CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 654½ 684 636 640 —12¼ Dec 680 709½ 663 667¼ —11 Mar 704¾ 730 686 691¼ —9¾ May 714¼ 740½ 698 704¾ —8½ Jul 723¾ 742½ 702½ 709¼ —9¼ Sep 737¾ 746¾ 710¾ 717¼ —9½ Dec 740¾ 757¾ 720¼ 727 —9¾ Mar 752½ 760¾ 729½ 734½ —10¾ May 735¾ —11¼ Jul 709 —8½ Sep 716½ —8½ Dec 725½ —8½ Mar 732¼ —8½ May 732½ —8½ Jul 722½ —8½ Est. sales 158,061. Tue.’s sales 140,394 Tue.’s open int 324,589, up 7,552 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¼ 512¼ 485¾ 488¼ —8¾ Dec 507¼ 523¼ 497½ 500½ —6¾ Mar 520½ 535¼ 510½ 514 —5¾ May 527¾ 542½ 518¼ 522¼ —5 Jul 531 545¾ 522¼ 526¾ —4 Sep 517¼ 527¾ 509¾ 515¼ —2 Dec 516 524 507½ 513¼ —2 Mar 527¾ 530¾ 516¼ 521¾ —2¼ May 529¼ 529¼ 526¼ 526¼ —2¼ Jul 530 530 528 528 —2½ Sep 490 —2½ Dec 485 490 485 489 —1 Jul 504 —1 Dec 481 488 481 484½ Est. sales 494,884. Tue.’s sales 340,208 Tue.’s open int 1,317,852, up 13,554 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 434¾ 441½ 434¼ 434¼ —1¼ Dec 455 459½ 453 453¼ —1¼ Mar 472 472 469 469 +¾ May 475 475¾ 475 475¾ +1¼ Jul 468 +1¼ Sep 463¼ +1¼ Dec 463¼ +1¼ Mar 464¾ +1¼ May 470¾ +1¼ Jul 430¾ +1¼ Sep 446½ +1¼ Est. sales 431. Tue.’s sales 632 Tue.’s open int 4,598 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1447¼ 1447¼ 1420¼ 1429¾ —17 Sep 1386¾ 1401¼ 1362¼ 1376½ —10¼ Nov 1344 1354 1315 1321¼ —20 Jan 1350¾ 1361½ 1323¾ 1330 —19¾ Mar 1347¼ 1357¾ 1322¼ 1329¼ —17¾ May 1347¾ 1355¾ 1322½ 1329¾ —16 Jul 1344 1351½ 1320¼ 1327¾ —14¼ Aug 1322¼ 1327¼ 1300¾ 1308¼ —12½ Sep 1274½ 1283¼ 1259½ 1266 —10¼ Nov 1259½ 1267 1243 1249¼ —8¾ Jan 1253¾ —8¾ Mar 1242½ —9¼ May 1235¼ —9¾ Jul 1237¼ —9¾ Aug 1226½ —9¾ Sep 1205½ —9¾ Nov 1197 1197 1191¾ 1192¾ —9¾ Jul 1190¼ —9¾ Nov 1150¾ —9¾ Est. sales 195,877. Tue.’s sales 221,353 Tue.’s open int 639,859 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 67.33 67.70 66.79 67.31 +.22 Sep 64.30 65.12 63.86 64.66 +.27 Oct 62.00 62.50 61.34 62.06 +.06 Dec 60.83 61.25 60.06 60.71 —.11 Jan 60.71 60.81 59.70 60.27 —.15 Mar 60.32 60.40 59.30 59.87 —.13 May 60.01 60.04 59.04 59.57 —.08 Jul 59.56 59.62 58.64 59.20 —.06 Aug 58.18 58.87 58.15 58.52 —.07 Sep 57.25 57.77 57.25 57.77 —.11 Oct 56.47 57.38 56.19 57.01 —.13 Dec 55.85 57.00 55.85 56.60 —.21 Jan 56.30 —.18 Mar 56.04 —.17 May 55.81 —.17 Jul 55.67 —.17 Aug 55.37 —.17 Sep 55.07 —.17 Oct 54.79 —.17 Dec 54.74 —.18 Jul 54.65 —.18 Oct 54.64 —.18 Dec 54.50 —.18 Est. sales 102,098. Tue.’s sales 123,254 Tue.’s open int 475,393, up 1,732 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 456.10 458.40 447.50 451.80 —4.30 Sep 428.00 432.70 421.10 423.90 —4.20 Oct 403.50 408.60 395.70 398.40 —5.40 Dec 398.30 403.00 389.70 392.20 —6.10 Jan 393.40 397.30 384.80 387.30 —6.10 Mar 385.20 388.50 376.80 379.30 —5.90 May 379.30 382.40 371.20 373.60 —5.70 Jul 378.00 381.20 370.40 372.40 —5.60 Aug 375.30 376.50 367.40 369.10 —4.80 Sep 369.20 370.20 363.00 364.60 —4.20 Oct 361.50 361.50 357.00 359.20 —2.90 Dec 359.00 360.00 355.90 358.60 —2.30 Jan 357.70 —2.30 Mar 351.80 —2.20 May 347.50 —2.20 Jul 346.00 —2.10 Aug 343.20 —2.00 Sep 341.90 —1.80 Oct 340.10 —1.80 Dec 339.10 —4.30 Jul 337.60 —4.30 Oct 337.60 —4.30 Dec 332.00 —4.30 Est. sales 116,015. Tue.’s sales 123,121 Tue.’s open int 489,771, up 884

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.