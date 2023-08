Sinéad O’Connor les dijo a sus hijos qué hacer si la encontraban muerta

(CNN) — Sinéad O’Connor conocía el valor de su legado musical. En una entrevista de 2021 con la revista People…

(CNN) — Sinéad O’Connor conocía el valor de su legado musical. En una entrevista de 2021 con la revista People para promocionar sus memorias “Rememberings”, O’Connor dijo que les había explicado a sus hijos la importancia de proteger su música y sus finanzas.

Con ese fin, dijo que les dijo que llamaran a su contador antes de llamar al 911 en caso de que la encontraran muerta.

“Mira, cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos”, dijo a la publicación. “Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, por lo que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas”.

“Es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: ‘Si su madre se muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no empiecen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero’”, explicó además.

La cantante irlandesa de 56 años fue encontrada inconsciente por la Policía y declarada muerta en una dirección residencial en el sureste de Londres este miércoles, dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado de prensa este jueves. No se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, pero no está siendo tratada como muerte sospechosa.

“La policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio en la que se informaba de una mujer que no reaccionaba en una dirección residencial de la zona SE24”, dice el comunicado de la Policía.

Sinéad O’Connor pagó muy caro criticar a la Iglesia católica, pero la historia le dio la razón

O’Connor era madre de cuatro hijos. Su hijo de 17 años, Shane, murió el año pasado después de desaparecer en los días anteriores.

Era una vocalista conocida por su voz pura y nítida, combinada con habilidades excepcionales para escribir canciones que evocaban sus puntos de vista sobre política, espiritualidad, historia y filosofía.

Su primer álbum, “The Lion and the Cobra”, fue lanzado con gran éxito de crítica en 1987, pero fue el segundo álbum de O’Connor de 1990, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, el que la abrió camino como una artista reconocida.

Su interpretación de la canción de Prince “Nothing Compares 2 U” saltó al número 1 en 1990, impulsada por el video musical que mostraba a la artista con el pelo muy corto y un suéter de cuello alto.

La canción recibió varias nominaciones a los premios Grammy y se llevó los galardones de MTV al video del año y al mejor video de una artista femenina.

En los años siguientes, O’Connor protagonizó varias polémicas, entre ellas la vez que rompió una foto del papa en el programa “Saturday Night Live”, cuando se convirtió en sacerdote de un grupo católico y las ocasiones en las que recurrió a las redes sociales para ventilar sus problemas personales y arrebatos.

En los últimos años, O’Connor habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción y la salud mental, y detalló su experiencia en sus libro de memorias de 2021 “Rememberings”.

