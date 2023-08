CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 589 615¾ 588½ 613¼ +23¾ Dec 615¼ 641¼ 615 639 +23¾ Mar 642 665½ 641 662¾ +22 May 657½ 680 657¼ 677¼ +20¾ Jul 671¾ 686 670 683¼ +19 Sep 675 693¼ 675 691½ +17¼ Dec 687¼ 703½ 687 702¼ +16 Mar 704¼ 710½ 704¼ 710½ +13¾ May 711¾ +14¼ Jul 690½ +18¾ Sep 698 +18¾ Dec 707 +18¾ Mar 713¾ +18¾ May 714 +18¾ Jul 704 +18¾ Est. sales 95,943. Thu.’s sales 94,208 Thu.’s open int 387,214, up 1,125 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 473¾ 482½ 472½ 479½ +6½ Dec 486 495 484¾ 493 +7¼ Mar 500¼ 508¾ 498¾ 506½ +6¾ May 508½ 516¾ 507½ 514¼ +6¼ Jul 513 520¾ 511½ 518½ +5¾ Sep 507½ 512 505½ 510 +4 Dec 507¾ 513¼ 507 510¾ +2½ Mar 520 522¾ 520 521 +2¼ May 527 527 525½ 525¾ +2 Jul 526¾ +2 Sep 496¾ +2 Dec 492 494 491¼ 493¼ +2½ Jul 507¾ +2½ Dec 493½ +3¾ Est. sales 211,135. Thu.’s sales 223,328 Thu.’s open int 1,309,779, up 1,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442¼ 442½ 435 438½ +¾ Dec 461¼ 465 455½ 461¼ +1½ Mar 470¾ 472¼ 470½ 472¼ —2¾ May 482¾ 482¾ 479 479 —1 Jul 487¼ —1 Sep 482½ —1 Dec 482½ —1 Mar 484 —1 May 490 —1 Jul 450 —1 Sep 465¾ —1 Est. sales 591. Thu.’s sales 1,017 Thu.’s open int 4,238, up 48 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1338 1365½ 1337¾ 1362¾ +26 Nov 1331¼ 1355½ 1331¼ 1353¼ +23¼ Jan 1342 1365½ 1341¼ 1363¾ +23 Mar 1347 1368¼ 1347 1366¾ +20¾ May 1350¼ 1370¾ 1350¼ 1369¾ +19 Jul 1352 1370¾ 1352 1369¾ +18 Aug 1337 1353¼ 1337 1351¾ +16 Sep 1302¾ 1316 1302¾ 1312¾ +13 Nov 1282½ 1297¾ 1282½ 1295¾ +12 Jan 1299½ 1301½ 1298 1300¾ +12 Mar 1288¼ +12 May 1278 1283 1278 1283 +12 Jul 1284¾ +12 Aug 1274 +12 Sep 1253 +12 Nov 1235¾ 1239 1235¾ 1239 +7½ Jul 1236½ +7½ Nov 1197¼ +6¼ Est. sales 187,040. Thu.’s sales 192,868 Thu.’s open int 653,638, up 6,751 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 67.76 68.48 67.52 68.29 +.53 Oct 65.52 66.14 65.34 65.87 +.37 Dec 63.77 64.42 63.53 64.09 +.31 Jan 63.04 63.61 62.78 63.41 +.37 Mar 62.36 62.88 62.09 62.69 +.34 May 61.80 62.33 61.55 62.12 +.32 Jul 61.30 61.57 60.94 61.50 +.32 Aug 60.60 60.75 60.58 60.75 +.31 Sep 59.98 59.98 59.98 59.98 +.28 Oct 59.14 59.14 59.14 59.14 +.25 Dec 58.51 58.66 58.28 58.66 +.23 Jan 58.44 +.23 Mar 58.11 +.23 May 57.82 +.23 Jul 57.68 +.23 Aug 57.36 +.23 Sep 57.02 +.20 Oct 56.78 +.21 Dec 56.78 +.22 Jul 56.69 +.22 Oct 56.68 +.22 Dec 56.54 +.22 Est. sales 91,864. Thu.’s sales 130,668 Thu.’s open int 484,455 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 400.40 405.00 399.00 403.90 +4.30 Oct 384.70 393.10 384.70 392.70 +8.10 Dec 380.70 389.40 380.60 389.00 +8.30 Jan 377.40 385.70 377.40 385.40 +8.00 Mar 371.80 379.40 371.80 379.10 +7.30 May 368.10 375.30 368.00 375.10 +7.00 Jul 369.70 375.60 369.50 375.40 +6.80 Aug 370.80 373.50 370.40 373.30 +6.80 Sep 368.60 370.50 367.60 369.90 +6.50 Oct 366.10 366.10 365.40 365.40 +6.10 Dec 362.90 365.50 362.90 365.30 +6.00 Jan 363.40 +6.00 Mar 359.30 +6.00 May 357.20 +6.00 Jul 357.80 +5.60 Aug 355.40 +5.70 Sep 353.30 +5.60 Oct 350.70 +5.70 Dec 350.20 +5.70 Jul 348.70 +5.70 Oct 348.70 +5.70 Dec 343.10 +5.70 Est. sales 121,967. Thu.’s sales 133,475 Thu.’s open int 486,017

