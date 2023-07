¿Qué son las chinches? Lo que los viajeros deben saber este verano boreal

(CNN) — Algo no iba bien con Michelle Quinn: a mediados de febrero de este año, empezó a notar manchas en…

(CNN) — Algo no iba bien con Michelle Quinn: a mediados de febrero de este año, empezó a notar manchas en el lado izquierdo de la parte baja de la espalda. Esta residente de 53 años del noroeste de Indiana pensó que tal vez era alérgica a su detergente.

Después, los picores empezaron a extenderse a otras zonas del cuerpo, pero siempre en el lado izquierdo. Eso aumentó la ansiedad y el misterio. “Me picaba, pero nunca en mi vida pensé que fueran chinches”.

Una noche después del trabajo, unas dos semanas más tarde, le cruzó por la mente. Estaba buscando fotos de chinches en Google cuando vio “un bichito rojizo” arrastrándose por una hoja de papel que tenía en el sofá. Miró al insecto. Luego la pantalla. Luego volvió a mirar al bicho.

“Pensé: ‘No, no puede ser’. Así que lo aparté y no pensé en ello hasta la mañana siguiente, cuando me desperté y vi uno en mi brazo. Así que tomé mi teléfono y lo puse en la cámara y lo amplié y, efectivamente, eso es exactamente lo que era. Y ahí, por supuesto, es cuando empezó la locura”.

¿Nos espera un verano de malas noticias sobre chinches?

No es de extrañar que las chinches sean difíciles de detectar: ésta es más pequeña que esta moneda de diez centavos. Crédito: Jeff March/Alamy Stock Photo

Lo que Quinn empezó a afrontar el pasado invierno podría presagiar problemas durante este verano boreal de alto nivel esperado de viajes.

“Es difícil predecir este tipo de cosas, pero el escenario de aumento récord de los viajes y escasez de personal en el sector hotelero es preocupante en lo que respecta a las chinches”, afirma Michael F. Potter, profesor emérito del Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky.

¿Con qué frecuencia debes lavar las sábanas? Más a menudo de lo que piensas

Aunque las infestaciones de chinches pueden producirse en todo tipo de lugares, los hoteles y otros alojamientos son uno de los principales focos de propagación, afirma Potter.

“El problema de la escasez de personal es preocupante, porque la mejor forma que tienen los hoteles de evitar que las infestaciones aumenten es mantenerse alerta. Y la mejor forma de hacerlo es mediante inspecciones periódicas de las habitaciones… por parte del personal de limpieza, que debe ser formado y educado para detectar las infestaciones en sus fases iniciales”.

Cuanto peor sea la escasez de personal, más difícil será controlar la situación, afirma Potter.

¿Ayuda preguntar directamente por la situación de las chinches en un establecimiento al registrarse o hacer una reserva?

“Creo que la realidad es que la persona de recepción no va a estar preparada para responder a esa pregunta”, afirma Potter. “Si yo trabajara en el sector de la hostelería, enseñaría a mi personal a responder a esa pregunta. Pero en términos de si el huésped va a ser capaz de obtener algo sustancial cuando hacen esa pregunta, yo diría que es muy poco probable”.

Consejos de prevención en las habitaciones de hotel

A menudo hacen falta profesionales, y una buena cantidad de dinero, para eliminar por completo una infestación de chinches. Crédito: Andrew Francis Wallace/Toronto Star/Getty Images

Lo primero que hay que preguntarse: ¿cuánto tiempo y energía quieres dedicar a la prevención de chinches?

“Cada viajero tiene que decidir hasta qué punto quiere estar alerta con respecto a las chinches. Viajar ya es bastante estresante, o puede serlo, y uno trata [en los viajes] de alejarse de todas las cosas que le depara la vida”, afirma Potter. “Así que lo último que quieres hacer es… vivir de tu maleta, vivir de bolsas Ziploc, guardar tu maleta en la bañera, algo que algunas personas recomiendan pero que yo creo que es estúpido”.

Hay medidas menos drásticas.

