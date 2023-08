Cinco conclusiones de la acusación de Georgia de Donald Trump y otras 18 personas

(CNN) — El expresidente Donald Trump fue acusado penalmente este lunes por cuarta vez este año en una amplia acusación…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El expresidente Donald Trump fue acusado penalmente este lunes por cuarta vez este año en una amplia acusación en Georgia que lo acusa de ser el jefe de una “empresa criminal” para anular las elecciones de 2020.

La acusación de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, incluyó a 18 acusados además de Trump, 41 cargos en total y 30 coconspiradores no acusados. Marca una desviación clave de los cargos del fiscal especial Jack Smith contra Trump por interferencia electoral. Smith solo había acusado al expresidente en su acusación a principios de este mes, incluso cuando enumeró a seis coconspiradores.

La acusación de Willis también fue mucho más allá de lo que ocurrió en Georgia, ya que utilizó infracciones de extorsión para acusar a una amplia conspiración criminal.

Los 19 acusados tienen hasta el próximo viernes 25 de agosto para entregarse voluntariamente, dijo Willis a los periodistas este lunes por la noche. A pesar de que Willis está anticipando un impulso para un juicio rápido, dijo, en respuesta a una pregunta de Sara Murray de CNN, que planea juzgar a los 19 acusados juntos.

Estas son las conclusiones de la acusación de Georgia:

Esta es otra acusación contra el principal candidato republicano de 2024

Después de la acusación de Georgia, Trump ahora enfrenta cuatro acusaciones separadas al mismo tiempo que se postula para presidente en 2024.

El documento de acusación en Georgia revelado este lunes ofrece una acusación radical de la conducta de Trump después de las elecciones, documentando una cantidad asombrosa de formas en que Trump trató de anular su derrota electoral ante Joe Biden.

El documento incluye la infame llamada telefónica de Trump con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, cuando le pidió a Raffensperger que “encontrara” los votos que necesitaba para ganar el estado, el esquema electoral falso y una carta de septiembre de 2021 que envió a Raffensperger nuevamente instándolo a anular la certificación de la votación estatal de 2020.

Los abogados de Trump criticaron la acusación y dijeron en un comunicado que la presentación del jurado investigador fue “unilateral” y que los eventos de este lunes fueron “impactantes y absurdos”.

Aún así, la cantidad total de cargos penales contra Trump en los casos que enfrenta es asombrosa: enfrenta 91 cargos en las cuatro acusaciones en total.

Trump ataca a la fiscal Fani Willis y niega haber interferido en las elecciones de 2020 en Georgia

Trump sigue descalificando el proceso legal en su contra 5:37

Willis usa cargos de extorsión para delinear una “empresa criminal”

El amplio cargo de extorsión que ahora enfrentan Trump y otras 18 personas describe docenas de supuestas acciones delictivas relacionadas con sus esfuerzos después de las elecciones de 2020 e intentos de encubrir esas acciones.

El cargo, una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, o RICO (por sus siglas en inglés), actúa como un paraguas sobre varias acciones supuestamente criminales que el grupo tomó para avanzar en su supuesta empresa.

Wills alegó que los 19 coacusados “participaron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia”.

Además, la acusación citó a 30 co-conspiradores no acusados que participaron en la empresa criminal.

Los fiscales dicen que las acciones criminales en torno a las cuales se basa el cargo incluyen: hacer declaraciones falsas, presentar documentos falsos y falsificaciones, hacerse pasar por funcionarios, filtraciones informáticas e intentos de influir en los testigos.

Los principales eventos que construyeron el caso incluyen cómo el equipo de Trump supuestamente engañó a los funcionarios estatales en Georgia, organizó a electores falsos, acosó a la trabajadora electoral Ruby Freeman y violó el equipo electoral en un condado rural de Georgia.

Varios de los actos que presuntamente conformaron la conspiración de crimen organizado involucraron a otros estados además de Georgia. En la conferencia de prensa nocturna de este lunes, Willis explicó que el jurado investigador consideró que la conducta fuera del estado destacada en la acusación formaba parte del complot para anular los resultados de Georgia de 2020.

Entre los 161 presuntos actos que la acusación alega que se realizaron para promover la supuesta conspiración para revertir la derrota electoral de Trump, se encuentran varios episodios de acercamiento de Trump y sus asesores a los legisladores estatales en Pensilvania, Michigan y Arizona. La acusación también destacó el esfuerzo por organizar electores falsos en Wisconsin, Arizona y otros estados, además de la coordinación de una lista alternativa de electores en Georgia.

