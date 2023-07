1EdtechXu 57.22 +34.18 Up148.4 2EloxxPhrmrs 7.97 +4.35 Up120.2 3FreelineThrs 5.63 +2.88 Up104.7 4ChijetMtrn 4.25 +1.89 Up 80.1 5PetrosPharrs 3.19 +1.38…

1EdtechXu 57.22 +34.18 Up148.4 2EloxxPhrmrs 7.97 +4.35 Up120.2 3FreelineThrs 5.63 +2.88 Up104.7 4ChijetMtrn 4.25 +1.89 Up 80.1 5PetrosPharrs 3.19 +1.38 Up 76.0 6RecrsnPhA 11.90 +5.04 Up 73.5 7Nikola 2.25 +.84 Up 59.6 8EveloBioscrs 3.61 +1.30 Up 56.3 9GreendgArs 7.80 +2.63 Up 50.9 10Cardlytics 9.12 +3.06 Up 50.5 11OrbInfrGrrs 3.00 +.93 Up 44.9 12EnviroVeh 3.03 +.91 Up 42.9 13EbangIntHlrs 10.61 +3.15 Up 42.2 14GdRxHldA 7.46 +2.14 Up 40.2 15SifyTech 2.71 +.76 Up 39.0 16Absci 2.00 +.56 Up 38.9 17Bioshengrs 10.30 +2.85 Up 38.3 18RedfinCp 16.59 +4.53 Up 37.6 19EyePtPh 10.97 +2.93 Up 36.4 20AvitaThera 20.59 +5.39 Up 35.5 21LiminalBiors 8.36 +2.19 Up 35.4 22InspireMDrs 3.15 +.80 Up 34.0 23Coinbase 105.31 +26.59 Up 33.8 24TeraWulf 3.52 +.88 Up 33.3 25CytoMedn 4.34 +1.07 Up 32.7 DOWNS Name LastChgPct. 1TheseusPh 2.66 —7.02 Off 72.5 2SunCarTchA 8.85 —13.38 Off 60.2 3GalmedPhars 1.45 —1.20 Off 45.3 4Neonode 4.17 —3.16 Off 43.1 5CBLIntln 2.21 —1.59 Off 41.8 6PrestigWlthn 11.67 —7.42 Off 38.9 7ShiftPixyrs 1.48 — .94 Off 38.8 8RockwllMd 3.19 —1.94 Off 37.8 9AmerRebelrs 1.82 — .81 Off 30.8 10Leslies 6.70 —2.87 Off 30.0 11NextDecade 6.07 —2.48 Off 29.0 12VCIGlbln 3.24 —1.31 Off 28.8 13SilkRdMed 21.84 —8.56 Off 28.2 14ViaSat 30.39 —11.77 Off 27.9 15PrestoAuton 3.19 —1.07 Off 25.1 16FunkoInc 8.15 —2.56 Off 23.9 17JournyMd 1.79 — .55 Off 23.5 18UrogenPhrm 9.19 —2.55 Off 21.7 19CastleBios 15.95 —4.35 Off 21.4 20FrntComPr 14.31 —3.88 Off 21.3 21ProSomnusn 2.06 — .55 Off 21.1 22EosEngyA 3.60 — .94 Off 20.7 23TrxadeGrrs 10.46 —2.73 Off 20.7 24CXApp 8.19 —2.04 Off 19.9 25AcastiPhrs 2.50 — .62 Off 19.9 —————————

