Sospechoso del tiroteo masivo en Filadelfia dijo a la Policía que lo hizo para limpiar el vecindario, revelan fuentes

(CNN) — El hombre acusado de disparar mortalmente a cinco personas en Filadelfia la noche del lunes le dijo a…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El hombre acusado de disparar mortalmente a cinco personas en Filadelfia la noche del lunes le dijo a la Policía, en pocas palabras, que ejecutó el ataque para limpiar el vecindario, según afirmaron dos fuentes policiales a CNN.

Las autoridades también investigan una página de redes sociales ––que se cree pertenece al hombre acusado de disparar, Kimbrady Carriker, de 40 años––, la cual incluye una serie de mensajes sobre armas, la Segunda Enmienda y la “pérdida de libertades”, según una fuente.

La última publicación en la red social se hizo a las 10:49 a.m., hora de Miami, del lunes y mostraba un video publicitario de una empresa de accesorios para armas tácticas. El video muestra a un hombre con equipo táctico, sosteniendo lo que parece ser un rifle de estilo militar.

Tiroteo en Filadelfia deja al menos cinco muertos: el sospechoso bajo custodia llevaba un rifle AR-15, dijo la Policía

En mayo, Carriker compartió publicaciones de grupos a favor de las armas que apoyaban al expresidente Donald Trump y la Segunda Enmienda. En junio, compartió un video burlón de un discurso del presidente Joe Biden y añadió su opinión de que Biden intentaba “quitarnos las armas”.

Ese mismo día publicó: “Lo único más aterrador que la ceguera es ser el único que puede ver”.

Además, otros testigos dijeron que Carriker había estado mostrando “un comportamiento anormal durante bastante tiempo”, dijo la ayudante del fiscal del distrito de Filadelfia, Joanne Pescatore, en una rueda de prensa este miércoles.

Otras personas que vivían en la misma casa “pensaban que estaba cada vez más agitado a medida que pasaban los días”, dijo Pescatore.

Había otras siete personas viviendo en esa casa con Carriker, según el ayudante del fiscal Bob Wainwright.

Los detalles sobre los antecedentes del sospechoso llegan dos días después de que pareciera disparar al azar a lo largo de varias manzanas del vecindario de Kingsessing, en el suroeste de Filadelfia.

Los agentes detuvieron a Carriker durante una persecución a pie, y tenía un rifle de estilo AR, una pistola de 9 mm, un escáner que rastrea el tráfico de radio de respuesta de emergencia y llevaba un chaleco antibalas y pasamontañas, dijeron las autoridades.

Wainwright dijo que parece que solo el rifle fue disparado durante el ataque.

Ambas armas de fuego eran armas de fabricación privada conocidas como “armas fantasma”, dijo este miércoles el subcomisario de Investigaciones de la Policía de Filadelfia, Frank Vanore. Las armas de fuego no tenían ninguna marca y no son rastreables, añadió Vanore.

Esto es lo que debes saber sobre las “armas fantasma” y por qué Biden pide su regulación

En una audiencia judicial celebrada este miércoles, Carriker fue acusado de homicidio, intento de homicidio, agresión, imprudencia temeraria y posesión de armas, y se ordenó su detención sin fianza. No se le pidió que se declarara culpable.

Los investigadores encontraron un testamento escrito de puño y letra del sospechoso y fechado el 23 de junio al ejecutar un allanamiento de su domicilio, según Wainwright. Dijo que el testamento no describía ningún plan para llevar a cabo el tiroteo, que él supiera.

Los investigadores también encontraron una pistola de calibre 380, munición y cartuchos que coincidían con la munición encontrada en el lugar del tiroteo, dijo Wainwright.

El tiroteo es uno de los al menos 350 tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos en lo que va de este año, según el Gun Violence Archive. CNN y la ONG definen un tiroteo masivo como aquel en el que resultan heridas de bala cuatro o más personas, sin incluir al atacante. Además del episodio de violencia en Filadelfia, al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo el lunes por la noche en Fort Worth, Texas, y dos personas murieron y 28 resultaron heridas en un tiroteo en Baltimore el día anterior.

Mensajes sobre la pérdida de libertades

En su página de Facebook, Carriker publicó fotos de manifestantes armados vestidos de Panteras Negras tomadas en una protesta en Atlanta en 2020. Publicó que estaban “ejerciendo sus derechos de la Primera y la Segunda Enmienda”.

También publicó un meme con fotos del actor Wesley Snipes vestido como el cazavampiros de “Blade” y como la drag queen Noxeema de la película “To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar”. Sobre Snipes como Blade, el pie de foto decía: “Yo en la protesta de BLM”. Sobre Snipes como Noxeema, se leía: “Yo en Pride”.

La página tiene referencias a Dios y a la oración publicadas en la última semana, incluido un pasaje del libro de Isaías publicado por Carriker que empieza así: “Solo yo soy el Señor, el único que puede salvarte”. Otra publicación cita a Nehemías: “Pero rezamos a nuestro Dios y vigilamos la ciudad día y noche para protegernos”.

