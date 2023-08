CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 646 663¾ 636 657½ +24½ Dec 673¼ 687¼ 661¾ 681 +20¾ Mar 698¾ 710½ 685¾ 704¾ +18½ May 712½ 721¾ 698¾ 717¼ +16¾ Jul 716¾ 725¼ 703½ 721¼ +14½ Sep 728¼ 730 711½ 728¼ +13 Dec 737 738 721 736¼ +11 Mar 730 743¼ 730 743¼ +9¾ May 730 743 730 743 +9 Jul 714¼ +9 Sep 721¾ +9 Dec 730¾ +9 Mar 737½ +9 May 737¾ +9 Jul 727¾ +9 Est. sales 194,871. Fri.’s sales 147,061 Fri.’s open int 344,086, up 4,688 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 484¾ 488½ 476 482¼ —2 Dec 497¾ 501 489¼ 495¾ —1½ Mar 510¾ 513¾ 502½ 509¼ —1¼ May 519 521½ 510¾ 517½ —1 Jul 523½ 525½ 515¼ 522 —1 Sep 514¾ 515¾ 507½ 514½ +½ Dec 511½ 515½ 506¾ 514 +1 Mar 518 525 517 523¾ +1½ May 529¼ 529¾ 528¾ 528¾ +2 Jul 530 530 529¾ 529¾ +1½ Sep 503¼ +12 Dec 490 493¼ 490 493¼ +2¾ Jul 508¼ +2¾ Dec 486 489 483 489 +3 Est. sales 387,715. Fri.’s sales 321,313 Fri.’s open int 1,309,129, up 6,002 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 423 427 403¾ 407¼ —12½ Dec 436½ 447 423 427 —12 Mar 454 454¼ 438¼ 439¾ —13¾ May 445¾ —13¼ Jul 438 —13¼ Sep 433¼ —13¼ Dec 433¼ —13¼ Mar 434¾ —13¼ May 440¾ —13¼ Jul 400¾ —13¼ Sep 416½ —13¼ Est. sales 417. Fri.’s sales 275 Fri.’s open int 4,502 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1430 1430 1405 1414½ —29½ Sep 1378 1380¾ 1337 1348¼ —38¾ Nov 1324½ 1327 1291 1302 —31¼ Jan 1335½ 1336¼ 1301 1311¾ —31 Mar 1334½ 1336¼ 1302¾ 1312¾ —29 May 1338¼ 1338¼ 1306¼ 1316 —27 Jul 1333¾ 1335½ 1306 1316 —25½ Aug 1312 1312½ 1289 1299 —24¼ Sep 1265 1266 1252¾ 1265¼ —15½ Nov 1258 1259½ 1233½ 1249½ —15 Jan 1243¾ 1255¼ 1243¾ 1254½ —14½ Mar 1233 1245½ 1229¼ 1245½ —11¼ May 1226½ 1241 1226½ 1241 —8¼ Jul 1243¼ —8 Aug 1232½ —8 Sep 1211½ —8 Nov 1207½ 1207½ 1196 1203¼ —5¼ Jul 1200¾ —5¼ Nov 1161¼ —5¼ Est. sales 209,808. Fri.’s sales 144,691 Fri.’s open int 638,603, up 857 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 67.71 67.71 66.66 66.66 —1.34 Sep 65.48 65.60 63.78 64.08 —1.31 Oct 62.80 63.02 61.02 61.33 —1.52 Dec 61.54 61.65 59.50 59.85 —1.67 Jan 61.06 61.16 59.07 59.41 —1.63 Mar 60.61 60.66 58.65 58.95 —1.63 May 60.17 60.22 58.32 58.61 —1.60 Jul 59.68 59.69 57.85 58.21 —1.54 Aug 58.05 58.05 57.31 57.57 —1.50 Sep 57.14 57.14 56.58 56.85 —1.44 Oct 56.32 56.32 55.73 56.04 —1.39 Dec 56.65 56.67 55.24 55.66 —1.34 Jan 55.38 —1.34 Mar 55.12 —1.34 May 54.89 —1.34 Jul 54.75 —1.34 Aug 54.45 —1.34 Sep 54.15 —1.34 Oct 53.86 —1.34 Dec 53.80 —1.34 Jul 53.71 —1.34 Oct 53.70 —1.34 Dec 53.56 —1.34 Est. sales 106,403. Fri.’s sales 101,539 Fri.’s open int 486,668, up 4,462 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 448.10 448.10 430.00 446.20 +2.10 Sep 422.20 422.60 413.80 419.20 —3.40 Oct 402.70 402.70 393.20 397.20 —5.80 Dec 396.60 397.50 387.20 391.60 —6.10 Jan 390.50 391.90 381.90 386.30 —6.00 Mar 382.60 382.80 373.90 378.20 —5.30 May 376.70 376.70 368.70 373.10 —4.40 Jul 374.90 375.30 368.00 372.40 —3.90 Aug 367.30 369.60 364.90 369.60 —3.30 Sep 367.50 367.50 361.60 365.90 —2.60 Oct 358.20 361.40 356.80 361.20 —2.00 Dec 357.30 360.90 355.20 360.90 —1.60 Jan 359.70 —1.90 Mar 350.00 354.30 350.00 354.30 —1.40 May 351.00 —1.40 Jul 349.50 —1.40 Aug 347.10 —.90 Sep 346.10 —.60 Oct 344.30 —.60 Dec 344.00 +.40 Jul 342.50 +.40 Oct 342.50 +.40 Dec 336.90 +.40 Est. sales 109,941. Fri.’s sales 139,837 Fri.’s open int 489,573

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.