 1370 +7¼ Nov 1362¼ 1381 1355½ 1361¾ +8½ Jan 1372¼ 1390¾ 1365½ 1371½ +7¾ Mar 1374¼ 1392¼ 1368¼ 1374¼ +7½ May 1376¾ 1393 1370¼ 1376¼ +6½ Jul 1375 1391½ 1370 1375½ +5¾ Aug 1359½ 1371½ 1352 1356½ +4¾ Sep 1317½ 1328½ 1312½ 1315 +2¼ Nov 1299 1311 1293¾ 1296¾ +1 Jan 1305½ 1305½ 1301¾ 1301¾ +1 Mar 1299 1301 1288 1290 +1¾ May 1290¾ 1290¾ 1284¼ 1284¼ +1¼ Jul 1285¾ +1 Aug 1275 +1 Sep 1254 +1 Nov 1245 1245 1236¾ 1236¾ —2¼ Jul 1234¼ —2¼ Nov 1199 1199 1193 1193 —4¼ Est. sales 192,658. Fri.’s sales 203,214 Fri.’s open int 654,456, up 818 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 68.50 69.48 67.43 67.99 —.30 Oct 66.07 67.15 65.04 65.60 —.27 Dec 64.41 65.39 63.27 63.78 —.31 Jan 63.50 64.62 62.59 63.08 —.33 Mar 63.00 63.85 61.90 62.38 —.31 May 62.47 63.23 61.34 61.83 —.29 Jul 62.06 62.65 60.69 61.21 —.29 Aug 61.31 61.65 59.97 60.49 —.26 Sep 60.54 60.70 59.17 59.73 —.25 Oct 59.80 59.88 58.35 58.91 —.23 Dec 59.40 59.52 57.90 58.43 —.23 Jan 58.20 —.24 Mar 57.57 57.86 57.48 57.86 —.25 May 57.57 —.25 Jul 57.43 —.25 Aug 57.12 —.24 Sep 56.77 —.25 Oct 56.53 —.25 Dec 57.45 57.45 56.50 56.50 —.28 Jul 56.41 —.28 Oct 56.40 —.28 Dec 56.26 —.28 Est. sales 141,545. Fri.’s sales 93,834 Fri.’s open int 485,646, up 1,191 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 405.00 412.40 403.20 409.80 +5.90 Oct 394.00 401.90 392.40 399.30 +6.60 Dec 391.40 399.30 389.70 396.50 +7.50 Jan 386.90 395.30 386.10 392.80 +7.40 Mar 380.00 387.80 379.60 385.90 +6.80 May 375.70 383.20 375.30 381.40 +6.30 Jul 377.50 382.80 375.30 381.00 +5.60 Aug 378.40 380.00 372.80 378.40 +5.10 Sep 373.30 376.60 369.70 374.60 +4.70 Oct 369.80 372.30 364.70 370.00 +4.60 Dec 368.50 372.00 363.50 369.70 +4.40 Jan 366.40 367.00 360.50 367.00 +3.60 Mar 362.80 362.80 361.90 361.90 +2.60 May 357.60 359.20 357.40 359.20 +2.00 Jul 359.50 +1.70 Aug 356.70 +1.30 Sep 354.80 +1.50 Oct 352.00 +1.30 Dec 351.50 +1.30 Jul 350.00 +1.30 Oct 350.00 +1.30 Dec 344.40 +1.30 Est. sales 142,754. Fri.’s sales 128,796 Fri.’s open int 481,501

