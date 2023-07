Un agricultor debe US$ 82.000 en una disputa contractual por el uso de un emoji de “pulgar hacia arriba”, según un juez

Nueva York (CNN) — Un agricultor canadiense deberá pagar US$ 82.000 por incumplimiento de contrato tras utilizar un emoji de…

Nueva York (CNN) — Un agricultor canadiense deberá pagar US$ 82.000 por incumplimiento de contrato tras utilizar un emoji de “pulgar hacia arriba” en un mensaje de texto.

Según documentos judiciales del King’s Bench de Saskatchewan, Canadá, en marzo de 2021, los compradores de grano de South West Terminal (SWT) enviaron un mensaje de texto a los proveedores de grano anunciando que querían comprar lino por US$ 17 el bulto para la entrega en octubre, noviembre o diciembre de ese año. Tras unas llamadas telefónicas con los agricultores Bob y Chris Achter, SWT redactó un contrato para que Chris Achter vendiera a SWT 86 toneladas métricas de lino a US$ 17 el bulto y entregara el lino en noviembre.

El representante de SWT firmó el contrato con tinta y luego envió una foto del contrato por mensaje a Chris Achter junto con el mensaje “Por favor, confirme el contrato de lino”.

Achter respondió con un emoji de “pulgar hacia arriba”, según los documentos.

Achter nunca entregó el lino en noviembre de 2021, según los documentos. En noviembre, el precio del lino había aumentado a US$ 41 por bulto.

El representante de SWT dijo en los documentos judiciales que había hecho al menos otros cuatro contratos con Achter a través de mensaje de texto. Dijo que la única diferencia esta vez fue que Achter respondió con un emoji de “pulgar hacia arriba” en lugar de “ok”, “yup” o “se ve bien”.

Según Achter en los documentos judiciales, confirmó que “el emoji del pulgar hacia arriba simplemente confirmaba que había recibido el contrato de lino. No era una confirmación de que estuviera de acuerdo con los términos del contrato. No se me enviaron los términos y condiciones completos del contrato de lino, y entendí que se me enviaría el contrato completo por fax o correo electrónico para que lo revisara y firmara. El Sr. Mikleborough [sic] me enviaba mensajes de texto regularmente, y muchos de los mensajes eran informales”.

El abogado de Achter dijo en los documentos que “permitir que un simple emoji 👍 signifique identidad y aceptación abriría las puertas para que se presentaran todo tipo de casos pidiendo interpretaciones sobre lo que significan los diferentes emojis, por ejemplo, qué significa un emoji 👊 o un emoji 🤝, etc”. El abogado argumenta que los tribunales se verán inundados de todo tipo de casos si este tribunal considera que el emoji 👍 puede sustituir a una firma de conformidad.

Achter también dijo que nunca firmaría un contrato de compraventa de productos sin incluir una cláusula de caso fortuito, según los documentos judiciales.

El juez dijo que parece que el acuerdo fue “al menos verbal”, según los documentos.

El juez escribió: “Estoy convencido de que Chris dio el visto bueno o aprobó el contrato como había hecho antes, salvo que esta vez utilizó un emoji 👍. En mi opinión, teniendo en cuenta todas las circunstancias, eso significaba la aprobación del contrato del lino y no simplemente que había recibido el contrato y que iba a pensárselo. En mi opinión, un espectador razonable que conociera todos los antecedentes llegaría a la comprensión objetiva de que las partes habían llegado a un consenso ad item —un acuerdo de las mentes— como habían hecho en numerosas otras ocasiones”.

El juez dictaminó que Achter debía a SWT US$ 82.000 más intereses y costos por no haber entregado el lino.

CNN se ha puesto en contacto con ambas partes para pedirles comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

