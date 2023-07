Rige en Florida la prohibición para que indocumentados manejen con licencias de otros estados donde son legales

(CNN Español) — Desde el primero de julio, cuando en Florida entró en vigor la Ley SB 1718, que las…

(CNN Español) — Desde el primero de julio, cuando en Florida entró en vigor la Ley SB 1718, que las mismas autoridades del estado califican como la legislación “más dura” contra la inmigración ilegal en Estados Unidos, la preocupación se apoderó de la población indocumentada.

Ante la incertidumbre, algunos tomaron la decisión de abandonar el estado. Otros se quedaron, pero con el temor a lo desconocido y la duda de lo que pueda pasarles si son detenidos por las autoridades.

La deportación, aseguran, es el miedo más grande con el que tiene que vivir a diario esta comunidad. Ser separados de los suyos, ser enviados de vuelta a un país que en muchos casos ya casi ni conocen y tener que dejar todo y a todos, es lo que más les preocupa.

Esta ley estatal, entre otras cosas, obliga a algunos hospitales a solicitar en los registros de admisión información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes, sanciona a quien transporte a alguien que haya ingresado de forma ilegal al país y requiere que las empresas con al menos 25 empleados verifiquen el estado inmigratorio de sus trabajadores en una base de datos federal llamada e-verify.

Otro punto clave de la ley es el que tiene que ver con las licencias de conducir emitidas por otros estados a inmigrantes indocumentados, que no serán permitidas en Florida.

Esta semana, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV por sus siglas en inglés) publicó una primera lista de cinco estados y los tipos específicos de licencias que no están permitidas, aunque según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales 19 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que permiten a los indocumentados obtener licencias de conducir como las que ya no son aceptadas en Florida.

Los cinco estados en la lista inicial de Florida son Connecticut, Delaware, Hawai, Rhode Island y Vermont; y los tipos de licencias de esos estados que ahora no son válidas incluyen lenguaje como “no para identificación federal” o “tarjeta de privilegio de conducir”.

Esta es la lista:

Connecticut

Connecticut emite una licencia de “solo conducir” que está diseñada específicamente para personas indocumentadas que tienen 16 años o más y que no pueden establecer una presencia legal en Estados Unidos. Dicha licencia no es válida para fines de identificación federal y no se puede usar para votar.

Delaware

En junio de 2015 fue aprobado el Proyecto de Ley 59 del Senado que autoriza y permite que la División de Vehículos Motorizados de Delaware (DMV por sus siglas en inglés) emita una Tarjeta de Privilegio de Conducir (DPC) a los residentes indocumentados de Delaware de cualquier nacionalidad.

El DPC no se considera una forma válida de identificación, tiene una vigencia de 4 años y la tarjeta tendrá una frase distintiva que dice:

“Solo privilegio de conducir” y “No es válido para la identificación”.

Hawai

Desde enero de 2016, en Hawai se puede solicitar un permiso de instrucción de propósito limitado, una licencia de conducir provisional de propósito limitado o una licencia de conducir de propósito limitado.

Estas tarjetas no requieren prueba documental de presencia legal y/o prueba de un número de seguro social. El término “presencia legal” se define como una persona que es ciudadano de Estados Unidos o que está legalmente autorizado para estar en Estados Unidos.

Estas licencias se emiten para operar un vehículo de motor en las vías públicas, no se aceptan para fines federales oficiales y no establecen la elegibilidad para empleo, registro de votantes o beneficios públicos.

Rhode Island

Las tarjetas Driver Privilege emitidas por Rhode Island están disponibles desde julio para aquellas personas que no pueden establecer una presencia legal en Estados Unidos, pero que son residentes de Rhode Island, que presentaron una declaración de impuestos sobre la renta personal de Rhode Island en el año fiscal anterior o que ha sido reclamado como dependiente de uno.

Vermont

La tarjeta Driver Privilege emitida por Vermont es una licencia o permiso que no cumple la función de ID Real y que está disponible para cualquier residente del estado.

La emisión de la Tarjeta de Privilegio de Conducir (DPC) no requiere prueba de presencia legal o ciudadanía estadounidense.

Tiene escrito en el frente: Tarjeta de privilegio de conductor, tarjeta de privilegio de conductor junior, tarjeta de privilegio de aprendiz o tarjeta de identificación de no conductor.

Tiene una validez de entre 2 a 4 años, después de su emisión.

El gobernador Ron DeSantis justifica la ley ante lo que considera la creciente amenaza que supone la inmigración ilegal como resultado, según él, del fracaso del gobierno federal para garantizar la seguridad en la frontera sur del país.