Potter sugiere que, incluso antes de deshacer la maleta, se haga al menos una revisión superficial de la cama. Retira las sábanas y mantas del colchón y busca chinches o indicios de ellas en las costuras del colchón, sobre todo en la zona de la cabeza (más información a continuación).

Comprueba también las costuras del colchón. Según Potter, esta revisión superficial no revelará todos los lugares en los que podría esconderse una chinche, pero es la mejor forma de detectar un problema con el mínimo esfuerzo.

Algo que debes evitar: no coloques la maleta en el suelo, en una esquina. Es la mejor forma de llevarte las chinches a casa, dice Potter. En cambio, colócala sobre una superficie elevada, como la parte superior de una cómoda o un portaequipajes. Si hay dos camas en una habitación, Potter no pone la maleta en la otra cama.

La American Hotel & Lodging Association ofrece algunos consejos adicionales:

Comprueba lo mejor que puedas detrás del cabecero (es difícil comprobarlo con facilidad) y en sofás y sillas.

Si ves algún signo de chinches, avisa inmediatamente a la dirección. Pide otra habitación, a ser posible que no esté al lado de la habitación problemática. Si no quedas satisfecho, vete a otro lugar si es posible.

Si detectas chinches, considera la posibilidad de poner una bolsa de basura de plástico o una funda protectora alrededor de tu maleta.

Estos son los signos de una infestación de chinches

Este es el aspecto de una infestación grave de chinches en un colchón. Suelen congregarse alrededor de las costuras y en cualquier lugar que cree una grieta. Crédito: Dmitry Bezrukov/iStockphoto/Getty Images

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. señala que otros insectos, como los escarabajos de las alfombras, pueden confundirse fácilmente con chinches. Así que conviene informarse bien antes de la inspección. Y eso probablemente incluya ver fotos asquerosas en primer plano.

Por lo general, las chinches adultas tienen el tamaño de una semilla de manzana (de 5 a 7 milímetros o de 3/16 a 1/4 de pulgada de largo). Son largas y marrones, con el cuerpo plano y ovalado si no se han alimentado recientemente. Tienen forma de globo, son de color marrón rojizo y más alargadas si se han alimentado.

Las chinches jóvenes suelen ser más pequeñas y de color translúcido o amarillo blanquecino. Si no se han alimentado recientemente, las ninfas pueden ser casi invisibles a simple vista. Los huevos de chinche tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y son de color blanco perla.

Es posible que no veas las chinches en sí, sino más bien sus signos reveladores, que pueden incluir:

Manchas oxidadas o rojizas en sábanas o colchones (causadas al aplastarlos).

Manchas oscuras del tamaño de los puntos de esta lista. Esas manchas son excrementos de chinches después de haberse dado un festín de sangre.

Huevos y cáscaras de huevo, que son bastante diminutos.

Los exoesqueletos de los chinches, que se desprenden cuando mudan.

Un olor dulce y rancio si la infestación es grave.

Las chinches son más que un problema de cama y motel

En una habitación de hotel, coloca tu equipaje en un estante, como ves arriba. Sin embargo, aléjalo de la cama. Esta maleta está demasiado cerca de la cama. Si hay bichos en el colchón, podrían llegar al equipaje. Crédito: Jupiterimages/Stockbyte/Getty Images

Aunque el quedarse a dormir en algún alojamiento es un culpable frecuente, la desafortunada realidad es que pueden congregarse y propagarse desde múltiples zonas.

Por ejemplo, el aeropuerto internacional Daniel K. Inouye de Honolulú, Hawai, tuvo que cerrar tres puertas de embarque a finales de mayo y limpiar a fondo las zonas después de que se detectaran chinches. Se realizaron tres tratamientos más, según declaró a CNN Travel un portavoz del Departamento de Transportes de Hawai.

Potter señaló que las escuelas, bibliotecas, edificios habitacionales, cines, hospitales, edificios de oficinas, taxis, autobuses, trenes, dormitorios y los centros estudiantiles en las universidades pueden albergar chinches. También señala que no es práctico comprobarlo todo y advierte que no hay que volverse paranoico.

