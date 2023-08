Borja Iglesias renuncia a la selección española de fútbol masculino tras el discurso de Luis Rubiales

(CNN) — El jugador de fútbol masculino de España Borja Iglesias anunció que no volverá a formar parte del equipo…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El jugador de fútbol masculino de España Borja Iglesias anunció que no volverá a formar parte del equipo tras el discurso de Luis Rubiales en el que afirmó que no renunciaría a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Estoy triste y defraudado”, escribió Borja en la red X, antes conocida como Twitter. “Como futbolista y como persona no me siento representado por lo ocurrido hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece despreciable que sigan presionando y poniendo en el punto de mira a un compañero”, dijo el futbolista que actualmente juega en el Real Betis.

“Ponerme la camiseta de la selección española es lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si volveré a tener la oportunidad de hacerlo, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, añadió.

Estoy triste y decepcionado.

Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera.

— Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.