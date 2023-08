CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 702½ 703 660¼ 664¾ —39½ Dec 725¼ 726¾ 688¼ 692¼ —35¾ Mar 746¼ 746¼ 711 715¼ —32½ May 750 751 722¼ 726 —29¾ Jul 751¾ 752½ 725½ 729 —25½ Sep 755¾ 755¾ 732¾ 734 —24¼ Dec 757 761¾ 741¼ 744 —20¾ Mar 764¼ 764¼ 752¼ 752¼ —16½ Est. sales 162,992. Fri.’s sales 135,721 Fri.’s open int 314,876, up 2,256 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 516¼ 516¼ 498½ 505¼ —15¾ Dec 524½ 524½ 508 514¾ —15½ Mar 536¾ 536¾ 520¼ 526¾ —15 May 545¼ 545¼ 527½ 534¼ —14 Jul 547½ 547½ 531 537¼ —13¼ Sep 525½ 525½ 516 521½ —9 Dec 525 525 514¼ 518½ —8½ Mar 530 530½ 524¼ 526½ —8¾ Jul 532½ 532½ 532½ 532½ —8¼ Dec 494 494 489¾ 490½ —4 Dec 488 488 483 483 —5½ Est. sales 248,160. Fri.’s sales 298,578 Fri.’s open int 1,304,819 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 422 430½ 413 428¼ +3½ Dec 441¼ 450 430 448½ +3¼ Mar 462¾ 462¾ 462¾ 462¾ +3 Est. sales 360. Fri.’s sales 488 Fri.’s open int 4,740 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1486½ 1486½ 1430¼ 1441¼ —45½ Sep 1425½ 1427¾ 1362 1370 —63 Nov 1375½ 1375½ 1322¾ 1331¼ —51¼ Jan 1382¼ 1382½ 1332 1340¼ —49½ Mar 1374¾ 1375½ 1328¾ 1335½ —46¾ May 1372 1372 1327½ 1334 —43½ Jul 1367 1367 1325¼ 1331¼ —42½ Aug 1336¾ 1339¼ 1305¾ 1305¾ —45¼ Sep 1288¾ 1288¾ 1262½ 1268½ —36¼ Nov 1281¾ 1281¾ 1246½ 1252¼ —33¾ Jan 1275¼ 1275¼ 1251¾ 1257 —32¾ Nov 1200 1200 1195 1195 —32¾ Est. sales 248,007. Fri.’s sales 208,002 Fri.’s open int 658,158

