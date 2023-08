CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 757 757½ 709 721¼ —39 Dec 777½ 778 730¾ 743¼ —37½ Mar 793 793 748½ 760½ —36 May 789¼ 791 753 765 —32¾ Jul 786¼ 786¼ 748 760¾ —27½ Sep 775¼ 782 751¼ 762 —25¼ Dec 780¼ 785¾ 754¼ 767½ —23½ Mar 780 780 765 765½ —26 Jul 742 742 742 742 —10¾ Est. sales 147,448. Tue.’s sales 189,596 Tue.’s open int 311,339, up 667 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 557 557¼ 536¾ 540 —17½ Dec 565 565 544¾ 548 —17¼ Mar 575 575 555¾ 558½ —17 May 579¾ 579¾ 561¾ 564½ —16 Jul 580¼ 580¼ 563½ 566¼ —14½ Sep 549¼ 549¼ 535¾ 537¼ —12 Dec 541 542¼ 529½ 531¼ —10¼ Mar 547 549 541½ 541½ —8½ Jul 554¾ 554¾ 545¼ 546¾ —9 Dec 500 502½ 497¼ 498¾ —4¼ Dec 496¼ 496¼ 495 495 — ¾ Est. sales 232,407. Tue.’s sales 321,168 Tue.’s open int 1,280,207 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 437 437¾ 425 426½ —12½ Dec 459 463½ 445¾ 447¼ —13¾ Mar 467½ 467½ 460¾ 460¾ —13½ May 475 475 475 475 —4¼ Dec 446 446 446 446 —20¾ Est. sales 417. Tue.’s sales 996 Tue.’s open int 5,082, up 272 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1513¾ 1545 1506 1536½ +21 Sep 1448 1471½ 1440 1462½ +12 Nov 1416¼ 1428 1407¼ 1416¾ —3¼ Jan 1422½ 1433 1413½ 1422¼ —3 Mar 1413 1421¾ 1403¾ 1411¼ —2¾ May 1406¼ 1414 1397¼ 1404 —3 Jul 1401½ 1408¾ 1392½ 1399 —3 Aug 1369½ 1369½ 1369½ 1369½ —7¾ Sep 1331½ 1334 1327½ 1327½ —1 Nov 1302½ 1315 1298 1306¼ —1¾ Jan 1314 1314¼ 1303¾ 1309¾ —1¾ May 1288¼ 1288¼ 1288¼ 1288¼ Jul 1238 1238 1238 1238 +1¾ Est. sales 219,501. Tue.’s sales 214,555 Tue.’s open int 676,643, up 1,216

