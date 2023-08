Seguidores chinos elogian a “Barbie” como una rara oportunidad de ver el feminismo en la pantalla grande

(CNN) — En los últimos años, la taquilla de China ha estado dominada por películas locales, a menudo con una…

(CNN) — En los últimos años, la taquilla de China ha estado dominada por películas locales, a menudo con una inclinación nacionalista, como las epopeyas de la guerra patriótica. Pero este fin de semana, un tipo diferente de película captó la atención nacional, una decididamente estadounidense y rosa chicle.

“Barbie” ha ganado cerca de 86 millones de yuanes (unos US$ 11,9 millones) en China desde su estreno el viernes, según la plataforma china de venta de entradas Maoyan, lo que la sitúa en el tercer lugar entre todas las películas del país.

Si bien esa cifra es pequeña en comparación con el éxito arrollador de “Barbie” en los Estados Unidos (recaudó US$ 155 millones a nivel nacional durante el fin de semana), aún podría crecer a medida que la discusión en las redes sociales sobre la película cobra impulso. El sábado, fue brevemente el tema de mayor tendencia en la plataforma china Weibo, similar a Twitter, y obtuvo más de 630 millones de visitas.

Asistentes pasan un cartel de “Barbie” en un cine en Shanghái, China, el 22 de julio. (Crédito: CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

“Barbie” fue distribuida por Warner Bros., propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

En Douban, un sitio popular de reseñas de películas chinas, la película actualmente tiene una puntuación de 8,6 sobre 10, y casi la mitad de todos los espectadores le otorgan la máxima puntuación. La sección de comentarios también incluye elogios por los temas de femenidad y feminismo de la película, y su hábil manejo por parte de la directora Greta Gerwig, también conocida por “Lady Bird” y “Little Women”.

Varios críticos calificaron la película como una bocanada de aire fresco, comparándola con algunas películas chinas que todavía están llenas de roles de género obsoletos y la mirada masculina sesgada.

“Sabes, las mujeres chinas no tienen muchas oportunidades de ver una película de alta calidad centrada en mujeres en el cine”, decía un comentario con más de 20.000 me gusta.

Otro comentario destacado comparó a “Barbie” con otro estreno chino reciente, “Lost in the Stars”, que anteriormente había recibido críticas por su interpretación de los estereotipos de género. “Lost in the Stars” mostró “un falso feminismo bajo la mirada masculina”, mientras que “Barbie” representa “el feminismo desde las diversas perspectivas de directoras reales”, decía el comentario, con más de 18.000 me gusta.

Otros reflexionaron sobre las realidades que enfrentan las mujeres chinas, y uno comentó secamente que, a diferencia de Estados Unidos, China ni siquiera pretende no ser un patriarcado.

Sin embargo, algunos también acusaron a “Barbie” de solo realizar un feminismo superficial, señalando que la figura perfecta de muñeca del personaje titular podría perpetuar aún más las normas de belleza existentes. “No hay ningún pensamiento nuevo sobre el feminismo, la película es solo una expresión de viejos pensamientos”, escribió una persona en Douban.

El feminismo en Barbie

Una promoción de “Barbie” en una pantalla gigante afuera de un centro comercial en Beijing el 20 de julio. (Crédito: Greg Baker/AFP/Getty Images)

Los movimientos feministas en China se han enfrentado a numerosos reveses a lo largo de los años debido a la censura y la continua represión del activismo. Pero también se ha mantenido resistente; una serie de controversias relacionadas con #MeToo y acusaciones de agresión sexual han desencadenado olas de acalorados debates en línea, con mujeres y simpatizantes denunciando la arraigada desigualdad de género y la sociedad patriarcal de China.

“Barbie”, parece, sin darse cuenta sació la sed de una mejor representación femenina e igualdad de género en la pantalla, incluso para sorpresa de los cines y organizadores chinos.

Este viernes, día de su estreno, las proyecciones de “Barbie” representaron solo el 2,4% de todas las proyecciones de películas, según Maoyan, lo que tal vez refleje las bajas expectativas del apetito de la audiencia; en comparación, la película china “Advancing of ZQ” representó el 36,8% de todas las proyecciones.

Pero el interés público aumentó. La película registró una tasa de asientos del 21,6% el viernes, lo que significa que las proyecciones de cine estuvieron llenas en un 21,6%, una cifra alta dado que la mayoría de las películas solo ven una tasa de varios puntos porcentuales. Para este lunes, los cines habían aumentado el número de proyecciones asignadas a “Barbie” para representar el 8,7% de todas las proyecciones de películas, según Maoyan.

El éxito de la película es aún más notable dados los crecientes desafíos que enfrentan las películas estadounidenses para ingresar al mercado cinematográfico chino, el segundo más grande del mundo, que ocupó brevemente el primer puesto durante la pandemia de covid-19.

La taquilla de China se ha vuelto más insular y más fuertemente regulada en los últimos años. Todas las películas que se proyectan públicamente en China necesitan un permiso de los reguladores, y las autoridades toman medidas drásticas sobre lo que consideran inapropiado.

Aunque Hollywood ha tratado durante mucho tiempo de apaciguar a los censores chinos, muchos estudios de cine han comenzado a reconsiderar esta compensación, y algunos han decidido mantener escenas que podrían irritar a los censores, lo que significa que muchos éxitos de taquilla estadounidenses han desaparecido de los cines chinos.

Por ejemplo, siete de las películas recientes de Marvel no se proyectaron en China, lo que significa que no se estrenaron películas de Marvel en el país durante cuatro años hasta este febrero, cuando China permitió el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

