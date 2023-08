CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 638 639¾ 624¼ 626¾ —11 Dec 664½ 665¼ 651¼ 653¾ —10 Mar 687¾ 688½ 676½ 680 —7¾ May 703¼ 704¼ 692 696¼ —6½ Jul 708½ 709½ 697¾ 703 —6 Sep 716¼ 716¼ 706½ 712½ —5½ Dec 726¾ 727 716¾ 724 —4¾ Mar 733½ —4 May 734 —4 Jul 705¼ 705¼ 703 703 —5½ Sep 710½ —5½ Dec 719½ —5½ Mar 726¼ —5½ May 726½ —5½ Jul 716½ —5½ Est. sales 161,574. Thu.’s sales 162,647 Thu.’s open int 349,441, up 1,824 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 483 494¾ 470½ 474½ —8¾ Dec 496 507½ 483 487¼ —9 Mar 509½ 520¾ 497 501¼ —8¾ May 518 528 505½ 510 —8¼ Jul 522¼ 530¼ 510¼ 514¾ —8 Sep 512½ 519¼ 504¼ 507¾ —6 Dec 513¼ 521 506¼ 509¼ —5¼ Mar 522¼ 527 516½ 519¼ —5½ May 527½ 530¾ 522¼ 524½ —5 Jul 532 532 525½ 525½ —4¾ Sep 495½ —4¾ Dec 494 495 488 490¼ —4¼ Jul 504¾ —4¼ Dec 484 486 484 486 —4¼ Est. sales 504,879. Thu.’s sales 260,838 Thu.’s open int 1,263,557 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 417 424 415¼ 419 +3¼ Dec 433½ 441½ 430¾ 437 +3 Mar 452 +3¼ May 463¾ 463¾ 461¾ 461¾ +7 Jul 470 473¾ 470 473¾ +7 Sep 469 +7 Dec 469 +7 Mar 470½ +7 May 476½ +7 Jul 436½ +7 Sep 452¼ +7 Est. sales 530. Thu.’s sales 762 Thu.’s open int 4,237 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1353¼ 1409 1353¼ 1401¼ —10¾ Sep 1349¾ 1366¾ 1325¾ 1337¼ —14¾ Nov 1319¼ 1338 1297½ 1307½ —10¾ Jan 1329 1347 1307½ 1317¼ —11 Mar 1332 1349½ 1311 1321¼ —10¼ May 1336¼ 1350 1314¾ 1325 —10¼ Jul 1336 1349¾ 1315½ 1325¼ —10¾ Aug 1324¼ 1333 1299¾ 1307¾ —11¾ Sep 1265¼ 1270¾ 1265¼ 1270¾ —12½ Nov 1267 1280¾ 1245½ 1255 —12¾ Jan 1260 —12¼ Mar 1257½ 1263¼ 1248¾ 1248¾ —12½ May 1259 1259 1243¼ 1243¼ —14 Jul 1254½ 1254½ 1245¾ 1245¾ —13¼ Aug 1235 —13¼ Sep 1214 —13¼ Nov 1205½ —13¾ Jul 1203 —13¾ Nov 1163½ —13¾ Est. sales 208,491. Thu.’s sales 146,482 Thu.’s open int 621,339 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 66.70 66.78 65.96 66.34 —.26 Sep 64.30 64.49 63.10 64.13 —.05 Oct 61.77 62.12 60.61 61.59 —.17 Dec 60.56 60.91 59.23 60.22 —.26 Jan 60.07 60.38 58.75 59.74 —.26 Mar 59.72 59.96 58.29 59.24 —.30 May 59.32 59.62 57.94 58.87 —.33 Jul 58.80 59.15 57.49 58.40 —.36 Aug 57.48 57.77 57.48 57.77 —.36 Sep 57.07 —.34 Oct 56.09 56.32 56.04 56.32 —.32 Dec 56.09 56.11 55.49 55.94 —.35 Jan 55.74 —.35 Mar 55.54 —.35 May 55.35 —.35 Jul 55.23 —.35 Aug 54.94 —.35 Sep 54.64 —.35 Oct 54.33 —.35 Dec 54.25 —.35 Jul 54.16 —.35 Oct 54.15 —.35 Dec 54.01 —.35 Est. sales 96,604. Thu.’s sales 92,599 Thu.’s open int 475,671 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 431.10 436.90 428.70 436.90 +7.30 Sep 416.20 421.80 409.50 410.30 —4.70 Oct 398.80 405.80 392.60 393.20 —4.90 Dec 395.30 401.60 388.00 388.70 —5.00 Jan 390.10 397.20 383.80 384.60 —4.70 Mar 383.20 389.40 376.50 377.50 —4.30 May 378.10 384.70 372.50 373.70 —3.40 Jul 377.90 385.20 373.00 374.10 —2.80 Aug 375.60 377.00 371.90 371.90 —2.60 Sep 372.30 378.60 368.00 368.50 —2.40 Oct 368.00 370.10 363.30 364.10 —2.40 Dec 367.70 374.10 363.10 364.10 —2.20 Jan 362.70 362.70 361.80 362.60 —2.30 Mar 357.80 —2.30 May 354.10 —2.30 Jul 352.60 —2.30 Aug 349.90 —2.20 Sep 348.70 —2.10 Oct 346.90 —2.10 Dec 345.90 —2.00 Jul 344.40 —2.00 Oct 344.40 —2.00 Dec 338.80 —2.00 Est. sales 124,480. Thu.’s sales 120,596 Thu.’s open int 483,658

