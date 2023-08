CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 670 675 643¼ 652¼ —13½ Dec 695¾ 699½ 669¼ 678¼ —13½ Mar 718¾ 721½ 692¾ 701 —13½ May 728½ 730¾ 704¼ 713¼ —11¼ Jul 731½ 733 710½ 718½ —8¾ Sep 735 735 720 726¾ —7 Dec 746¾ 746¾ 729½ 736¾ —5¾ Mar 739 745¼ 739 745¼ —4¼ May 743¼ 747 743¼ 747 —2½ Jul 717½ —7¼ Sep 725 —7¼ Dec 734 —7¼ Mar 740¾ —7¼ May 741 —7¼ Jul 731 —7¼ Est. sales 131,203. Mon.’s sales 208,246 Mon.’s open int 317,037, up 2,161 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 504 508 496½ 497 —7 Dec 513¼ 517¼ 505½ 507¼ —5¾ Mar 525¼ 529¼ 518 519¾ —5¼ May 532 536 525¼ 527¼ —4¾ Jul 535 538¾ 528½ 530¾ —4¼ Sep 520 522 515¼ 517¼ —2½ Dec 517 521¼ 513½ 515¼ —2 Mar 527 528¼ 523 524 —1¾ May 528½ —1¾ Jul 530½ —2 Sep 492½ —1¾ Dec 491 491 490 490 — ½ Jul 505 — ½ Dec 482½ 484½ 482½ 484½ —1½ Est. sales 317,436. Mon.’s sales 341,460 Mon.’s open int 1,304,298 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 435¼ 440¾ 426½ 435½ — ¾ Dec 454¾ 460 445¼ 454½ —1¾ Mar 466¾ 470 466¾ 468¼ —2¾ May 474½ —2¾ Jul 467½ 467½ 466¾ 466¾ —2¾ Sep 462 —2¾ Dec 462 —2¾ Mar 463½ —2¾ May 469½ —2¾ Jul 429½ —2¾ Sep 445¼ —2¾ Est. sales 632. Mon.’s sales 587 Mon.’s open int 4,621 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1446½ 1465 1433¾ 1446¾ +1 Sep 1372½ 1388½ 1367¼ 1386¾ +16¼ Nov 1335 1344½ 1326¼ 1341¼ +9½ Jan 1344 1353 1335½ 1349¾ +9¼ Mar 1336¾ 1351 1334 1347 +10¾ May 1335 1350 1332½ 1345¾ +11½ Jul 1332 1347¼ 1329½ 1342 +10¾ Aug 1321 1326 1311 1320¾ +10 Sep 1270 1282¼ 1270 1276¼ +8¼ Nov 1253½ 1267½ 1250 1258 +6¼ Jan 1265 1265 1262½ 1262½ +6¼ Mar 1251¾ +5¾ May 1245 +5 Jul 1247 +5 Aug 1236¼ +5 Sep 1215¼ +5 Nov 1204½ 1204½ 1200 1202½ +5¾ Jul 1200 +5¾ Nov 1160½ +5¾ Est. sales 205,783. Mon.’s sales 290,896 Mon.’s open int 644,529 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 65.67 67.09 64.42 67.09 +1.51 Sep 63.26 64.59 62.19 64.39 +1.28 Oct 61.12 62.22 60.25 62.00 +.92 Dec 59.99 61.04 59.09 60.82 +.83 Jan 59.56 60.62 58.85 60.42 +.75 Mar 59.54 60.19 58.60 60.00 +.62 May 59.52 59.74 58.34 59.65 +.57 Jul 59.12 59.42 58.01 59.26 +.56 Aug 57.71 58.59 57.71 58.59 +.55 Sep 57.81 57.88 57.76 57.88 +.56 Oct 57.02 57.30 57.02 57.14 +.60 Dec 56.52 57.00 55.80 56.81 +.64 Jan 56.65 56.65 56.48 56.48 +.58 Mar 56.21 +.58 May 55.98 +.58 Jul 55.84 +.58 Aug 55.54 +.58 Sep 55.24 +.58 Oct 54.96 +.58 Dec 54.92 +.59 Jul 54.83 +.59 Oct 54.82 +.59 Dec 54.68 +.59 Est. sales 116,274. Mon.’s sales 118,799 Mon.’s open int 473,661 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 451.20 460.90 451.20 456.10 +4.90 Sep 424.00 433.60 423.30 428.10 +4.30 Oct 402.00 408.60 399.10 403.80 +2.20 Dec 395.90 402.80 393.40 398.30 +2.40 Jan 391.20 397.80 388.80 393.40 +2.10 Mar 382.90 389.00 380.30 385.20 +2.40 May 377.10 383.30 374.60 379.30 +2.30 Jul 375.70 381.60 373.70 378.00 +2.20 Aug 371.60 377.50 371.40 373.90 +2.00 Sep 366.40 372.50 365.90 368.80 +1.80 Oct 362.50 362.50 360.50 362.10 +.80 Dec 360.40 364.60 359.30 360.90 +.40 Jan 360.00 +.20 Mar 354.00 +.40 May 349.70 +.30 Jul 348.10 +.40 Aug 345.20 +.40 Sep 343.70 +.40 Oct 341.90 +.40 Dec 343.40 +3.70 Jul 341.90 +3.70 Oct 341.90 +3.70 Dec 336.30 +3.70 Est. sales 119,562. Mon.’s sales 127,950 Mon.’s open int 488,887

