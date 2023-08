CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 618½ 619 595¾ 598½ —17½ Dec 644½ 644½ 621¾ 623¾ —17¾ Mar 667½ 667½ 648¼ 649¼ —18¼ May 681½ 681¾ 663½ 664½ —18¼ Jul 686¼ 688½ 670¾ 671¾ —17¾ Sep 700 700 680¾ 681½ —17¼ Dec 707¾ 707¾ 692¾ 693¼ —17¼ Mar 706½ 706½ 703¼ 703¼ —17 May 704 —15¼ Jul 677 677¾ 677 677¾ —10½ Sep 685¼ —10½ Dec 694¼ —10½ Mar 701 —10½ May 701¼ —10½ Jul 691¼ —10½ Est. sales 135,737. Mon.’s sales 131,479 Mon.’s open int 365,228, up 5,101 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 474 474 462 464 —11¾ Dec 485 485½ 473¾ 475½ —12¼ Mar 498½ 499 487¾ 489¼ —12¼ May 507½ 507¾ 496¼ 498 —12 Jul 512¼ 512½ 501¾ 503¼ —11¾ Sep 505¼ 507 498¼ 499¼ —9½ Dec 509 510¼ 502¼ 503¾ —6½ Mar 517½ 520 513½ 514½ —6 May 523¼ 523¼ 519½ 519¾ —5½ Jul 524 524 520½ 520½ —5¼ Sep 490½ —5¼ Dec 492 493½ 488¼ 489 —5 Jul 503½ —5 Dec 487 487 485½ 486½ —3¾ Est. sales 267,222. Mon.’s sales 217,324 Mon.’s open int 1,272,305, up 12,803 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 425 431¼ 425 429½ +2½ Dec 441¾ 447 436¾ 445¼ +1½ Mar 461 461¾ 460 461¾ +1¾ May 469¾ +1½ Jul 478 —2¼ Sep 473¼ —2¼ Dec 473¼ —2¼ Mar 474¾ —2¼ May 480¾ —2¼ Jul 440¾ —2¼ Sep 456½ —2¼ Est. sales 231. Mon.’s sales 242 Mon.’s open int 4,099 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1344¼ 1348¾ 1319½ 1323¼ —29¾ Nov 1317½ 1334½ 1303 1305¼ —20¾ Jan 1325¼ 1342½ 1313¼ 1315½ —19¼ Mar 1324 1344½ 1317¾ 1320¼ —16½ May 1330½ 1346¼ 1321¼ 1324 —14¾ Jul 1328 1344¼ 1320¾ 1324 —13¼ Aug 1309½ 1322 1304¼ 1307½ —11¾ Sep 1276½ 1281 1269 1270¾ —10½ Nov 1258¼ 1270½ 1253¼ 1256¼ —9½ Jan 1271 1271 1261¾ 1261¾ —9¼ Mar 1250½ —9½ May 1257 1257 1246¾ 1246¾ —9 Jul 1249 —9 Aug 1238¼ —9 Sep 1217¼ —9 Nov 1210 1210 1206¾ 1206¾ —7¾ Jul 1204¼ —7¾ Nov 1164¾ —7¾ Est. sales 184,659. Mon.’s sales 138,416 Mon.’s open int 633,164, up 2,905 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 65.06 66.66 64.67 65.90 +.85 Oct 62.45 64.13 62.01 63.33 +.81 Dec 61.15 62.69 60.71 61.88 +.73 Jan 60.66 62.15 60.24 61.36 +.69 Mar 60.16 61.57 59.75 60.77 +.61 May 59.73 61.12 59.34 60.30 +.54 Jul 58.85 60.60 58.85 59.74 +.49 Aug 58.41 59.66 58.41 59.04 +.44 Sep 57.83 59.01 57.73 58.29 +.40 Oct 57.03 58.25 56.96 57.49 +.36 Dec 56.61 57.86 56.61 57.03 +.36 Jan 56.83 +.36 Mar 56.54 +.35 May 56.25 +.38 Jul 56.12 +.37 Aug 55.80 +.36 Sep 55.49 +.34 Oct 55.22 +.34 Dec 55.19 +.33 Jul 55.10 +.33 Oct 55.09 +.33 Dec 54.95 +.33 Est. sales 123,193. Mon.’s sales 93,524 Mon.’s open int 478,051, up 5,405 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 413.50 416.10 403.10 403.80 —11.50 Oct 395.20 397.80 384.20 384.80 —11.50 Dec 390.50 393.40 379.80 380.50 —11.50 Jan 386.50 388.80 376.70 377.10 —10.70 Mar 378.80 380.90 370.40 371.00 —9.20 May 373.40 376.20 366.80 367.40 —8.30 Jul 373.50 375.60 367.60 368.10 —7.60 Aug 369.10 369.10 366.20 366.20 —7.00 Sep 368.30 368.30 363.20 363.20 —6.50 Oct 360.80 361.10 359.10 359.60 —6.30 Dec 363.50 363.50 359.10 359.90 —6.00 Jan 359.80 359.80 358.40 358.40 —5.90 Mar 355.10 —6.70 May 356.20 356.20 353.30 353.30 —6.90 Jul 354.30 —6.70 Aug 351.40 —6.50 Sep 350.10 —6.60 Oct 347.70 —6.60 Dec 347.30 —6.70 Jul 345.80 —6.70 Oct 345.80 —6.70 Dec 340.20 —6.70 Est. sales 149,370. Mon.’s sales 106,508 Mon.’s open int 490,096, up 2,982

