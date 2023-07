Un proceso presidencial prematuro desafía a las autoridades electorales de México

(CNN Español) — La anticipación a los tiempos electorales para la sucesión presidencial en México, acelerada en parte por las…

(CNN Español) — La anticipación a los tiempos electorales para la sucesión presidencial en México, acelerada en parte por las actividades partidistas, ha dado rienda suelta a los aspirantes oficialistas y opositores a un proceso prematuro que quebranta la ley mexicana e impone un gran desafío a las autoridades electorales.

Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una serie de lineamientos entre los aspirantes del partido oficialista Morena, bajo el argumento de que sus recorridos por el país son actos proselitistas, el Tribunal Electoral avaló este miércoles pasado el proceso del opositor Frente Amplio por México ―confirmado por el PRI, PAN y PRD― para elegir a su precandidato presidencial, pero ha pedido regular su proceso interno.

Sin embargo, las actividades del bloque oficialista y el de oposición no encuadran con la normatividad que marca que el proceso electoral se inicia oficialmente el 4 de septiembre.

Aspirantes a la candidatura presidencial de Morena reaccionan a restricciones del INE en giras y actividades

“Lo que están haciendo, que no se les puede llamar precampañas porque no lo son, pero en esta suerte de precampaña estaría desarrollándose en noviembre, de acuerdo con la normatividad. Entonces no tenemos una legislación específica y por eso vemos este desorden que está ocurriendo”, dice a CNN Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Frente a este panorama, expertos advierten que las autoridades electorales deben emitir lineamientos tanto para los aspirantes oficialistas como para el bloque opositor.

Por ello, el Tribunal Electoral resolvió el miércoles pasado permitir la convocatoria del Frente Amplio por México ―nombre utilizado por la alianza Va por México― para elegir a su postulante presidencial.

Previamente, la magistrada del Tribunal Electoral Janine Otalóra propuso suspender el proceso interno del Frente, así como antes lo hizo en torno al de Morena, al señalar que ambos bloques buscan defraudar la ley para realizar campañas preelectorales disfrazadas. Sus propuestas fueron rechazadas por sus compañeros magistrados.

“En ambos casos, la magistrada Otálora se quedó en la soledad porque no hubo ningún magistrado que apoyara su propuesta, entonces las cosas quedaron en el estado en el que están”, agrega Huchim.

Ataques contra Gálvez se intensifican

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido usando su conferencia matutina para descalificar a Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes del Frente, a pesar de que está alcanzado por los lineamientos del árbitro electoral de no intervenir en el proceso electoral ni pronunciarse respecto de los postulantes.

López Obrador reiteró este viernes sus críticas a los organismos electorales, luego de que el INE le ordenó bajar de las plataformas digitales sus conferencias matutinas en las que habló de Gálvez.

