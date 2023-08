CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 655½ 658¼ 633½ 635 —21¼ Dec 681½ 683¼ 660¼ 661¾ —19¾ Mar 704¾ 706 686 687¾ —17¾ May 719¼ 719¼ 700¾ 703 —15½ Jul 723 723 706½ 709½ —14¼ Sep 728½ 728½ 716 718½ —13¼ Dec 738 738¾ 726¼ 730 —11½ Mar 737¾ 739 736 739 —10¾ May 739¼ —11 Jul 708¼ —13 Sep 715¾ —13 Dec 724¾ —13 Mar 731½ —13 May 731¾ —13 Jul 721¾ —13 Est. sales 138,590. Tue.’s sales 165,671 Tue.’s open int 343,982 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 485¾ 490 479 481 —4¾ Dec 499 502¾ 493 494¼ —4½ Mar 512¼ 516 507 508¼ —4 May 519¾ 523¾ 515¼ 516½ —3¾ Jul 524½ 528¼ 519¾ 521 —3¾ Sep 515 518 511¾ 512¾ —2 Dec 515 519 513 514 —1½ Mar 527½ 527½ 522¾ 523¾ —1½ May 528¾ —1¾ Jul 533 533 530 530 —1½ Sep 503½ —1½ Dec 493 495 492¼ 494 +2½ Jul 509 +2½ Dec 489½ 490 489 490 +3¼ Est. sales 276,582. Tue.’s sales 352,436 Tue.’s open int 1,284,433 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 415¼ 416½ 405½ 414½ +3¾ Dec 434¾ 440 425 434¼ +3¾ Mar 448¾ +3 May 454¾ +1 Jul 447 +1 Sep 442¼ +1 Dec 442¼ +1 Mar 443¾ +1 May 449¾ +1 Jul 409¾ +1 Sep 425½ +1 Est. sales 337. Tue.’s sales 564 Tue.’s open int 4,392 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1436 1438 1430¾ 1431½ +1½ Sep 1354 1368½ 1352¾ 1355¼ +1¾ Nov 1306¾ 1323 1306¼ 1308½ +2½ Jan 1316 1332 1315¾ 1318½ +2¾ Mar 1317¾ 1334¼ 1317¾ 1321¼ +3½ May 1321½ 1337 1310¾ 1325 +3¾ Jul 1321¼ 1337½ 1321¼ 1325¾ +4¼ Aug 1309¾ 1318¾ 1307 1309¼ +4 Sep 1275¾ 1278½ 1271¼ 1273½ +1¾ Nov 1257½ 1270½ 1255¼ 1258¼ +¾ Jan 1263½ +¾ Mar 1252¼ —1½ May 1248¾ +¾ Jul 1250½ +½ Aug 1239¾ +½ Sep 1218¾ +½ Nov 1210¼ +½ Jul 1207¾ +½ Nov 1168¼ +½ Est. sales 135,643. Tue.’s sales 166,719 Tue.’s open int 628,182 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 66.83 66.83 66.79 66.79 +.21 Sep 64.20 64.95 63.46 64.21 +.23 Oct 61.29 62.24 60.95 61.69 +.43 Dec 59.99 60.80 59.57 60.43 +.58 Jan 59.58 60.32 59.19 60.00 +.62 Mar 59.01 59.80 58.77 59.55 +.66 May 58.69 59.37 58.43 59.20 +.69 Jul 58.22 58.90 58.00 58.75 +.70 Aug 58.13 58.15 58.12 58.12 +.74 Sep 57.42 +.77 Oct 56.69 56.77 56.65 56.68 +.80 Dec 56.29 56.36 56.00 56.30 +.71 Jan 56.11 +.72 Mar 55.91 +.71 May 55.72 +.71 Jul 55.60 +.72 Aug 55.30 +.72 Sep 54.99 +.71 Oct 54.69 +.71 Dec 54.62 +.71 Jul 54.53 +.71 Oct 54.52 +.71 Dec 54.38 +.71 Est. sales 98,252. Tue.’s sales 129,834 Tue.’s open int 478,714 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 436.30 443.90 426.30 426.30 —6.90 Sep 419.00 422.00 411.80 412.70 —5.60 Oct 399.40 403.50 395.60 396.10 —3.10 Dec 394.00 398.30 390.20 390.80 —3.20 Jan 388.80 393.10 385.30 385.90 —2.80 Mar 381.10 385.30 377.90 378.40 —2.50 May 376.20 379.30 373.40 373.80 —2.20 Jul 375.60 380.10 373.20 373.70 —2.00 Aug 373.50 375.30 371.10 371.20 —1.90 Sep 371.80 371.90 367.80 367.80 —1.80 Oct 367.20 367.20 363.30 363.30 —1.60 Dec 367.10 367.10 362.50 363.00 —1.40 Jan 361.90 361.90 361.80 361.80 —1.40 Mar 356.30 —1.50 May 352.60 —1.70 Jul 351.10 —1.70 Aug 348.30 —1.80 Sep 347.00 —1.90 Oct 345.20 —1.90 Dec 344.50 —1.40 Jul 343.00 —1.40 Oct 343.00 —1.40 Dec 337.40 —1.40 Est. sales 110,002. Tue.’s sales 129,834 Tue.’s open int 486,661

