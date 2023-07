Un médico conocido por evaluar el riesgo del covid-19 enfermó con el virus. Esto es lo que quiere que sepas

(CNN) — Un médico conocido por aconsejar a la gente sobre los riesgos del covid-19 se llevó una doble sorpresa:…

(CNN) — Un médico conocido por aconsejar a la gente sobre los riesgos del covid-19 se llevó una doble sorpresa: se contagió y acabó necesitando puntos de sutura por ello.

El Dr. Robert Wachter, que preside el Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, dijo que no dio positivo por covid-19 hasta la semana pasada, según las publicaciones de su cuenta de Twitter. Afirmó que estaba totalmente vacunado y que recibió su segundo refuerzo bivalente en abril.

Watcher dijo que sus síntomas empezaron con una tos seca el 9 de julio y que esa noche tenía fiebre, escalofríos y dolor de garganta. Además, dijo que cometió un error al día siguiente cuando se duchó mientras sentía estos síntomas gripales.

“Me levanté con un charco de sangre en el suelo del baño”, escribió en Twitter. “Había una abolladura en la tapa de una papelera, probablemente donde me había golpeado la cabeza. No recordaba nada. Cuando conseguí levantarme, estaba claro que mi cara iba a necesitar puntos, y más de un par”.

Wachter compartió una imagen del cubo de basura que abolló con la cabeza al caer. (Cortesía: Dr. Robert Wachter)

Wachter dijo que necesitó puntos de sutura en la parte posterior de la cabeza y en la frente, que compartió en una foto de sí mismo con un ojo morado. Declinó una entrevista para entrar en más detalles sobre su enfermedad y su recuperación.

Wachter se convirtió en un médico muy seguido en Twitter por compartir sus propios consejos sobre medición de riesgos y covid-19 durante la pandemia, y ha instado a la gente a vacunarse. Afirmó que su “caso covid es un cuento con moraleja” y advirtió a la gente de que evitara el error de ducha que él cometió.

“Aunque el instinto de ducharse cuando se está sudoroso y asqueroso es comprensible, meterse en agua caliente cuando se está deshidratado y con gripe puede hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, provocando una peligrosa caída de la presión arterial”, escribió Wachter, y agregó que eso fue exactamente lo que le ocurrió a principios de esta semana.

La vacuna de Jonhson & Jonhson contra el covid-19 ya no está disponible en EE.UU.

Dijo que tuvo suerte de que su futuro yerno lo llevara a urgencias de la UCSF. Ingresó en el hospital.

Los médicos le hicieron dos tomografías computarizadas y más tarde una resonancia magnética, debido a la magnitud de las lesiones en la parte frontal y posterior de la cabeza, dijo.

El TAC de la cabeza mostró un hematoma subdural, que se produce cuando la sangre se acumula entre el cerebro y el cráneo. En otro TAC apareció una fractura de cuello en una de sus vértebras.

La resonancia magnética de Wachter no mostró ningún daño adicional, dijo. Añadió un mensaje de agradecimiento a los colegas que le suturaron.

Este es el Dr. Robert Wachter que el mundo está acostumbrado a ver en una aparición en CNN en abril de 2022.

“Por suerte, a mi edad unas cuantas cicatrices no me molestan demasiado, y creo que le gusto a mi mujer por otras razones que no sean mi frente sin costuras”, dijo.

Tras 24 horas en urgencias, Wachter tuiteó que está en casa y aislado. Dijo que toma el medicamento antivírico Paxlovid para ayudar a disminuir la gravedad y la duración de la enfermedad, así como la posibilidad de covid-19 largo.

En cuanto a futuros roces con el covid-19, Wachter dijo que no cree que vaya a cambiar su comportamiento, siempre y cuando los casos sigan siendo bajos. “Seguiré siendo relativamente cuidadoso, pero no más de lo que he sido”, afirmó.

El Dr. Robert Wachter publicó una imagen de sí mismo tras su caída en la que mostró sus heridas y puntos de sutura. (Cortesía: Dr. Robert Wachter)

Aunque no ha tratado a ningún paciente de covid-19, Wachter afirmó que lleva una mascarilla KN95 en entornos clínicos. A veces se quita la mascarilla en reuniones no multitudinarias, añadió.

“Sin embargo, tendré más cuidado a la hora de ducharme o tomar un baño caliente o una bañera de hidromasaje cuando esté deshidratado. Esa es una lección importante que sacar de este lío”, dijo.

