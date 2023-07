“Siento mucho no haber podido salvarte”: novia de Ryan Mallett, exjugador de la NFL, escribe una emotiva despedida en Facebook

(CNN) — La novia de Ryan Mallett, exmariscal de campo de la NFL y quien murió la semana pasada aparentemente…

Listen now to WTOP News

(CNN) — La novia de Ryan Mallett, exmariscal de campo de la NFL y quien murió la semana pasada aparentemente ahogado en una playa de Florida, dijo que trató por todos los medios de salvarlo.

“Confío en que Dios tiene un plan para todo, pero no creo que alguna vez pueda entender por qué sucedió esto”, escribió Madison Carter en Facebook.

“Siento mucho no haber podido salvarte, y espero que sepas cuánto lo intenté”, añadió.

Muere Ryan Mallett, exmariscal de campo de la NFL, aparentemente ahogado en Florida

Los socorristas acudieron a una playa tras informes de que un grupo de personas en el agua tenía dificultades para llegar a la orilla, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa.

Mallett formaba parte del grupo y estaba bajo el agua cuando el personal de emergencia lo sacó, según la oficina del sheriff. No respiraba cuando llegó a la orilla, dijeron las autoridades.

Carter describió a Mallett como una persona talentosa, dedicada y apasionada.

“Los que tuvimos la suerte de conocer tu corazón sabemos que era aún más grande que tu personalidad y tu importancia. Nunca se trataba de ti, siempre se trataba de los demás”, escribió.

“No hay palabras para expresar lo mucho que te extraño. Espero que sepas lo amado que eres. Por mí, por tu increíble familia, por tus amigos, por tus compañeros de equipo, por tus alumnos y por incontables personas más. No sé cómo podré superar esto. Pero me siento muy honrada de amarte y de que me amaras. Cambiaste mi vida y te estaré eternamente agradecida por el tiempo que compartimos”, añadió.

Mallett fue una estrella con los Razorbacks de Arkansas antes de que lo seleccionaran en 2011 en tercera ronda los Patriots de Nueva Inglaterra, según informó la NFL. Pasó siete años en la NFL con los Patriots, los Texans de Houston y los Ravens de Baltimore.

Jugó en 21 partidos, fue 3-5 como titular, y compiló 1,835 yardas de pase, nueve pases de touchdown y 10 intercepciones, dijo la NFL. Su carrera terminó en 2017.

Las autoridades emitieron una advertencia para los nadadores, luego de que las corrientes de resaca cobraram al menos 11 vidas en dos semanas el mes pasado a lo largo de la costa del Golfo.

Las playas de Destin contaban con banderas amarillas que indicaban “un peligro medio, oleaje moderado y/o corrientes”, aunque “no había corrientes de resaca presentes en el área en la que respondimos a Ryan Mallett”, dijo el Distrito de Control de Incendios de Destin en un comunicado.

La muerte de Mallett “parece ser solo un trágico accidente y no algo que tenga que ver con las condiciones del oleaje o las mareas o corrientes”, dijo el sheriff del condado de Okaloosa, Eric Aden.

La estrella de la NFL Tom Brady compartió en internet una foto suya y de Mallett, su excompañero en los Patriots. “Perdimos a un gran hombre. Gracias por todo Ryan”, escribió Brady en Instagram. “Rezando por la familia Mallett y todos sus seres queridos “.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.