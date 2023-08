Así funcionan los procesos de fichaje en la problemática cárcel del condado de Fulton. ¿Cómo será en el caso de Trump?

(CNN) — Si el expresidente Donald Trump tuviera que enfrentarse al proceso de fichaje que suelen seguir los acusados de…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Si el expresidente Donald Trump tuviera que enfrentarse al proceso de fichaje que suelen seguir los acusados de delitos penales en el condado de Fulton, podría pasar horas en la cárcel de Rice Street esperando a que le tomen las huellas dactilares y la ficha policial.

Incluso para los estándares de las cárceles locales, la prisión del condado de Fulton en Rice Street tiene fama de ofrecer condiciones especialmente deplorables para los reclusos. El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación en materia de derechos civiles sobre las condiciones de vida, el acceso a la atención sanitaria, la violencia contra los detenidos y la posible discriminación de las personas con discapacidad psiquiátrica.

Un vistazo al interior de una celda de la cárcel del condado de Fulton en 2013. Crédito: CNN

Pero el trato que reciben los acusados al ser fichados y procesados por cargos penales en el condado de Fulton varía drásticamente, caso por caso. El sistema da discreción a los fiscales, a los jueces magistrados que a menudo presiden las primeras comparecencias ante el tribunal y a los jueces del tribunal superior a los que se ha asignado el caso correspondiente.

Se espera que Trump se presente para el fichaje el próximo jueves o viernes, según un alto cargo de las fuerzas del orden.

Aunque las autoridades han prometido tratar a Trump y a sus colaboradores como a cualquier otro acusado, es probable que eso sea imposible debido a las precauciones de seguridad necesarias para un expresidente y al alto perfil de algunos de sus coacusados.

Se espera que Trump sea fichado en la cárcel del condado de Fulton, dice el sheriff

“Estamos en aguas desconocidas en este momento”, dijo a CNN Chris Timmons, exfiscal y ahora socio de Knowles Gallant Timmons en Atlanta. “No hemos tenido a un expresidente de Estados Unidos ni a nadie con protección del Servicio Secreto fichado en la cárcel del condado de Fulton”.

El equipo de Trump ya ha estado en contacto con la oficina de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, y se espera que las conversaciones continúen a principios de la próxima semana sobre las condiciones de su comparecencia y la logística de su entrega. Otros acusados también se han comprometido con el fiscal del distrito, dijeron fuentes a CNN.

Willis dio a Trump y a sus coacusados en el caso, que alega que participaron en un plan de chantaje y otros delitos en sus intentos por anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, hasta el 25 de agosto para entregarse voluntariamente. Ese plazo de casi dos semanas para la rendición ha dado a los acusados tiempo para la planificación y para posibles contactos con los fiscales para discutir cómo funcionará el proceso.

Recuento: Argumentos de Trump se estrellan en las cortes 4:18

“Tenemos las fichas policiales preparadas”

Se espera que los abogados de los acusados en el caso contra Trump negocien con la Fiscalía del distrito para acordar los términos de la liberación y la fianza de sus clientes, conocida como fianza de consentimiento, antes de que se entreguen para el fichaje en la cárcel del condado de Fulton. Muchas de esas discusiones se espera que tengan lugar en persona la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto.

Los acusados tienen un incentivo para resolver la cuestión de la fianza antes de entregarse. Si se entregan en la cárcel sin un acuerdo de fianza, que tiene que ser aprobado por un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, serán puestos bajo custodia, según dijeron abogados familiarizados con el proceso.

La cárcel está abierta las 24 horas para que Trump y sus aliados se entreguen y el alguacil del condado de Fulton, Patrick Labat, está entre los funcionarios que insisten públicamente en que Trump y sus asociados enfrentarán los mismos pasos de procesamiento que cualquier otro acusado.

¿Qué cargos enfrenta Donald Trump en Georgia y quiénes son los 18 allegados señalados en el caso?

“A menos que alguien me diga lo contrario, estamos siguiendo nuestras prácticas normales”, dijo Labat a los periodistas a principios de este mes. “No importa su estatus. Tenemos las fichas policiales preparadas”.

Normalmente, las personas detenidas son cateadas minuciosamente por un funcionario de prisiones. En el pasado, sin embargo, algunos acusados de alto perfil que se han entregado de manera voluntaria no fueron sometidos a ese minucioso registro corporal, dijo a CNN una persona familiarizada con el proceso.

Los acusados también suelen someterse a un examen médico y reciben una consulta previa al juicio para determinar si pueden salir bajo palabra, aunque no está claro si esos mismos pasos se tomarían con Trump y otros acusados de alto perfil.

Para un acusado medio, el proceso de fichaje puede durar horas, gran parte de las cuales pasan esperando su turno para ser fichado.

“En este caso concreto, se trata de personas importantes”, explica Timmons. “Tenerlos allí es un poco pesado”.

