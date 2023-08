CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 598¾ 607½ 591½ 597¾ — ¾ Dec 624½ 633 617¼ 623 — ¾ Mar 649 657¾ 643 648¼ —1 May 663¾ 671¾ 658¾ 664¼ — ¼ Jul 671 676¼ 666 672 +¼ Sep 680 684½ 676½ 681½ Dec 692 694¾ 685¾ 692¾ — ½ Mar 700½ 703 698 702¼ —1 May 702¼ —1¾ Jul 677 677 672¼ 676½ —1¼ Sep 684 —1¼ Dec 693 —1¼ Mar 699¾ —1¼ May 700 —1¼ Jul 690 —1¼ Est. sales 129,828. Tue.’s sales 143,502 Tue.’s open int 374,839, up 9,611 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 463 473 462 469½ +5½ Dec 474¾ 484½ 473½ 481½ +6 Mar 489 498 487¾ 495½ +6¼ May 497¾ 506½ 496½ 504 +6 Jul 502¾ 511¼ 501½ 509 +5¾ Sep 498¼ 505¾ 498¼ 503¾ +4½ Dec 502¾ 509¼ 502 507¾ +4 Mar 514 518 512¾ 518 +3½ May 517¾ 523 517¾ 523 +3¼ Jul 522 523¾ 522 523¾ +3¼ Sep 490 493¾ 490 493¾ +3¼ Dec 490 490½ 489¾ 490½ +1½ Jul 502 505 502 505 +1½ Dec 489¼ 489¼ 488¾ 488¾ +2¼ Est. sales 228,005. Tue.’s sales 290,198 Tue.’s open int 1,287,019, up 14,714 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 431¾ 443 431¾ 440¾ +11¼ Dec 445 459 444½ 458¾ +13½ Mar 472 475 471½ 475 +13¼ May 482½ 484 482½ 482¾ +13 Jul 491 +13 Sep 486¼ +13 Dec 486¼ +13 Mar 487¾ +13 May 493¾ +13 Jul 453¾ +13 Sep 469½ +13 Est. sales 425. Tue.’s sales 257 Tue.’s open int 4,191, up 92 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1323¾ 1344¼ 1321¼ 1334¾ +11½ Nov 1305¼ 1331½ 1303 1323½ +18¼ Jan 1315¼ 1341¼ 1313¼ 1333¾ +18¼ Mar 1319½ 1344¾ 1318 1338 +17¾ May 1322½ 1347 1322 1341½ +17½ Jul 1322 1345¾ 1320¼ 1341¼ +17¼ Aug 1305¼ 1327¼ 1304¼ 1324¼ +16¾ Sep 1279 1289½ 1274¾ 1286½ +15¾ Nov 1253¾ 1274½ 1253¾ 1270¾ +14½ Jan 1275½ +13¾ Mar 1263¼ 1264½ 1263 1263 +12½ May 1256 1258 1256 1256 +9¼ Jul 1257 +8 Aug 1246¼ +8 Sep 1225¼ +8 Nov 1217 1219 1217 1219 +12¼ Jul 1216½ +12¼ Nov 1177 +12¼ Est. sales 190,185. Tue.’s sales 198,163 Tue.’s open int 638,785, up 5,621 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.90 67.80 65.65 66.77 +.87 Oct 63.34 65.38 63.10 64.41 +1.08 Dec 61.88 63.82 61.61 62.81 +.93 Jan 61.36 63.17 61.10 62.18 +.82 Mar 60.77 62.45 60.51 61.51 +.74 May 60.55 61.86 60.14 60.97 +.67 Jul 59.79 61.20 59.49 60.35 +.61 Aug 59.04 60.41 58.92 59.59 +.55 Sep 58.29 59.46 58.20 58.78 +.49 Oct 57.99 58.90 57.93 57.93 +.44 Dec 57.52 58.35 56.80 57.45 +.42 Jan 57.62 57.62 57.25 57.25 +.42 Mar 56.92 +.38 May 56.86 56.86 56.62 56.62 +.37 Jul 56.48 +.36 Aug 56.16 +.36 Sep 55.85 +.36 Oct 55.59 +.37 Dec 55.58 +.39 Jul 55.49 +.39 Oct 55.48 +.39 Dec 55.34 +.39 Est. sales 110,943. Tue.’s sales 128,337 Tue.’s open int 481,410, up 3,359 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 404.10 408.70 403.80 404.50 +.70 Oct 385.10 389.00 384.50 386.50 +1.70 Dec 380.50 384.50 380.10 382.60 +2.10 Jan 377.20 380.80 376.80 379.20 +2.10 Mar 371.10 374.40 371.00 373.30 +2.30 May 367.40 370.70 367.30 369.50 +2.10 Jul 368.80 371.50 367.70 369.90 +1.80 Aug 366.30 368.80 366.20 367.70 +1.50 Sep 363.20 365.70 363.20 364.40 +1.20 Oct 359.60 361.60 359.60 360.30 +.70 Dec 360.80 361.90 359.50 360.20 +.30 Jan 358.20 358.40 358.20 358.40 Mar 354.30 —.80 May 351.90 352.20 351.90 352.20 —1.10 Jul 353.20 —1.10 Aug 350.70 —.70 Sep 349.10 —1.00 Oct 346.80 —.90 Dec 346.40 —.90 Jul 344.90 —.90 Oct 344.90 —.90 Dec 339.30 —.90 Est. sales 122,046. Tue.’s sales 156,291 Tue.’s open int 491,395, up 1,299

