Publican el trailer de la película biográfica de Bob Marley. Esto es lo que sabemos

(CNN) — Más de 40 años después de la muerte del legendario arista, llega a la gran pantalla una película biográfica de Bob Marley, de la que se acaba de publicar un tráiler.

Protagonizada por Kingsley Ben-Adir como la leyenda del reggae y Lashana Lynch como su esposa Rita Marley, “Bob Marley: One Love” explora el floreciente éxito de Marley, la leyenda jamaicana de la canción de autor, junto a The Wailers, en un largometraje musical cuyo estreno está previsto para enero de 2024.

El tráiler, publicado este jueves, también aborda las secuelas de Marley, que sobrevivió a un intento de asesinato en 1976, que se cree que tuvo motivaciones políticas, y su posterior regreso a los focos para encabezar el ahora famoso concierto por la paz “One Love” en Kingston, la capital de Jamaica.

Marley solo tenía 36 años cuando murió de un extraño tipo de cáncer en 1981.

No es la primera vez que Ben-Adir interpreta a un icono: el actor ya encarnó al influyente activista de los derechos civiles Malcom X en “Una noche en Miami”, de Regina King.

Ahora, esta película, dirigida por Reinaldo Marcus Green, cuenta con numerosas aportaciones del patrimonio de Marley. El hijo del difunto cantante, Ziggy, su hija Cedella y su esposa, Rita, son productores de la película, junto con Brad Pitt, Robert Teitel, Jeremy Kleiner y Dede Gardner.

Los cineastas prometieron que el largometraje “celebra la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Descubre por primera vez en la gran pantalla la poderosa historia de superación de Bob y el viaje que hay detrás de su música revolucionaria”.

