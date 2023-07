Powerball: estos son los números ganadores del premio mayor de US$ 1.080 millones vendido en California

(CNN) — Un boleto vendido en California ganó el premio mayor de Powerball de US$ 1.089 millones en el sorteo…

(CNN) — Un boleto vendido en California ganó el premio mayor de Powerball de US$ 1.089 millones en el sorteo de este miércoles por la noche, uno de los más grandes en la historia del juego, según el sitio web de Powerball.

Los números ganadores fueron 7, 13, 10, 24, 11 y el Powerball fue el 24.

El afortunado poseedor del boleto podrá elegir entre un premio anualizado de US$ 1.080 millones o un pago único de US$ 558,1 millones, ambos antes de impuestos , según Powerball.

El boleto se vendió en Las Palmitas Mini Market en el centro de Los Ángeles, según la Lotería de California.

El premio de este miércoles se ubica como el séptimo premio mayor más grande de la lotería de EE.UU. y el tercer premio mayor más grande de Powerball, detrás del premio mayor de Powerball récord mundial de US$ 2.040 millones ganado el año pasado en California, y el premio mayor de Powerball de US$ 1.586 millones ganado en 2016, según la lotería.

Aunque un solo boleto ganó el premio mayor, se recomienda a los jugadores que revisen sus boletos por si acaso ganaron uno de los otros premios.

Además del gran ganador del miércoles, 36 boletos vendidos en 16 estados acertaron las cinco bolas blancas para ganar lo que en la mayoría de los estados serán premios de US$ 1 millón, según un comunicado de prensa de Powerball. Siete de esos boletos se vendieron en California, donde los premios serán de US$ 448.750, según el sitio de lotería de California. Los premios que no son premios mayores en California varían según la cantidad de ganadores y la venta de boletos, por lo que diferirán de los premios fijos que se muestran en el sitio de Powerball.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones, dice Powerball en su sitio web.

Antes de la victoria de este miércoles, hubo 38 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor desde el sorteo del 19 de abril de Powerball, cuando un boleto en Ohio acertó los seis números para ganar un premio mayor valorado en US$ 252,6 millones.

“¡Felicitaciones a nuestro nuevo ganador del premio mayor de Powerball y a la Lotería de California!”, dijo Drew Svitko, presidente del grupo de productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Pensilvania. “Durante más de 30 años, Powerball ha unido a la gente para soñar en grande y ganar en grande y, al hacerlo, ha recaudado miles de millones de dólares para buenas causas respaldadas por loterías”.

El año pasado, un único boleto ganador, también en California, ganó el premio mayor récord de US$ 2.040 millones de la lotería Powerball. Como resultado, el propietario de la gasolinera que vendió el billete ganador se hizo millonario.

Para aquellos que no se convirtieron en millonarios instantáneos este miércoles, aún puede haber esperanza: el sorteo de Mega Millions. El premio mayor de Mega Millions del viernes tiene un valor estimado de US$ 720 millones, con un valor en efectivo de US$ 369,6 millones.

