1GorillaTchn 4.70 +2.60 Up123.8 2EdtechXu 23.04 +10.99 Up 91.1 3GreendgArs 5.17 +2.35 Up 83.3 4CibusA 18.30 +7.80 Up 74.3 5CaribouBio 7.26 +3.01 Up 70.8 6StrngDigrs 7.03 +2.85 Up 68.2 7TMCmtlCo 2.53 +.90 Up 55.2 8BioXcelTher 10.17 +3.51 Up 52.7 9FngrMotn 4.55 +1.56 Up 52.2 10TeraWulf 2.64 +.89 Up 50.9 11RivianAutA 24.70 +8.04 Up 48.3 12CastleBios 20.30 +6.58 Up 48.0 13JournyMd 2.34 +.75 Up 47.2 14IrisEnrgy 6.67 +2.01 Up 43.1 15RekorSyst 2.54 +.76 Up 42.7 16RlGoodFood 4.90 +1.43 Up 41.2 17MarkerThrrs 4.34 +1.24 Up 40.0 18CleanSpark 6.00 +1.71 Up 39.9 199FIncrs 4.05 +1.08 Up 36.2 20RiotBlock 15.48 +3.66 Up 31.0 21CipherMing 3.73 +.87 Up 30.4 22Trupanion 25.53 +5.85 Up 29.7 23GameSqurs 3.88 +.87 Up 28.9 24enVVeno 3.94 +.86 Up 27.9 25Microvasth 2.02 +.42 Up 26.3 DOWNS Name LastChgPct. 1VBIVaccinrs 1.32 —1.97 Off 59.9 2Allarityrs 3.53 —3.07 Off 46.5 3Addentaxrs 4.21 —2.36 Off 35.9 4Biotricityrs 2.50 —1.33 Off 34.7 5ASLANPhrs 2.49 —1.16 Off 31.8 6EveloBioscrs 2.31 — .94 Off 28.9 7Intchainsn 5.81 —2.08 Off 26.3 8AgrifyCorprs 2.83 — .93 Off 24.7 9TOPFinlGp 7.19 —2.20 Off 23.4 10Arrivalrs 1.99 — .59 Off 22.9 11Biodexars 4.35 —1.17 Off 21.2 12ProfDvrsrs 3.60 — .85 Off 19.1 13SEALSQn 12.17 —2.75 Off 18.4 14PrestoAuton 4.26 — .96 Off 18.4 15Inhibikase 2.95 — .66 Off 18.3 16ALXOncol 6.18 —1.33 Off 17.7 17OmegaTher 4.62 — .98 Off 17.5 18Alpine4Hldrs 1.68 — .34 Off 16.8 19ImmixBio 2.24 — .45 Off 16.7 20Minim 3.64 — .73 Off 16.7 21ZuraBion 6.84 —1.36 Off 16.6 22ProtagThera 23.16 —4.46 Off 16.1 23CerusCorp 2.07 — .39 Off 15.9 24ProSomnusn 2.61 — .49 Off 15.8 25StructrThern 35.04 —6.53 Off 15.7 —————————

