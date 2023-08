CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 714¾ 720¼ 689 704¾ —8 Dec 737 743¼ 711¾ 727¾ —7¾ Mar 755 762½ 731¾ 747¼ —7 May 757 768½ 740¼ 754¼ —7 Jul 752 766½ 739¾ 753¾ —5 Sep 761 765¼ 745¾ 757¼ —3¾ Dec 758 774 752 761¾ —4 Mar 762 762 762 762 —6¾ Est. sales 114,271. Thu.’s sales 131,669 Thu.’s open int 312,620 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 533 538½ 516¾ 521¾ —11½ Dec 542¼ 547½ 525½ 530¾ —11½ Mar 553½ 558½ 537½ 542½ —11¼ May 559¾ 564½ 544¼ 549 —11 Jul 562¼ 566½ 547 551½ —10¾ Sep 538 544¾ 529 531¾ —7¾ Dec 534 539¾ 525¼ 527¾ —6¾ Mar 538¾ 548 535¾ 542½ — ¼ May 550 550 550 550 +3¼ Dec 498½ 503½ 496¼ 497 —3½ Est. sales 244,596. Thu.’s sales 272,715 Thu.’s open int 1,306,968, up 17,593 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 421¼ 425½ 412 424 —1½ Dec 441¼ 446¾ 431 446¾ +1¼ Est. sales 247. Thu.’s sales 699 Thu.’s open int 4,813 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1530½ 1531½ 1484¾ 1487 —45 Sep 1453¾ 1453¾ 1425 1432 —21½ Nov 1397¾ 1401½ 1379 1381¾ —16¼ Jan 1403¼ 1407¼ 1386½ 1389¼ —15 Mar 1395 1398½ 1380¼ 1381¾ —14½ May 1389½ 1393¼ 1376 1377¼ —13½ Jul 1382 1389¼ 1373¼ 1373¾ —12¾ Sep 1308¼ 1311¾ 1305 1305 —8¾ Nov 1293¼ 1298¼ 1285¼ 1285½ —8½ Jan 1290¾ 1295¼ 1290¾ 1295 —2¾ Nov 1229¼ 1235¾ 1224¼ 1231 +1 Est. sales 174,951. Thu.’s sales 231,398 Thu.’s open int 667,855

