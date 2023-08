1AuroraAcA 44.05 +33.67 Up324.4 2AuroraAcqwt 43.58 +32.76 Up302.6 3UrogenPhrm 22.61 +13.32 Up143.4 4Viewrs 14.40 +5.82 Up 67.8 5Vicor 95.14 +36.49…

1AuroraAcA 44.05 +33.67 Up324.4 2AuroraAcqwt 43.58 +32.76 Up302.6 3UrogenPhrm 22.61 +13.32 Up143.4 4Viewrs 14.40 +5.82 Up 67.8 5Vicor 95.14 +36.49 Up 62.2 6Ultralife 7.72 +2.72 Up 54.4 7ReataPhrm 167.19 +56.33 Up 50.8 8INVOBiors 4.59 +1.27 Up 38.3 9BeliteBio 24.10 +6.63 Up 38.0 10FstFoundn 6.92 +1.89 Up 37.6 11EvolusInc 10.13 +2.72 Up 36.7 12SpokHoldgs 14.78 +3.85 Up 35.2 13TilrayBrnd 2.27 +.59 Up 35.1 14AmSuprcond 9.84 +2.53 Up 34.6 15RegettiCmp 2.20 +.56 Up 34.1 16UPFintch 4.02 +1.00 Up 33.1 17WWInternatl 10.90 +2.66 Up 32.3 18PulseBiosci 8.73 +2.08 Up 31.3 19BusinFstBnc 20.95 +4.93 Up 30.8 20GalectoInc 3.02 +.71 Up 30.7 21RetoEcors 2.26 +.52 Up 29.9 22BlujayDiars 7.83 +1.79 Up 29.6 23AmerNtlBn 40.11 +9.05 Up 29.1 24HesaiGrpn 13.33 +2.95 Up 28.4 25FngrMotn 5.13 +1.09 Up 27.0 DOWNS Name LastChgPct. 1MersanaThr 1.26 —2.49 Off 66.4 2KodiakScih 2.87 —4.42 Off 60.6 3RiminiStr 2.39 —2.55 Off 51.6 4BioNexusn 3.00 —2.95 Off 49.6 5StokeTher 6.33 —5.66 Off 47.2 6TPICos 5.96 —3.89 Off 39.5 7CarismaThrs 5.36 —3.05 Off 36.3 8Perficient 63.49 —30.97 Off 32.8 9OrchBioMd 5.36 —2.41 Off 31.0 10InozymePh 4.91 —2.10 Off 29.9 11CarmellA 3.84 —1.60 Off 29.4 12SleepNumbr 27.17 —11.11 Off 29.0 13EosEngyA 2.26 — .89 Off 28.3 14GuardfrAIrs 6.04 —2.36 Off 28.1 15SiriusXM 5.11 —1.97 Off 27.8 16ShyftGroup 15.11 —5.69 Off 27.4 17MaxLinear 24.88 —9.10 Off 26.8 18EveloBioscrs 8.59 —3.02 Off 26.0 19AlsetCapAc 7.60 —2.63 Off 25.7 20Bionomics 1.91 — .65 Off 25.5 21Paranovus 1.72 — .58 Off 25.2 22OndasHld 1.50 — .50 Off 25.0 23SKYXPlat 1.90 — .62 Off 24.6 24Cellectis 2.16 — .70 Off 24.5 25WerewolfTh 2.73 — .88 Off 24.4 —————————

