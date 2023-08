Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023: cruces y fechas

(CNN Español) — La Copa Libertadores 2023 está entrando en sus etapas finales y ahora ya tiene a los ocho…

(CNN Español) — La Copa Libertadores 2023 está entrando en sus etapas finales y ahora ya tiene a los ocho mejores del torneo más importante a nivel de clubes en América.

Los octavos de final de la competencia fueron altamente parejos, con tres de las ocho llaves definidas por la vía de los penales luego de juegos empatados en 180 minutos de partidos ida y vuelta. Y con varios batacazos.

De los ocho clasificados, hay tres clubes brasileños, dos argentinos, uno de Colombia (el sorprendente Deportivo Pereira, debutante absoluto en el torneo), uno boliviano y uno paraguayo.

El Bolívar fue uno de los equipos que avanzó a través de la tanda de penales. El club boliviano dio la sorpresa y, tras un 3-3 global, eliminó al brasileño Athletico Paranaense.

Por otra parte, Boca Juniors empató 2-2 en el marcador global frente al Nacional en la Bombonera, lo que llevó a la definición por penales tras la igualdad sin goles en la ida. Ahí, el club argentino tuvo un gran baluarte en su arquero, Sergio Romero, y eliminó al equipo uruguayo.

Luis Advíncula (I) de Boca Juniors celebra con su compañero Cristian Medina (D) tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Nacional en el Estadio Alberto J. Armando el 09 de agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images)

El tercer cruce que se definió en penales, y el más reñido de todos, fue el de Inter de Porto Alegre vs. River Plate. En el global, la serie terminó 3-3. En esta ocasión, la definición desde los 11 metros se extendió más que en los anterior enfrentamientos y el marcador terminó 9-8 a favor del club de Brasil.

La grata sorpresa del torneo es el Deportivo Pereira de Colombia. Debutante absoluto del torneo, pudo superar una difícil serie ante Independiente del Valle de Ecuador y avanzó a los cuartos de final, en una actuación histórica. Ahora, tendrá enfrente a uno de los máximos favoritos del torneo, el Palmeiras de Brasil, que avanzó tras dejar en el camino al Atlético Minerio, en un duro cruce que terminó apenas 1 a 0 tras los 180 minutos.

Olimpia de Paraguay, ganador tres veces del torneo continental, parece estar dispuesto a revivir los tiempos felices, y dio una muestra de ello: superó nada menos que al poderoso Flamengo de Brasil, vigente campeón de la Libertadores, con un 3 a 1 en Asunción tras caer 1-2 en Río de Janeiro.

El rival de los paraguayos será otro equipo carioca: Fluminense, que avanzó a cuartos de final tras dejar en el camino a Argentinos Juniors en una serie accidentada.

¿Cómo quedan los cruces de cuartos de final de la Libertadores 2023?

En cuartos de final ya no se tiene que volver a hacer un nuevo sorteo para determinar los cruces, ya que los caminos para el resto de la competencia fueron establecidos desde el sorteo de octavos.

Por tanto, así quedan los enfrentamientos de cuartos:

Boca Juniors (Argentina) vs Racing Club

Deportivo Pereira (Colombia) vs. Palmeiras (Brasil)

Bolívar (Bolivia) vs. Inter de Porto Alegre (Brasil)

Fluminense (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay)

¿Cuándo se juegan?

La Conmebol aún no confirmó las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los encuentros de ida están programados para la semana del 22 al 24 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán del 29 al 31 del mismo mes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Libertadores 2023, las fases eliminatorias se juegan en estas fechas:

Semifinales: entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre

Final: sábado 4 de noviembre

