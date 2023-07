¿Quién es Ken en realidad? La historia del muñeco más incomprendido del mundo

(CNN) — “Barbie”, que se prepara para ser la película imperdible del verano boreal, ya ha mejorado enormemente la percepción…

(CNN) — “Barbie”, que se prepara para ser la película imperdible del verano boreal, ya ha mejorado enormemente la percepción cultural de su estrella rubia homónima y la ha hecho relevante para una nueva generación más de 60 años después de su debut en la juguetería.

Pero el eslogan de la película identifica inmediatamente a Ken, su compañero enamorado con abdominales de tabla de lavar, como una pieza de plástico menor: “(Barbie es) todo. Él es simplemente Ken”.

Mientras que las marcas están produciendo colaboraciones de “Barbie” y los cinéfilos compiten por los asientos en las proyecciones, la influencia de Ken queda relegada a los memes. Incluso en el mundo real, Ken sigue siendo un segundo violín. (Warner Bros., que está detrás de “Barbie”, comparte la empresa matriz Warner Bros. Discovery con CNN).

Pero, ¿quién es Ken, en realidad, además del novio y accesorio no esencial de Barbie?

Adéntrate en la historia de la contraparte masculina de Barbie, desde sus orígenes como Kenneth Carson hasta su tumultuosa ruptura con Barbie a mediados de la década de 2000, hasta su renacimiento, a través de Ryan Gosling, en la pantalla grande.

11 de marzo de 1961: Cuando Ken conoció a Barbie

Se suponía que este muñeco Ken original de 1961 era tan atractivo y magnético que Barbie se enamoró instantáneamente. Mmm. (Mattel/Newsmakers/Hulton Archive/Getty Images)

Ken (abreviatura de Kenneth Carson) llegó al pasillo de los juguetes como el novio comprable de Barbie dos años después de su debut en 1959. Estaba disponible en dos estilos —pelo rubio o moreno, hecho de plástico duro— y venía vestido con un traje de baño rojo muy corto. Costó US$ 3,50 y compartió nombre con el hijo de la creadora de Barbie, Ruth Handler.

La pareja de plástico se conoció mientras filmaban su primer comercial ese mismo año, según Mattel. El anuncio en blanco y negro vio a Barbie, la “famosa muñeca modelo adolescente”, asistiendo a un baile con un vestido elegante característico y una estola de piel con el cabello recogido en su distintiva cola de caballo alta. Ken la miró desde lejos en un esmoquin. (El baile aparentemente se desarrolló en Willows, Wisconsin, su ciudad natal canónica).

Fue amor a primera vista. “De alguna manera (Barbie) sabía que ella y Ken irían juntos”, dijo el narrador en el anuncio original de 1961 que los unió. Continuarían asistiendo a fiestas de fraternidad (Barbie era estudiante universitaria), picnics y, por supuesto, innumerables viajes a la playa. El narrador omnisciente incluso se burló de una boda entre los dos.

Pero Ken no era precisamente popular ni considerado esencial entre los coleccionistas acérrimos de Barbie. En su libro “Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll”, M.G. Lord escribe que Ken era un “gotero con genitales muy reducidos que no era muy importante en la vida (de Barbie)”. Tendría una batalla cuesta arriba para demostrar su valía a los consumidores y a su novia de juguete.

Décadas de 1970 a 1990: Ken intenta estar a la moda

Incluso con una compañera siempre a la moda como Barbie, Ken nunca pudo descifrarlo en lo que respecta al estilo personal, aunque ciertamente lo intentó. Debutó con una variedad de looks que solo podrían haber funcionado en sus respectivas décadas, e incluso entonces, no siempre pudo llevarlos a cabo.

Mod Hair Ken: un muñeco de los años 70 por excelencia con una enorme mata de pelo, patillas extralargas y vello facial extra hecho para mezclar y combinar. Llegó vestido con un jersey de cuello alto blanco y un blazer de cuadros vichy marrón y blanco.

Dream Date Ken: este giro de 1982 en el look de “esmoquin de baile” de Ken de 1961 presentaba a un Ken de pelo negro con una camisa de vestir de muselina y una faja rosa claro debajo de una chaqueta de esmoquin negra con una rosa rosa prendida en su solapa. Se vistió para impresionar a Dream Date Barbie, que llegó a su cita con un vestido lleno de volantes. Este fue uno de los raros atuendos en los que eclipsó a Barbie.

Totally Hair Ken: Es como suena: este Ken de los 90 vino con una melena larga y despeinada, gel para el cabello real y un peine pequeño que sus dueños podían usar para peinarlo como quisieran. (Su Barbie a juego vino con un peinado ondulado mucho más exitoso.) Por supuesto que usó algo absurdo, optando por pantalones morados hinchados y una colorida camisa abotonada con un cuello abierto.