En otra publicación, se quejaba de lo que consideraba una pérdida de libertad. Y en una publicación de esta semana, escribió una cita que decía: “A menudo aceptamos la pérdida de libertades en nombre de la seguridad. Pero nunca nos sentimos más seguros y nunca recuperamos las libertades”.

El 20 de junio se quejó de la delincuencia en la comunidad. “Durante las patrullas comunitarias he notado una gran vergüenza. Muchos de nuestros ancianos de 50, 60, 70 años están influyendo negativamente en la juventud. Sin duda están promoviendo y participando en robos, prostitución, estafas y homicidios”.

También hay un montón de memes intrascendentes y humorísticos.

La Oficina del Defensor Público de Filadelfia, que representa a Carriker, dijo que no haría comentarios sobre el caso en este momento.

Las víctimas tenían entre 15 y 59 años

Cinco personas murieron en el tiroteo del lunes en el barrio Kingsessing de Filadelfia. Crédito: Tracie Van Auken/EPA-EFE/Shutterstock

Las personas que perdieron la vida en el tiroteo fueron Daujan Brown, de 15 años; Lashyd Merritt, de 20; Dymir Stanton, de 29; Ralph Moralis, de 59; y Joseph Wamah Jr, de 31, informó la policía. El cuerpo de Wamah fue hallado en una vivienda a primera hora del martes, mientras que los de los demás fueron encontrados el lunes por la noche, según las autoridades.

Dos niños de 2 y 13 años recibieron disparos en las piernas y se encuentran estables, según la policía. Una mujer de 33 años y otro niño de 2 resultaron heridos por cristales, según las autoridades.

El supuesto atacante del tiroteo masivo en Filadelfia disparó al azar contra las personas, dice la Policía

Los dos niños de 2 años son gemelos que estaban en un auto con su madre cuando se produjeron los disparos contra ellos, indicaron las autoridades en una rueda de prensa este martes.

“En lo que se suponía que iba a ser una hermosa tarde de verano, este individuo armado y blindado sembró el caos, disparando con un rifle contra sus víctimas aparentemente al azar”, dijo la comisaria de policía Danielle Outlaw en una rueda de prensa este martes por la tarde.

Carriker tenía una condena anterior por posesión de armas, según declaró este miércoles a CNN el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner.

El tiroteo fue un “homicidio aleatorio, premeditado y deliberado llevado a cabo con un rifle de asalto”, añadió Krasner.

“Se trata de alguien que se propuso matar a desconocidos, algo que, por supuesto, se ha convertido en algo demasiado común en Estados Unidos”, dijo Krasner. El sospechoso “no parecía tener conexión con ninguna de las víctimas”, dijo, y las víctimas no parecían tener conexiones entre sí.

Dijo que había buenas razones para creer que el AR-15 y la otra arma “podrían haber sido obtenidos ilegalmente”. La investigación sobre la legalidad del arma llevará tiempo, dijo, “en parte… porque la NRA ha hecho un trabajo infernal tratando de dificultar que la gente investigue el origen de un arma”.

“Tenía una condena por tenencia de armas en 2003 y, sin embargo, nos encontramos ante cinco personas muertas como resultado de un tiroteo masivo, en el que estaba bien armado y tenía otra arma de fuego en su residencia”, añadió Krasner.

La oficina del fiscal del distrito se refirió inicialmente al sospechoso utilizando los pronombres en inglés “they/them”, basándose en la información que tenía en ese momento, dijo. Ahora, la fiscalía se refiere al sospechoso como varón.

“Se llevaron a mi hijo”

Lashyd Merritt, de 20 años, murió en el tiroteo del lunes. Crédito: Marie Merritt

Marie Merritt llora la pérdida del menor de sus cinco hijos, Lashyd Merritt, uno de los fallecidos este lunes en el tiroteo.

Su hijo se dirigía a una tienda a comprar un bocadillo cuando le dispararon, dijo Marie Merritt a WPVI, afiliada de CNN.

“Se llevaron a mi hijo. Se llevaron a mi bebé”, dijo a la cadena. “Era mi premio. Era mi premio número 1, y él lo sabe. Lo extraño mucho”.

Los investigadores creen que Wamah, la víctima que fue hallada muerta en el interior de una vivienda en Kingsessing, fue la primera persona en morir en el tiroteo, según informaron las autoridades este martes.

El padre de Wamah encontró su cuerpo sin vida en la sala de la casa sobre las 12:30 horas del martes, según informó el inspector jefe de la policía municipal, Scott Small.

Wamah había recibido varios disparos y los médicos que acudieron al lugar declararon su muerte poco después, según Small.

— Steve Almasy, Dakin Andone, Aya Elamroussi, Jennifer Feldman, Mike Figliola, Eric Levenson, Laura Ly, Celina Tebor y Michelle Watson de CNN contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.