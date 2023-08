CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 657½ 662¼ 643 656¼ —1¼ Dec 681 687 668¼ 681½ +½ Mar 702¾ 710¼ 693½ 705½ +¾ May 716 722½ 707 718½ +1¼ Jul 720½ 727 711¾ 723¾ +2½ Sep 725 734½ 721¾ 731¾ +3½ Dec 733¼ 743¼ 731¾ 741½ +5¼ Mar 739½ 749¾ 735½ 749¾ +6½ May 750¼ +7¼ Jul 721¼ +7 Sep 728¾ +7 Dec 737¾ +7 Mar 744½ +7 May 744¾ +7 Jul 734¾ +7 Est. sales 149,799. Mon.’s sales 215,208 Mon.’s open int 345,010, up 924 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 482 488¾ 477¼ 485¾ +3½ Dec 495¾ 501¼ 490½ 498¾ +3 Mar 509¼ 514½ 504 512¼ +3 May 517¼ 522 512¼ 520¼ +2¾ Jul 521¾ 526¾ 517 524¾ +2¾ Sep 513¾ 517 509¾ 514¾ +¼ Dec 513¾ 517½ 509¾ 515½ +1½ Mar 521 526 521 525¼ +1½ May 530½ +1¾ Jul 527 531½ 527 531½ +1¾ Sep 505 +1¾ Dec 492¼ 493 488½ 491½ —1¾ Jul 506½ —1¾ Dec 486¼ 486¾ 485 486¾ —2¼ Est. sales 299,167. Mon.’s sales 447,980 Mon.’s open int 1,292,226 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 408½ 413¼ 400 410¾ +3½ Dec 428¼ 434¾ 419 430½ +3½ Mar 438 445¾ 438 445¾ +6 May 453¾ +8 Jul 446 +8 Sep 441¼ +8 Dec 441¼ +8 Mar 442¾ +8 May 448¾ +8 Jul 408¾ +8 Sep 424½ +8 Est. sales 561. Mon.’s sales 417 Mon.’s open int 4,495 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1400¼ 1431¼ 1395 1430 +15½ Sep 1347 1356¼ 1328½ 1353½ +5¼ Nov 1302 1311 1282¼ 1306 +4 Jan 1311½ 1320½ 1292½ 1315¾ +4 Mar 1313 1321¼ 1294¾ 1317¾ +5 May 1318½ 1324 1299 1321¼ +5¼ Jul 1315 1324¼ 1299½ 1321½ +5½ Aug 1296 1308¼ 1284¼ 1305¼ +6¼ Sep 1255¾ 1273¾ 1255¼ 1271¾ +6½ Nov 1250 1259½ 1236 1257½ +8 Jan 1262¾ +8¼ Mar 1253¾ +8¼ May 1248 +7 Jul 1250 +6¾ Aug 1239¼ +6¾ Sep 1218¼ +6¾ Nov 1209¾ +6½ Jul 1207¼ +6½ Nov 1167¾ +6½ Est. sales 155,574. Mon.’s sales 222,158 Mon.’s open int 628,360 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 66.50 66.58 65.00 66.58 —.08 Sep 64.16 64.77 62.11 63.98 —.10 Oct 61.33 61.98 59.40 61.26 —.07 Dec 59.85 60.51 57.86 59.85 Jan 59.40 59.96 57.48 59.38 —.03 Mar 58.84 59.40 57.13 58.89 —.06 May 58.52 58.97 56.88 58.51 —.10 Jul 58.08 58.43 56.59 58.05 —.16 Aug 57.37 57.40 57.37 57.38 —.19 Sep 55.88 56.65 55.88 56.65 —.20 Oct 55.15 55.88 55.00 55.88 —.16 Dec 55.37 55.70 54.50 55.59 —.07 Jan 54.50 55.39 54.46 55.39 +.01 Mar 54.50 55.20 54.50 55.20 +.08 May 54.25 55.01 54.25 55.01 +.12 Jul 54.25 54.88 54.25 54.88 +.13 Aug 54.00 54.58 54.00 54.58 +.13 Sep 54.00 54.28 54.00 54.28 +.13 Oct 53.98 +.12 Dec 53.29 53.91 53.29 53.91 +.11 Jul 53.82 +.11 Oct 53.81 +.11 Dec 53.67 +.11 Est. sales 125,582. Mon.’s sales 111,308 Mon.’s open int 483,260 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 448.40 451.10 433.20 433.20 —13.00 Sep 419.20 422.80 415.70 418.30 —.90 Oct 397.30 400.30 393.60 399.20 +2.00 Dec 391.60 395.10 387.60 394.00 +2.40 Jan 386.30 389.50 382.50 388.70 +2.40 Mar 378.20 381.20 374.90 380.90 +2.70 May 372.70 376.30 370.10 376.00 +2.90 Jul 369.40 376.00 369.40 375.70 +3.30 Aug 367.90 373.10 367.30 373.10 +3.50 Sep 364.30 369.60 363.90 369.60 +3.70 Oct 360.60 364.90 359.30 364.90 +3.70 Dec 361.30 364.60 358.70 364.40 +3.50 Jan 362.40 363.20 362.40 363.20 +3.50 Mar 357.80 +3.50 May 354.30 +3.30 Jul 352.80 +3.30 Aug 350.10 +3.00 Sep 348.90 +2.80 Oct 347.10 +2.80 Dec 345.90 +1.90 Jul 344.40 +1.90 Oct 344.40 +1.90 Dec 338.80 +1.90 Est. sales 112,356. Mon.’s sales 113,390 Mon.’s open int 486,923