Para Trump y otros acusados de alto perfil, es probable que el proceso sea mucho más rápido. Algunos pueden coordinarse con la oficina del sheriff antes de llegar para tratar de acelerar el proceso. Y en el caso de Trump, el Servicio Secreto probablemente se coordinaría con la oficina del sheriff antes de su llegada.

“Si todo el mundo está allí y listo para hacer su trabajo, probablemente se tarda tres minutos en obtener un juego de huellas dactilares”, dijo Timmons. “Podrían ser 15 minutos en total para que entren y salgan”.

Un vistazo al interior de una celda en la cárcel del condado de Fulton en 2013. Crédito: CNN

En un caso típico en el condado de Fulton donde la policía hace un arresto, la persona arrestada es fichada en la cárcel y debe comparecer ante un juez de primera instancia dentro de las 72 horas. Ese no será el caso de los acusados en este caso de crimen organizado. Como ya fueron acusados y es probable que hayan negociado una fianza, lo más probable es que no tengan una comparecencia inicial ante el tribunal, según dijeron los abogados a CNN.

Supuestos nombres, fotos y direcciones del jurado investigador que votó para acusar a Trump en Georgia circulan en sitios web de la ultraderecha

El juez que examina el acuerdo de fianza, probablemente el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee, asignado al caso, tiene que considerar cuatro factores a la hora de decidir si aprueba los acuerdos de fianza, dijeron los abogados a CNN. El juez tiene que determinar que el acusado no presenta un riesgo de fuga, no es probable que cometa otros delitos graves en espera del juicio, no representa un peligro para la comunidad y no es probable que intimide a los testigos o tome otras medidas para interferir con el caso.

Es posible que Trump y sus presuntos cómplices ni siquiera tengan que comparecer ante el tribunal para la lectura de cargos. McAfee podría optar por acusar a los acusados virtualmente o podría permitirles renunciar a sus comparecencias. Si opta por esta última posibilidad, no está claro cuándo podrá el público ver por primera vez a Trump y a sus coacusados en un tribunal de Georgia.

Gerald Griggs, el jefe de la NAACP de Georgia, que ha estado escudriñando las malas condiciones de la cárcel del condado de Fulton, dijo que entendía, dadas las preocupaciones de seguridad, por qué el expresidente recibiría un tratamiento que le evitaría pasar tiempo en custodia con la población general de la cárcel.

Para los coacusados de Trump, dijo Griggs, “todos los demás deberían ser tratados exactamente igual”.

“Simplemente subraya la injusticia que podría suceder a todos los demás, si hay algún favoritismo o trato preferencial que se da a estos individuos por la forma en que se entregan y se aceleran los procesos”, dijo Griggs.

Custodia en la cárcel del condado de Fulton

El mes pasado, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre los derechos civiles en la cárcel, que ha sido escenario de múltiples muertes en sus instalaciones.

La subsecretaria de Justicia, Kristen Clarke, se refirió a la muerte el año pasado de LaShawn Thompson, cuya familia atribuyó la causa de su fallecimiento a las condiciones insalubres, incluida una invasión de chinches y piojos.

“Esas circunstancias no fueron ni mucho menos aisladas”, dijo Clarke al anunciar la investigación el mes pasado. “Tras la muerte del señor Thompson, surgieron pruebas de que la unidad de salud mental donde murió estaba infestada de insectos y que la mayoría de las personas que vivían en esa unidad estaban desnutridas y no recibían atención básica”.

Foto de familia facilitada a CNN por Michael Harper, abogado de la familia de Lashawn Thompson, recluso que murió en la cárcel del condado de Fulton en septiembre de 2022. Harper culpó a las condiciones insalubres y a las complicaciones por picaduras de insectos de la muerte de Thompson en septiembre después de tres meses en la cárcel. La Oficina del Sheriff del Condado de Fulton dijo en un comunicado: “La forma y la causa de la muerte fueron catalogadas como indeterminadas por el médico forense del condado”. Crédito: Familia Harper

Tres funcionarios de la cárcel dimitieron a principios de año, tras una investigación preliminar sobre la muerte de Thompson.

Labat solicitó más de US$ 2.000 millones de financiación del condado para construir una nueva cárcel y ha reconocido las dificultades para cumplir las normas de seguridad y sanidad en la instalación actual, que, desde el día en que se inauguró, nunca fue lo suficientemente grande para albergar a la población que pasa por ella.

El sheriff dice que no le sorprende el anuncio. De hecho, le alegra.

“Damos la bienvenida a otra auditoría, a otra oportunidad para que la gente venga y nos ayude a hacerlo bien”, dijo Labat a la CNN. “No discriminamos. Nuestro objetivo es mantener nuestro enfoque en el cuidado y la custodia, mantener nuestro enfoque en eso”.

— Nick Valencia, Jason Morris y Kevin Conlon de CNN contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.