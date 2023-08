5 formas de identificar a un narcisista

(CNN) — No todos los narcisistas son CEO, famosos o personajes de una serie policíaca. De hecho, pueden estar más…

(CNN) — No todos los narcisistas son CEO, famosos o personajes de una serie policíaca.

De hecho, pueden estar más cerca de lo que crees.

Según el Dr. W. Keith Campbell, profesor de Psicología de la Universidad de Georgia, existe el trastorno narcisista de la personalidad, que es poco frecuente y afecta a entre el 1 % y el 2 % de la población.

“Clínicamente, si destruye tu matrimonio, arruina tus relaciones de negocios, tu exceso de confianza en el trabajo te tiene como desmoronado… entonces se convierte en un trastorno”, dijo Campbell, describiendo a alguien que padece este trastorno.

Pero el narcisismo es un rasgo de la personalidad, y todo el mundo se encuentra en algún punto del espectro, afirmó el Dr. Craig Malkin, profesor de Psicología de la Facultad de Medicina de Harvard y psicólogo licenciado en Cambridge, Massachusetts.

El 10 % de las personas con los niveles más altos de este rasgo se definen como narcisistas, lo que significa que 1 de cada 10 personas podría considerarse narcisista, añadió.

Pero ¿cómo detectar a esas personas que, en el mejor de los casos, pueden aburrirnos con una lista de sus logros en las fiestas o, en el peor, pueden infligirnos algún tipo de abuso? Los expertos comparten las cinco cosas que puedes hacer para detectarlos y protegerte.

¿Con qué tipo de narcisista estás tratando?

Hay tres tipos de narcisistas, y pueden distinguirse por la forma en que se sienten especiales, dice Malkin. Algunos son más difíciles de detectar que otros.

Los narcisistas manifiestos se las arreglan sintiéndose superiores a los demás, y puede que sean los primeros en los que piensas cuando piensas en narcisismo, dice Malkin.

“Siempre es esa sensación de que de alguna manera, no importa lo que hagas nunca va a ser suficiente, por lo que parecerá inferior en comparación con otra persona”, dijo Malkin. “Sus logros son mejores”.

Los narcisistas encubiertos se sienten especiales al ser vistos como la persona que sufre la mayor desgracia o incomprensión, añadió. Las penurias por las que atraviesa esta persona inevitablemente eclipsarán cualquier problema con el que puedas estar lidiando.

En tercer lugar, están los narcisistas comunitarios, que se sienten especiales por ser vistos como la persona más servicial de cualquier grupo.

“Quieren que entiendas que nunca has conocido a nadie más solidario o comprometido”, afirma Malkin.

¿Cómo te sientes con la gente?

Como te sientes alrededor de una persona puede ser un buen indicador de su puntuación en la escala narcisista. Las personas que han estado en relaciones con varios narcisistas probablemente sentirán mucha duda de sí mismas, dijo Malkin.

Las personas involucradas con un narcisista a menudo dirán: “Probablemente debería tratar de suavizar mi enfoque, o tal vez si no levantara la voz, tal vez si no fuera tan insistente”, dijo Malkin.

Estas personas suelen estar desconectadas de sus propios sentimientos, añadió.

¿Cómo saber si se trata de un narcisista encubierto y no de alguien que solo necesita apoyo? Depende de si sientes que te aleja o que te involucra, dijo Malkin.

Los narcisistas encubiertos no comparten su vulnerabilidad, dijo. “Si no estás viendo lágrimas genuinas o si no sientes el impulso de involucrarte, es exhibición, no expresión”.

¿Hay equilibrio en tu relación? ¿O todo gira en torno a ellos?

Las conversaciones (y las relaciones) deberían ser un ir y venir: tú compartes una vulnerabilidad y la otra persona expresa su interés. Entonces, la otra persona comparte una vulnerabilidad y tú le devuelves la atención.

No tanto con un narcisista.

“Normalmente… no se sienten cómodos con las conversaciones mutuas, afectuosas y conectadas, en las que comparten sentimientos genuinamente vulnerables, como la tristeza, el miedo o la soledad”, explica Malkin.

Muchas personas pueden tener cierto miedo a abrirse, añadió, pero los narcisistas hacen frente a ese miedo manteniendo la sensación de sentirse especiales.

No solo evitarán reconocer que se sienten tristes o solos, sino que podrían mencionar que en realidad no se sienten así porque cuidan muy bien de sí mismos, dijo Malkin.

“No solo están evitando admitir esta experiencia y emoción humana muy común”, dijo, sino que “están como apuntalándose a sí mismos para como sentirse mejor que tú por comparación”.

La necesidad de sentirse especial a menudo se interpone en el camino de los narcisistas que nutren las relaciones cercanas, dijo Malkin.

“El narcisismo consiste en estar tan compulsivamente impulsado a mantener ese sentimiento que las relaciones no importan realmente”, añadió.

“El narcisismo, en general, significa tener una visión inflada de uno mismo y una falta de relaciones más cercanas y emocionalmente cálidas con otras personas”, dijo Campbell.

En lugar de amistades genuinas, parejas románticas y lazos familiares, las relaciones de los narcisistas pueden definirse por lo siguiente, de acuerdo con Malkin:

Explotación, “que es hacer lo que sea necesario sin importar el costo para los demás con el fin de sentirse especial”.

Derecho, que es “actuar como si el mundo debiera plegarse a su voluntad”.

Deterioro de la empatía, que es “sentirse especial en comparación con los demás. Son personas que pierden de vista (el hecho de) que los demás tienen sentimientos, necesidades y perspectivas propias”.

Estas tendencias pueden sentar las bases para el abuso verbal, emocional o físico, dijo Malkin.

No seas tan duro

Puede ser difícil detectar a los narcisistas porque puedes creer realmente que son tan grandes y especiales como les gustaría ser, dijo Deborah Ashway, una consejera clínica de Salud Mental con licencia en New Bern, Carolina del Norte.

“Utilizan mucho encanto para intentar que la gente entre en su mundo y los siga y piensen que son mejores que los demás”, añadió.

Si te has encontrado atrapado en la red de un narcisista, no te culpes, dijo.

“Es muy difícil, porque tienen una fachada muy buena y cada uno es ligeramente diferente”, dijo Ashway. “La gente puede pasar años sin detectarlo”.

¿Crees que es hora de distanciarte de un narcisista? Prueba la técnica de la piedra gris, un método para tratar con narcisistas en el que te interesas lo menos posible.

