Sorteo de octavos de la Copa Libertadores 2023: equipos, horario y cómo seguir en vivo

(CNN Español) — La Copa Libertadores 2023 sigue su curso y este miércoles se conocerá cuáles serán los partidos que iniciarán las fases eliminatorias de la presente edición de la competencia.

El pasado 29 de junio se jugaron los últimos encuentros de la fase de grupos de la copa y, con ello, quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de final (la primera de las fases eliminatorias del torneo).

Para definir los cruces de octavos de final, se llevará a cabo un sorteo en la ciudad de Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El sorteo se realizará este miércoles y, para que no te lo pierdas, aquí te damos todos los detalles.

¿Qué equipos estarán en el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2023?

En total, los equipos clasificados para los octavos de final de la Libertadores son 16: ocho de estos clubes corresponden quienes terminaron primero en cada uno de los grupos y los ocho restantes a los que quedaron en el segundo lugar.

Los ocho equipos que quedaron en primer lugar de su grupo van al bombo o bolillero 1 del sorteo y los ocho que fueron segundo lugar de su grupo van al bombo 2.

Hay algo de lo que muchos hinchas argentinos (y de otros países, seguramente) están pendientes: podría darse un cruce entre Boca y River en octavos de final, ya que el xeneize terminó primero en su zona, mientras que el millonario culminó en segundo lugar.

El delantero de Boca Juniors Luis Vázquez celebra tras marcar durante el partido de fútbol de vuelta de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Boca Juniors de Argentina y Monagas de Venezuela. (Foto de JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

Los clubes del bombo 1 (primeros lugares de grupo) son los siguientes:

1. Palmeiras (Brasil) – Grupo C

2. Olimpia (Paraguay) – Grupo H

3. Racing (Argentina) – Grupo A

4. Boca Juniors (Argentina) – Grupo F

5. Athletico Paranaense (Brasil) – Grupo G

6. Independiente del Valle (Ecuador) – Grupo E

7. Inter de Porto Alegre (Brasil) -Grupo B

8. Fluminense (Brasil) – Grupo D

Los equipos del bolillero 2 (segundos lugares de grupo) son:

9. Bolívar (Bolivia) – Grupo C

10. Flamengo (Brasil) – Grupo A

11. Nacional (Uruguay) – Grupo B

12. Argentinos Juniors (Argentina) – Grupo E

13. Atlético Mineiro (Brasil) – Grupo G

14. River Plate (Argentina) – Grupo D

15. Atlético Nacional (Colombia) – Grupo H

16. Deportivo Pereira (Colombia) – Grupo F

¿A qué hora es el sorteo y cómo ver en vivo?

Los cruces de octavos de final se definirán de la siguiente manera: se sacará una bola del bombo 2 y luego otra del bombo 1, lo cual nos dará el primer enfrentamiento de octavos de final y será la llave A.

Eso se hará sucesivamente hasta completar las ocho llaves de octavos de final (que tendrán las letras A, B, C, D, E, F, G y H).

Este sorteo se llevará a cabo este miércoles y el horario será el siguiente, según el lugar de residencia:

A las 12:00 p.m. (hora de Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela)

1:00 p.m. (hora de Argentina, Brasil y Uruguay)

11:00 a.m. (hora de Colombia, Ecuador y Perú)

10:00 a.m. (hora de México)

Si estás en Estados Unidos, el sorteo será a las 12:00 p.m. ET

Jugadores de Flamengo levantan el trofeo tras ganar la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2022 entre Flamengo y Athletico Paranaense en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo el 29 de octubre de 2022 en Guayaquil, Ecuador. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)

En Sudamérica, podrás seguir el sorteo de octavos de final de la Libertadores en ESPN y en Fox Sports por televisión, o en la plataforma de streaming Star+ o mediante el servicio para usuarios de pago DIRECTV Go.

Asimismo, hay dos opciones gratuitas y accesibles para todo el mundo:

Se podrá ver el sorteo en vivo en la página oficial de Facebook de la Copa Libertadores.

Y también en el YouTube de la Libertadores habrá transmisión en directo.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final y semifinales?

Como mencionamos anteriormente, en octavos de final serán ocho llaves que tienen letras que van de la A a la H.

Por tanto, los cuartos de final se jugarán así:

Ganador de la llave A vs. Ganador de la llave H (S1)

Ganador de la llave B vs. Ganador de la llave G (S2)

Ganador de la llave C vs. Ganador de la llave F (S3)

Ganador de la llave D vs. Ganador de la llave E (S4)

En semifinales, se seguirá el mismo patrón cruzado, pero con las S que están entre paréntesis:

S1 vs. S4 será la semifinal número uno

S2 vs. S3 será la semifinal dos

De estos dos partidos saldrán los clubes que se enfrentarán en la final.

¿Cuándo se juegan todas las fases eliminatorias de la Copa Libertadores?

Conmebol confirma la sede de la final de la Copa Libertadores 0:36

De acuerdo con el calendario oficial de la Libertadores 2023, las fases eliminatorias se juegan en estas fechas:

Octavos de final: entre el 2 y el 9 de agosto

Cuartos de final: entre el 23 y el 30 de agosto

Semifinales: entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre

Final: sábado 4 de noviembre

Cabe recordar que el pasado 8 de marzo se definió el estadio para la final: la sede será el histórico Maracaná en Brasil, que recibió la final de esta copa por última vez en la edición 2020.