Febrero de 1993. Earring Magic Ken se convierte en un ícono LGBTQ accidental

Earring Magic Ken hizo un gran chapoteo en lavanda. (Yvonne Hemsey/Getty Images)

Ken había sido durante mucho tiempo el blanco de las bromas de quienes hacían suposiciones sobre la sexualidad o la masculinidad del muñeco en función de su guardarropa y su relación con Barbie. En 1993, el muñeco se incorporó al discurso que lo rodeaba por accidente con un nuevo look “más moderno”: Earring Magic Ken.

Este Ken vestía una camisa de malla que revelaba sus abdominales debajo de un chaleco sin mangas color lavanda y un anillo colgante alrededor de su cuello, junto con un solo arete en su oreja izquierda. (El muñeco debutó en un momento en que “los aretes en los hombres todavía se consideraban una flexión de género poco convencional”, según la Sociedad Histórica de Nueva York).

Lo que Mattel probablemente no anticipó fue cuán popular se volvería el Ken entre los consumidores LGBTQ. El columnista de sexo LGBTQ Dan Savage señaló que el guardarropa de Earring Magic Ken se parecía a los atuendos vistos en raves gay unos años antes (deja que Ken esté atrasado). Y para muchos de los que habían visto el muñeco, el anillo alrededor de su cuello se parecía a cierto juguete sexual popular entre hombres heterosexuales y homosexuales por igual.

“Queer Ken es el punto culminante de, dependiendo de tu punto de vista, ya sea la infiltración queer de la cultura popular o la apropiación irreflexiva de la cultura queer por parte de los heterosexuales”, escribió Savage sobre el lanzamiento de Earring Magic Ken.

Mattel se apresuró a sacar el muñeco de las tiendas, pero no antes de que Savage y miles de otros fanáticos compraran su propio Earring Magic Ken. A pesar de que Mattel negó que fue diseñado pensando en hombres homosexuales, fue uno de los pocos juguetes convencionales en ese momento que tocó la fibra sensible de los consumidores LGBTQ. Ken pasó la próxima década jugando a lo seguro.

13 de febrero de 2004: Barbie y Ken se separan

Fue la ruptura de celebridades que nadie vio venir, excepto tal vez los pronosticadores de la industria del juguete.

Barbie y Ken habían estado juntos durante más de 40 años, después de todo, habían permanecido enamorados incluso cuando entraban y salían de casas de ensueño, conducían docenas de convertibles y cambiaban de carrera innumerables veces. Pero las ventas de Barbie estaban en declive en 2004, fue cuando Bratz, las muñecas sexys y con labios carnosos, reinaron supremamente, y esto pareció pasar factura a la relación entre la pareja central de Mattel.

Días antes del Día de San Valentín, el portavoz de Mattel, Russell Arons, anunció que Barbie y su juguete habían decidido “pasar un tiempo de calidad, separados”. (The New York Times informó que la ruptura fue idea de Barbie). La impactante declaración se produjo porque Barbie “no quería pasar por unas vacaciones tan románticas bajo falsos pretextos”, dijo Arons a la prensa.

Y el mismo día que anunció la separación dramática, Mattel también reveló que produciría una línea de Cali Girl Barbies, chicas surfistas que, en particular, eran solteras. (Mattel también anunció un nuevo interés amoroso por la nueva Barbie solista: Blaine, un boogie boarder con gruesos reflejos rubios). Ken había sido oficialmente zonificado como amigo.

9 de febrero de 2006: Ken se hace un lavado de cara

Desesperado por recuperar a Barbie, Ken hizo un examen de conciencia. The New York Times informó que el muñeco recorrió Europa y Medio Oriente y exploró el budismo y el catolicismo para reinventarse. A su regreso a EE.UU., abandonó el espiritismo y volvió a enfocarse en la moda, recurriendo al estilista de celebridades Phillip Bloch para recibir orientación sobre estilo.

Mattel presentó un muñeco Ken “nuevo y mejorado” casi dos años después de su ruptura con Barbie. El nuevo Ken, disponible una vez más en rubio y moreno, vino con pantalones cargo, una chaqueta de cuero y collares de cadenas gruesas. (Por supuesto, también había un atuendo apto para la playa disponible). También tenía una mandíbula notablemente más afilada y una mirada más suave para darle un aspecto más “despreocupado”. El objetivo, dijo Bloch, era asegurarse de que Ken “se viera sexy”, citando a Matthew McConaughey y Orlando Bloom como inspiración.

“Ken ha renovado su vida: mente, cuerpo y alma”, dijo Bloch en un comunicado a los periodistas. Tomaría un poco de tiempo para que los consumidores compren.