La campaña de presión sobre el vicepresidente Mike Pence para interrumpir la certificación del Congreso de los resultados de 2020 también juega un papel importante en la acusación.

Fani Willis, la fiscal que sigue el rastro de Trump en Georgia 2:49

Meadows y Giuliani enfrentan cargos

La acusación de Georgia marcó la primera vez que dos de los principales lugartenientes de Trump que apoyan sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020, el exsecretario general de la Casa Blanca Mark Meadows y el exabogado Rudy Giuliani, enfrentan cargos relacionados con interferencia electoral.

Meadows es el único otro funcionario de la Casa Blanca, además de Trump, entre los 19 acusados enumerados en la acusación de este lunes, mientras que Giuliani tiene la mayor cantidad de cargos (13 cargos) de todos los acusados además del propio Trump, quien también enfrenta 13 cargos.

Tanto Meadows como Giuliani desempeñaron papeles clave en los múltiples esfuerzos de Trump para anular las elecciones. Los mensajes de texto que Meadows entregó a la comisión selecta de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero muestran cómo supuestamente coordinó numerosos esfuerzos de los aliados de Trump para difundir afirmaciones infundadas de fraude electoral.

Meadows también está acusado en relación con su papel en la llamada telefónica de Trump con Raffensperger.

Giuliani, quien figuraba en la acusación del fiscal especial como co-conspirador, a diferencia de Meadows, fue acusado este lunes de solicitar a los legisladores del estado de Georgia, hacer declaraciones falsas ante la Cámara y el Senado de Georgia y el esfuerzo de presentar electores falsos en Georgia.

ANÁLISIS | Ante las acusaciones contra Trump, una retórica oscura y siniestra impregna los medios de derecha

La trama judicial de Donald Trump: 3 acusaciones, 78 cargos criminales y más 6:21

La superposición entre los casos de Willis y Smith hace que el momento de los juicios rivales sea una cuestión clave

El calendario legal de Trump está repleto a medida que la campaña de nominación republicana de 2024 se pone en marcha. Pero hay más superposición con la investigación del fiscal especial federal que solo Trump.

Algunos de los 18 acusados coinciden con los aliados de Trump a los que se hace referencia como coconspiradores no acusados en el caso de Smith; se considera que todavía están en peligro por cargos penales federales dado que la investigación de Smith sigue en curso y, en última instancia, también puede acusar a otras personas.

Pero incluso entre los acusados del condado de Fulton que no terminan enfrentando cargos penales federales, existe cierta coincidencia en la evidencia, especialmente en forma de testimonio de testigos, que puede plantear desafíos para los procesamientos en duelo.

Una vez que uno de los casos vaya a juicio, cualquier testigo que testifique en ese caso será encerrado por su testimonio en el otro, o de lo contrario correrá el riesgo de perjurio.

Willis dijo este lunes por la noche que buscará un cronograma para comenzar el juicio dentro de los próximos seis meses.

Smith propuso un cronograma similar; pero es un caso que involucra a un acusado en lugar de 19. Él busca que el caso de interferencia electoral federal contra Trump vaya a juicio el 2 de enero de 2024, y la selección del jurado se realice en diciembre.

La acusación destaca la violación oculta de los sistemas de votación de Georgia

Varios de los excoacusados de Trump en la acusación formal enfrentan cargos relacionados con la violación de un sistema de votación en la zona rural del condado de Coffee, Georgia, que tuvo lugar después de las elecciones de 2020.

La violación fue uno de los eventos clave que ocurrieron en Georgia citados en la acusación formal revelada este lunes. CNN informó anteriormente que varios de los coacusados recientemente acusados ayudaron a orquestar y llevar a cabo la violación.

La acusación formal alegó que varios aliados de Trump cometieron delitos específicos relacionados con su participación en la violación del condado de Coffee, además de supuestamente mentir sobre sus funciones. Esos cargos incluyen traspaso de computadoras, perjurio, conspiración para cometer fraude electoral y conspiración para cometer robo de computadoras, según la acusación formal.

Las personas acusadas en relación con la violación del condado de Coffee son: Sidney Powell, ex abogado de Trump; Misty Hampton, ex supervisora electoral del condado de Coffee; Cathy Latham, ex funcionaria local del Partido Republicano en el condado de Coffee; y Scott Hall, un observador electoral pro-Trump y agente de fianzas en Georgia.

— Katelyn Polantz, Zachary Cohen y Devan Cole de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.