Olió algo extraño en la habitación de su hotel tibetano. Era un cadáver debajo de su cama

Pero Potter tiene un consejo si te encuentras con chinches en un hotel o Airbnb: “Ya es bastante malo si te pican en un hotel, pero lo que realmente no quieres hacer es llevarte estas cosas a casa”.

Dice que saques todo de tu maleta y lo metas en bolsas de basura. Lava tu ropa y luego haz un secado prolongado: el calor de una secadora de ropa los mata.

En cuanto a la maleta, el calor del verano puede ser tu amigo. Basta con abrir la cremallera del equipaje, meterlo en el auto, estacionarlo al aire libre y el calor matará a las chinches en una hora, explica Potter. Si el calor no llega a los 60 °C (140 °F) en el coche, tira la maleta si te preocupa. Es mucho menos costoso que erradicar las chinches de tu casa.

Problemas médicos y de bienestar

Picaduras de chinches visibles en la espalda de una mujer en una habitación de hotel. Crédito: Joel Carillet/iStockphoto/Getty Images

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) tienen una buena noticia si fuiste el festín de las chinches: no transmiten ninguna enfermedad (como los mosquitos transmiten la malaria o las garrapatas la enfermedad de Lyme).

Sin embargo, el picor de las mordeduras puede provocar pérdida de sueño e infecciones cutáneas secundarias si te rascas con demasiada frecuencia y fuerza. Y algunas personas pueden sufrir una reacción alérgica grave.

La Clínica Cleveland expone el plan de tratamiento típico:

Lavar las picaduras suavemente con agua y jabón.

Utiliza una crema o loción antiprurito (busca hidrocortisona al 1%) sobre la piel.

Repítelo una o dos veces al día hasta que desaparezca el escozor.

Si el comezón es intenso, la clínica recomienda consultar a un profesional sanitario para que te recete una crema con esteroides más fuerte o un antihistamínico de venta libre o con receta.

Los efectos sobre el bienestar mental pueden ser aún más duros. Las personas pueden sentirse ansiosas e incluso avergonzadas, aunque los expertos afirman que esto no es una implicación sobre la higiene personal ni a la limpieza de la casa.

“Si te pica un mosquito en el exterior, lo aplastas y te metes en casa. Si tienes una plaga de chinches en casa, es un poco desconcertante”, dice Potter. “Es como ‘¿Me van a picar otra vez esta noche? ¿Me libré de todas? Así que el aspecto emocional, la pérdida de sueño, la ansiedad… es algo importante. Puede ser muy angustiante emocionalmente para las personas que están luchando contra un problema de chinches en su casa”.

La era de los mosquitos: a medida que el mundo se calienta, estos insectos prosperan y transmiten enfermedades

“Te obsesionas”

Michelle Quinn, que alquila una casa en el noroeste de Indiana, puede contarlo todo sobre la angustia de ser picada.

En primer lugar, nunca ha podido averiguar de dónde vinieron. Eso la ha angustiado. Hizo un viaje a Washington en enero, pero no se dio cuenta de que la habían mordido hasta mediados de febrero. Así que no cree que las haya llevado a casa después de ese viaje.

“Cuando pasa esto, te obsesionas”, dijo Quinn. “Fue una pesadilla”.

Tuvo que tomar una serie de medidas costosas para deshacerse de los bichos. Tuvo que recurrir a profesionales para que le aplicaran un pesticida a base de nicotina que, según le dijeron, era seguro para las personas y los gatos (ella tiene dos). También tuvo que deshacerse del sofá y de la aspiradora, entre otras cosas. Cree que todo le costó al menos US$ 1.200.

El último tratamiento fue en mayo, y desde entonces no tiene chinches. Excepto quizá mentalmente.

Decidida a que no la vuelvan a picar, ha colocado trampas bajo la cama y las patas del sofá, que comprueba casi todos los días, y se ha “puesto las pilas” para tapar todas las grietas del yeso.

Pero su ansiedad reaparece cada vez que siente picores por cualquier motivo. “Literalmente entras en pánico”.

