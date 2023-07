¿Qué diferencias hay entre Threads y Twitter?

(CNN Español) — Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, lanzó Threads, una nueva red social que busca ofrecer…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, lanzó Threads, una nueva red social que busca ofrecer un espacio para conversaciones primordialmente en texto en línea en tiempo real. Esa función ha sido el principal atractivo de Twitter.

Sigue a CNNEE en Threads

Threads fue creada por el equipo detrás de Instagram y es muy similar a Twitter, tanto en diseño como en la descripción del producto.

Como Twitter, la descripción de la app dice que sirve para conseguir seguidores y conectar con personas afines. Y al igual que la red que ahora es de propiedad de Elon Musk, Threads muestra un feed de textos en el que se pueden compartir o repostear y citar publicaciones de otros. Además, Threads es el nombre en inglés de la funcionalidad que Twitter habilitó en su plataforma en 2017, los hilos.

Diferencias con Twitter

Las publicaciones en Threads pueden tener una extensión de hasta 500 caracteres. En Twitter, el máximo son 280 caracteres. El asunto es que Threads no muestra el contador de caracteres.

Si tienes cuenta de Instagram verificada, también lo será en Threads. En Twitter, verificar una cuenta cuesta US$ 8.

La integración con Instagram es una marcada diferencia: la base de contactos está disponible y la posibilidad de compartir contenidos al tiempo en otras redes al tiempo es algo que Twitter no ofrece.

Meta dijo que planea hacer que Threads “sea compatible con ActivityPub, el protocolo abierto de redes sociales establecido por el World Wide Web Consortium (W3C), el organismo responsable de los estándares abiertos que impulsan la web moderna”. Esto permitiría que los usuarios en Threads pueden operar con otras aplicaciones que tengan el protocolo ActivityPub (como Mastodon y WordPress), dice Meta.

Twitter acaba de implementar un límite para la lectura de tuits, anunciado inicialmente para 6.000 tuits por día, y luego Elon Musk dijo que se amplía a 10.000 verificados, 1.000 no verificados y 500 para nuevos no verificados. Hasta ahora Threads no tiene esos límites.

Los mensajes de Threads pueden incluir links, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración, sin límite para cuentas no verificadas. En Twitter, las cuentas no verificadas solo pueden publicar videos de 2:20.

En Threads el usuario solo puede explorar las publicaciones en su feed, mientras que en Twitter la gente puede ver en la página principal las tendencias y temas ajenos a su feed.

El feed de Threads muestra publicaciones de gente que uno sigue y contenidos populares, y a diferencia de Twitter no se pueden ver solo las cuentas que uno sigue o un listado cronológico.

Hasta el momento, Threads no tiene opción para guardar borradores, algo que Twitter sí permite.

El buscador de Threads por ahora está limitado a cuentas, no a palabras de los contenidos. Tampoco hay hashtags.

Threads no tiene mensajes privados, para eso depende de Instagram.

Abrir los hilos se hace en la red de Musk con un clic, mientras que en la de Meta requiere varios clics.

En Twitter uno puede ver los me gusta de otras cuentas en una pestaña propia, mientras que Threads aún no ofrece esa opción.

En este momento, Threads no tiene anuncios publicitarios. Twitter sí.

No es Instagram, pero Threads ‘sale’ de esa red y tiene las mismas reglas

El acceso a Threads es a través de la cuenta de Instagram. “Nuestra visión con Threads es tomar lo que Instagram hace mejor y expandirlo al texto, creando un espacio positivo y creativo para expresar sus ideas”, dijo Meta en su blog al lanzar el producto.

Threads es una plataforma concentrada en mensajes de texto con la posibilidad de compartir imágenes y videos, como Twitter, mientras que el foco de Instagram es primordialmente el contenido audiovisual. Threads aprovecha el acceso y las conexiones ya existentes en Instagram de cada usuario.

Además de repostear y citar los Threads de las personas en la misma app, también puedes compartir los mensajes a tus historias de Instagram.

Ten en cuenta que cualquier cuenta que bloquees en Instagram estará bloqueada en Threads automáticamente.

Threads opera con la misma lógica de Instagram en cuanto a bloqueo o silenciamiento de cuentas no deseadas.

Golpe a Twitter

Facebook había intentado competir con Twitter de varias formas a lo largo de los años, por ejemplo copiando funciones características como los hashtags y las tendencias. El lanzamiento de Threads es considerado el mayor golpe de Meta a Twitter hasta la fecha.

La app alcanzó los 30 millones de usuarios en menos de 24 horas desde su lanzamiento principalmente porque, a diferencia de rivales similares a Twitter como Mastodon y Bluesky, Meta tiene una vasta cantidad de recursos para enviar a Threads, además de una gigantesca base de usuarios en Facebook e Instagram que pueden promocionar el uso de la nueva red social.

Muchos usuarios de Twitter han expresado su deseo de una alternativa desde que Musk se hizo cargo de la plataforma a fines del año pasado. Problemas técnicos frecuentes y cambios de política han hecho que algunos usuarios de Twitter notables se dirijan a las salidas.

Bajo Musk, Twitter ha tropezado con una crisis tras otra, desde despidos masivos que afectaron a sus equipos de moderación de contenido hasta apagones más frecuentes del sistema y el lanzamiento rocoso de un nuevo y controvertido sistema de verificación. Los propios inversores de Twitter han rebajado repetidamente el valor estimado de la empresa desde la adquisición.

La semana pasada, Twitter hizo que los tuits fueran inaccesibles para cualquiera que no haya iniciado sesión, lo que redujo el alcance del contenido de la plataforma. Los tuits que alguna vez fueron visibles para cualquier persona con un navegador web de repente requirieron tener una cuenta para ver el contenido.

Luego, Twitter anunció que pronto se requerirá que los usuarios paguen para usar TweetDeck, una aplicación propia gratuita desde hace mucho tiempo y amada por usuarios profesionales que les permite ver múltiples feeds de Twitter a la vez y mostrar resultados de búsqueda personalizados o listas de Twitter. El cambio entrará en vigencia en agosto y requerirá que los usuarios de TweetDeck sean suscriptores de la marca de verificación Twitter Blue para mantener el acceso.

Con información de Uriel Blanco, Clare Duffy, Samantha Kelly y Brian Fung, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.