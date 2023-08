ANÁLISIS | El drama se desarrolla en dos frentes mientras los casos de Trump entran en una nueva fase

(CNN) — Los estadounidenses están a punto de conocer nuevos detalles importantes sobre el momento y el fondo de los…

(CNN) — Los estadounidenses están a punto de conocer nuevos detalles importantes sobre el momento y el fondo de los juicios de Donald Trump, incluso cuando el expresidente y favorito republicano intensifica sus esfuerzos por alquimizar su peligro legal sin precedentes para impulsar su candidatura a la Casa Blanca.

Dos audiencias clave este lunes —una en Georgia y otra en Washington— llevarán el drama sobre las cuádruples acusaciones penales de Trump a una nueva fase, luego de las escenas extraordinarias y las maniobras políticas que culminaron con la publicación de la foto policial de Trump la semana pasada.

En Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, esbozará los primeros argumentos probatorios sustanciales en cualquiera de los casos que enfrenta Trump en una audiencia sobre el intento del ex secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, de trasladar su caso estatal a un tribunal federal. Meadows y Trump han sido acusados junto con otros 17 asesores, exfuncionarios y abogados en un amplio caso de extorsión que alega una conspiración amplia para cambiar el resultado de las elecciones de 2020.

Al mismo tiempo, en Washington, la jueza Tanya Chutkan celebrará una audiencia sobre el estatus para considerar los argumentos opuestos del fiscal especial Jack Smith y el equipo de defensa de Trump sobre la fecha del juicio en la investigación federal sobre el presunto intento de Trump de impedir que el ahora presidente Joe Biden asumiera el cargo. Smith quiere que el juicio comience el 2 de enero, dos semanas antes de la primera gran prueba de Trump en las primarias de 2024 en las primeras asambleas electorales de Iowa en el país. El equipo del expresidente ha pedido mucho más tiempo y propone una fecha para abril de 2026. No se espera que Trump esté presente en la audiencia.

Las dos audiencias iluminarán aspectos críticos de los desafíos de Trump mientras intenta la hazaña antes impensable de ganar la candidatura presidencial de un partido importante y luego la Casa Blanca mientras es juzgado en múltiples casos penales. Las audiencias simultáneas de este lunes en dos ciudades serán un anticipo de la tensión sobre Trump y su equipo y la pérdida de recursos que se producirá el próximo año, cuando el expresidente podría pasar tantos momentos críticos de campaña en la sala del tribunal como arrasando en los estados con votación anticipada. Las dos audiencias también subrayan la abrumadora ecuación legal que pesa sobre Trump: incluso si logra avances en un caso, podría sufrir serios reveses en otro, aumentando las posibilidades de una condena antes de que los votantes acudan a las urnas en noviembre de 2024.

Trump intensifica sus intentos de convertir las acusaciones penales en armas políticas

La nueva maniobra legal, que es solo una muestra del extenso litigio previo al juicio que se intensificará en los próximos meses, se llevará a cabo a medida que Trump intensifique sus afirmaciones de que está siendo políticamente perseguido por la administración Biden.

Casi tan pronto como Trump salió de Atlanta después de entregarse en la cárcel del condado de Fulton el pasado jueves, su equipo comenzó a monetizar su fotografía policial. En llamamientos para recaudar fondos durante el fin de semana, Trump, quien a menudo reivindicaba poderes casi ilimitados como presidente, dijo que la persecución a él por parte de la administración Biden era similar a la tiranía que Estados Unidos rechazó en su batalla por la independencia.

La campaña de Trump afirmó el sábado que había recaudado US$ 7,1 millones desde que el expresidente fue fichado el jueves. Cualquier intento de verificar ese número tendrá que esperar a la publicación de la próxima ronda de cuentas trimestrales de recaudación de fondos.

El drama que rodea a los diversos juicios atraerá gran atención en los próximos días, pero como suele ocurrir con Trump, la magnitud del espectáculo podría ocultar la gravedad única de lo que se está desarrollando. Trump es inocente hasta que se demuestre lo contrario y niega cada uno de los 91 cargos en su contra. Pero también es el primer expresidente acusado penalmente, por no hablar de ser el favorito en la contienda por la nominación de su partido mientras busca otro mandato, que posiblemente podría comenzar cuando sea un delincuente convicto. Y la idea general de las acusaciones tanto en el caso de interferencia de las elecciones federales como en el caso de Georgia es que Trump utilizó su enorme poder como presidente para tratar de privar a algunos estadounidenses del privilegio más sagrado de una democracia: su voto.

