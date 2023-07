1EveloBioscrs 11.61 +8.00 Up221.6 2BridgBioPh 34.13 +15.91 Up 87.3 3GuardfrAIrs 8.40 +3.83 Up 83.8 4ICADInc 3.61 +1.60 Up 79.6 5OndasHld…

1EveloBioscrs 11.61 +8.00 Up221.6 2BridgBioPh 34.13 +15.91 Up 87.3 3GuardfrAIrs 8.40 +3.83 Up 83.8 4ICADInc 3.61 +1.60 Up 79.6 5OndasHld 2.00 +.82 Up 69.5 6Sigmatrn 5.33 +2.11 Up 65.5 7VincoVentnrs 3.33 +1.31 Up 64.9 8AdvEmisSol 2.50 +.91 Up 57.2 9DigtlWrAcun 22.50 +8.15 Up 56.8 10DigtWrAcA 20.08 +7.23 Up 56.3 11SiriusXM 7.08 +2.33 Up 49.1 12BIMIIntlrs 3.09 +.97 Up 45.8 13Inotiv 7.12 +2.20 Up 44.7 14ArgenxADS 548.43+169.35 Up44.7 15Nanobiotx 9.19 +2.82 Up 44.3 16enVVeno 4.45 +1.29 Up 40.8 17TarsusPhar 24.62 +6.97 Up 39.5 18Dragonflyn 2.49 +.70 Up 39.1 19SunCarTchA 12.25 +3.40 Up 38.4 20CreatvRealrs 3.82 +1.00 Up 35.5 21TheseusPh 3.59 +.93 Up 35.0 22BluebirdBio 4.05 +1.02 Up 33.7 23LionGrprs 4.18 +1.05 Up 33.5 24Sol-GelTch 3.94 +.92 Up 30.2 25RecrsnPhA 15.47 +3.57 Up 30.0 DOWNS Name LastChgPct. 1QuoinPhrrs 9.09 —55.13 Off 85.8 2InvNasIntrnt 32.57—131.97 Off 80.2 3InvSmMid 35.91—141.12 Off 79.7 4InvHlthcre 39.39 —81.79 Off 67.5 5InvTechMom 49.63—101.49 Off 67.2 6InvSmCInfoII 48.59 —98.52 Off 67.0 7InvSCHCreII 44.71 —88.97 Off 66.6 8InvSCCnStII 36.73 —72.59 Off 66.4 9ApellisPh 34.39 —50.11 Off 59.3 10JiuziHld 1.73 —1.57 Off 47.6 11CarmellA 5.44 —4.36 Off 44.5 12GorillaTch 2.46 —1.89 Off 43.4 13DurectCorprs 3.05 —1.94 Off 38.9 14VirBiotech 14.35 —8.74 Off 37.9 15Geneluxn 20.35 —11.45 Off 36.0 16StryveFoodrs 5.39 —2.88 Off 34.8 17MinervNeu 8.42 —3.65 Off 30.2 1860DegrPhrn 2.67 —1.15 Off 30.1 19MicroCloudn 2.14 — .89 Off 29.4 20FngrMotn 4.04 —1.66 Off 29.1 21ZappElectn 1.50 — .50 Off 25.0 22AspiraWmrs 2.65 — .86 Off 24.5 23KweestMcrn 2.08 — .67 Off 24.4 24ArgoBlock 1.57 — .50 Off 24.0 25AbacusLifeA 5.75 —1.79 Off 23.7 —————————

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.