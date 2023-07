Primero en CNN: El Servicio Secreto concluye investigación sobre cocaína en la Casa Blanca

(CNN) — El Servicio Secreto concluyó su investigación sobre la pequeña bolsa de cocaína encontrada en la Casa Blanca y…

(CNN) — El Servicio Secreto concluyó su investigación sobre la pequeña bolsa de cocaína encontrada en la Casa Blanca y no pudo identificar a un sospechoso, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la investigación.

Los funcionarios del Servicio Secreto revisaron los registros de visitantes y las imágenes de vigilancia de cientos de personas que entraron en el Ala Oeste en los días anteriores al descubrimiento y no pudieron identificar a un sospechoso, dijo una de las fuentes.

Los investigadores tampoco pudieron identificar el momento o el día concreto en que se dejó la bolsita en el cubículo del Ala Oeste cercano a la entrada de la planta baja donde fue descubierta.

La segunda fuente dijo que la teoría principal sigue siendo que fue dejada por uno de los cientos de visitantes que entraron en el Ala Oeste ese fin de semana para hacer visitas y a los que se pidió que dejaran sus teléfonos dentro de esos cubículos.

Los cubículos donde se encontró la pequeña bolsa de cocaína son un punto ciego para las cámaras de vigilancia, según una fuente familiarizada con la investigación. Aunque hay vigilancia en torno al lugar donde se encontró la bolsa, las cámaras no apuntan directamente a los cubículos del Ala Oeste cercanos a la entrada del nivel inferior donde se descubrió, dijo la fuente, lo que dificulta identificar a quien dejó la bolsa.

La Casa Blanca y el Servicio Secreto no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios.

CNN informó previamente que se había encontrado cocaína en un cubículo cerca de la entrada de la planta baja del Ala Oeste, por donde pasan las visitas guiadas por el personal de la Casa Blanca de camino al edificio.

A los visitantes que entran en el Ala Oeste para las visitas guiadas se les pide que dejen sus teléfonos en esos cubículos, que también pueden ser utilizados por el personal que no puede llevar sus teléfonos a un SCIF, o instalación de información sensible compartimentada, donde se maneja material clasificado. Los cubículos están situados cerca de la Sala de Situación, que no se utiliza desde hace meses debido a las obras de renovación en curso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, expresó la semana pasada su confianza en que el Servicio Secreto “llegará al fondo” del incidente.

El descubrimiento de una sustancia en polvo por parte del personal del Servicio Secreto que realizaba rondas rutinarias por el edificio había provocado una breve evacuación como parte de lo que el Servicio Secreto describió como “cierre por precaución”.

El Servicio Secreto informó a la Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes sobre el caso este jueves por la mañana. Al salir de esa sesión informativa, el representante republicano Tim Burchett dijo a CNN que el caso era “la cosa más ridícula que he visto en mi vida”.

Dijo que la bolsa de cocaína, menos de un gramo, se encontró en un casillero de la Casa Blanca, pero dijo que las fuerzas del orden no tienen ninguna pista sobre un posible sospechoso y no saben si fue un funcionario de la Casa Blanca o un visitante.

“Todos han estado en la Casa Blanca. Es decir, estoy seguro de que tienen identificación facial y todo lo demás, y decir que no saben quién es, para mí, alguien debería perder su trabajo por esto, mucha gente”, dijo.

Y añadió: “Alguien entra en la Casa Blanca, el edificio más seguro de Estados Unidos, del mundo, en realidad, y puede meter algo en un casillero. ¿Y si se tratara de un ente biológico? ¿Y si fuera algo emergente que, ya sabes, madurara en unos días y pudiera…? Son muchas preguntas”.

