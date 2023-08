Aitana Bonmatí respalda a Jennifer Hermoso en un mensaje contundente: “A todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras”

(CNN) — La futbolista española Aitana Bonmatí, compañera de selección de Jennifer Hermoso, se refirió a la polémica sobre el…

(CNN) — La futbolista española Aitana Bonmatí, compañera de selección de Jennifer Hermoso, se refirió a la polémica sobre el beso no consensuado de Luis Rubiales, luego de ganar el premio a la mejor jugadora del año de la UEFA en entrega anual de galardones de la liga y el sorteo de la Champions League, que se celebró este jueves en Montecarlo (Mónaco).

“Como sociedad no debemos permitir el abuso de poder en una relación laboral, así como tampoco faltas de respeto. Así que, desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras”, dijo Bonmatí.

En la ceremonia de premiación del reciente Mundial Femenino de Fútbol 2023, en el que España se coronó campeona tras vencer 1-0 a Inglaterra, Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), le dio un beso a Hermoso.

La futbolista española dijo el viernes 25 de agosto en sus redes sociales que en ningún momento accedió al beso y agregó: “Me sentí vulnerable y víctima de un acto impulsivo, sexista y fuera de lugar sin ningún consentimiento de mi parte”.

Ese mismo día, en comunicado respondiendo a Hermoso y a la Asociación de Futbolistas Profesionales de España (FUTPRO), la RFEF defendió a Rubiales, quien calificó el beso de “mutuo” y habló de campañas “injustas” y “falso feminismo”.

Bonmatí añadió que, debido a este caso, el fútbol español no vive un buen momento.

“Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar”, declaró antes de brindar el mensaje de apoyo a todas las mujeres que pasan por esta situación.

“Espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore”, comentó Bonmatí.

La ganadora a la mejor jugadora de la UEFA también agradeció las palabras de la directora técnica de la selección inglesa, Sarina Wiegman, quien se llevó el premio a la mejor entrenadora del año de la UEFA y, en su discurso de agradecimiento dio un mensaje de aliento al conjunto español y pidió un aplauso para todas las jugadoras.

Bonmatí ayudó a llevar a su club de la Liga F, el Barcelona, a un campeonato de la Champions League Femenina y luego a España a un título de la Copa Mundial Femenina 2023 a principios de este mes.