18 de junio de 2010: Ken y Barbie se reúnen para ‘Toy Story 3’

Barbie y Ken pasaron más tiempo juntos durante la realización de “Toy Story 3”, a la que prestaron sus semejanzas. (Moviestore/Shutterstock)

Protagonizadas junto a Woody y Buzz Lightyear, los muñecos aparecieron en la aclamada secuela de Pixar, que fue nominada a mejor película en los premios Oscar. La Barbie animada y Ken vestidos parecen sacados directamente de los años 70 y 80, con Barbie en su mono de aeróbic y calentadores de piernas y Ken en su ascot (Michael Keaton proporcionó su voz).

En la película, sus personajes no se conocían, pero de inmediato se enamoraron perdidamente, y hacer la película unió a Ken y Barbie más de lo que habían estado desde antes de la ruptura. Y Ken recuperó su ritmo: Mattel dijo que protagonizar la película lo ayudó a “(encontrar) su voz en la cultura pop” y finalmente aceptar la personalidad adorablemente chiflada que había cultivado un poco por accidente.

14 de febrero de 2011: Ken recupera a Barbie

Poco antes del Día de San Valentín, comenzaron a aparecer vallas publicitarias en Nueva York y Los Ángeles, aparentemente encargadas por Ken, rogando que Barbie volviera con súplicas románticas como “Barbie, puede que seamos de plástico, pero nuestro amor es real”.

Inexplicablemente, la persecución funcionó y Barbie volvió a recibir a Ken el día de San Valentín de 2011. La pareja anunció la noticia cambiando su estado de Facebook a “en una relación”, informó CNN en ese momento. (Esto, después de que Mattel les pidiera a los usuarios de Facebook que votaran si deberían volver a estar juntos). Para monetizar su reunión, Mattel lanzó un conjunto “Together Again” de Barbie y Ken reunidos, la primera vestida con una versión actualizada de su icónico traje de baño blanco y negro y el segundo con una versión de pantalones cortos de su diminuto bañador rojo ligeramente menos icónico.

20 de junio de 2017: Ken se convierte en todo hombre

Una nueva línea de Barbies y Kens (estos muñecos se introdujeron en 2022) representó una franja más amplia de fans de los muñecos. (Mattel)

Los días de Ken como un muñeco blanco, típicamente rubio, terminaron en 2017, cuando Mattel finalmente lanzó una línea inclusiva de Kens en una variedad de colores de piel, peinados y tipos de cuerpo. ¡Dos incluso lucían bollos de hombre!

Desde 2017, Mattel ha seguido lanzando más versiones de Kens, incluidos muñecos con piel oscura y cabello natural, otros con vitíligo y algunos que usan sillas de ruedas.

15 de junio de 2022: comienza el Kenaissance

Ryan Gosling en “Barbie”, el papel que podría ganarle un Oscar y cimentar la reputación de Ken como un muñeco que importa. ( Warner Bros. Pictures)

Cuando la cuenta de Twitter de Warner Bros. Pictures compartió la primera foto de un Ryan Gosling rubio blanqueado y bronceado con un chaleco de mezclilla sin mangas, Ken ascendió a un nuevo nivel de celebridad. Gosling había sido elegido para protagonizar el trozo de juguete en “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, y este fue el primer bocado carnoso que los fanáticos obtuvieron de la acción en vivo de Ken.

Unos días después de que la foto oficial enloqueciera a los fseguidores, las fotos de paparazzi de Gosling y Robbie patinando en Venice Beach con ropa deportiva de neón de los 90 aparecieron en línea y solo enfatizaron que este sería el evento cinematográfico imperdible de 2023.

También ayudó que Gosling diera innumerables entrevistas inexpresivas enfatizando su recién descubierto “Kenergy” antes del estreno de la película en julio de 2023, profundizando más y más en el personaje a medida que avanzaba la gira de prensa.

“Me preocupo por este tipo ahora”, dijo Gosling a GQ en mayo. “Soy como su representante”.

Pero Gosling también usó su plataforma, como muchos antes que él, para clavar públicamente a Ken.

“Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa”, dijo Gosling a ET en 2022 mientras promocionaba una película sin Ken. “Está pasando por algunas cosas”.

En julio, Gosling participó en “The Tonight Show” para dicha película sin Ken y volvió a dirigir la conversación hacia Ken.

“Nadie juega con Ken, hombre”, le dijo Gosling al presentador Jimmy Fallon. “Es un accesorio, y ni siquiera uno de los geniales”.

Los clips de la película parecen respaldar la postura de Gosling, mostrando a su Ken derramando lágrimas reales en un falso visón por el desinterés de Barbie antes de estallar en una canción: “Solo soy Ken, en cualquier otro lugar sería un 10”, le canta a nadie.

Los espectadores que han visto “Barbie” saben cómo termina la historia de Ken en la película, o mejor dicho, dónde termina cuando lo dejamos. Cuando Gosling ha convertido a un personaje sufrido durante mucho tiempo en la estrella emergente de una película aclamada, una secuela protagonizada por Ken es casi inevitable.