Meadows proporcionará la primera prueba importante del caso de Georgia

La audiencia en Georgia que podría arrojar revelaciones importantes no involucra directamente a Trump, sino a Meadows. El ex secretario general de la Casa Blanca quiere que su caso se traslade del tribunal estatal al federal, donde podría tener más posibilidades de que lo desestimen con el argumento de que sus acciones después de las elecciones de 2020 estaban dentro del alcance de sus deberes como funcionario federal. Meadows y Trump se encuentran entre los 19 coacusados en un vasto caso de extorsión organizado por Willis.

Donald Trump y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien recibió la llamada de enero de 2021 en la que Trump le pidió que “encontrara” los votos para revertir la derrota del presidente saliente ante Biden en el crucial estado indeciso, y otros dos abogados que estuvieron en la llamada han sido citados a declarar.

Se espera que la audiencia de este lunes sirva como anticipo de un intento posterior de Trump de trasladar su propio caso a un tribunal federal, donde puede esperar conseguir un jurado más comprensivo. Un extenso litigio previo al juicio en el caso de Georgia también podría terminar frustrando los intentos de Willis, quien inicialmente buscó una fecha de juicio en marzo de 2024, de llevar el caso antes de las elecciones de 2024.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, un vehemente opositor de Trump en las primarias del Partido Republicano, dijo este domingo en “Face the Nation” de CBS que Meadows podría tener fundamentos para su caso, pero predijo que no afectaría el veredicto final.

“Creo que el hecho de que Mark Meadows gane o no esa moción no supondrá una diferencia sustancial sobre cómo en última instancia se le pedirá al jurado que tome estas decisiones en el momento del juicio”, dijo Christie. Algunos expertos también advirtieron que cualquiera que sea el resultado del caso Meadows, no debe verse como un presagio inevitable de cómo los tribunales podrían responder a una solicitud similar de Trump.

El representante demócrata de Maryland Jamie Raskin, miembro de la comisión selecta que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio en la Cámara anterior dirigida por los demócratas, dijo este domingo que Meadows podría no tener éxito en su esfuerzo por trasladar su caso a la instancia de una corte federal. “No hay duda de que el estado tiene el poder de procesar a alguien que sea un funcionario federal o un empleado federal”, dijo Raskin a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.

“Se puede pensar en un empleado oficial federal que participa en un robo a un banco o en un asesinato; obviamente, el estado podría procesarlo”, argumentó Raskin. Añadió que el caso dependería de si Meadows estaba “realmente involucrado en el trabajo del gobierno federal y actuaba de conformidad con una política federal”.

La campaña de Trump dice haber recaudado US$ 7,1 millones desde la foto de recluso en Atlanta

Se espera que el juez indique la fecha del juicio por subversión electoral del fiscal especial

Tras la investigación federal de Smith, Trump a principios de este mes se declaró inocente de cuatro cargos penales relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones. El caso ya ha sido objeto de una importante controversia. Chutkan le advirtió a Trump que sus derechos de la Primera Enmienda no son “absolutos” y que su condición de acusado penal debe tener prioridad sobre su actividad como candidato presidencial. Esto se produjo tras las feroces críticas de Trump –en las redes sociales y en otros lugares– tanto a Smith como a Chutkan.

Donald Trump y la jueza Tanya Chutkan.

La jueza también ha demostrado que, si bien es conocida por proteger escrupulosamente los derechos de los acusados, quiere hacer avanzar el caso, aunque el equipo de Trump afirma que la evidencia es tan voluminosa que necesitará meses o incluso años para prepararse para la audiencia.

Los abogados de Trump también argumentan que el cronograma propuesto por Smith para el juicio entraría en conflicto con otros casos penales y civiles en los que el expresidente está involucrado. Trump se declaró inocente en un caso separado presentado por Smith en Florida (por su presunto mal manejo de secretos de seguridad nacional entre los documentos clasificados que atesoró en su resort de Mar-a-Lago) y en un caso de contabilidad empresarial que surgió de un pago por silencio a una estrella de cine para adultos que será juzgado en Manhattan el próximo año.

Smith quiere comenzar la selección del jurado en el caso de subversión de las elecciones federales en diciembre. Si consigue su fecha de juicio preferida, el 2 de enero, el proceso comenzaría pocos días antes del tercer aniversario del ataque al Capitolio por parte de los partidarios de Trump.

